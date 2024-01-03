Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле

Групповой тур в Йошкар-Оле
Проведите свои январские каникулы в новых городах! Вас ждут колоритная Казань, красавица Йошкар-Ола и древний Болгар! Вы прогуляетесь по двум столицам, сверкающим в это время года разноцветными огоньками, познакомитесь с кухней и традициями татарского народа, узнаете много фактов и легенд из богатой истории этих мест!
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Татарский колорит
Татарский колорит
Окунетесь с головой в культуру национальной республики, отведаете традиционные блюда
Переплетение старины и современности
Переплетение старины и современности
Исследуете самые интересные уголки Казани и Йошкар-Олы — городов, в архитектуре которых гармонично переплелись прошлое и настоящее
История религии
История религии
Посетите город Болгар – бывшую столицу волжских булгар, в котором узнаете, кто такие современные татары, какими были их предки и где находится исток мусульманской культуры Татарстана

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Казанскому кремлю, музей «Городская панорама»

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал – гостиница (стоимость услуги – 1500 руб., приобретается заранее).

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:00-13:00 Выезд на экскурсионную программу.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Получение уточненных экскурсионных программ.

14:00 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа «Якын дуслар»

15:00 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В кремле находится резиденция президента Республики Татарстан. Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

16:30 Экскурсия в музей «Городская панорама». Мини-макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает… И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.

18:00 Прибытие в гостиницу. Свободное время.

20:00 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Казань зажигает огни» (цена экскурсии 1100 рублей с туриста, экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Новогодняя праздничная Казань чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних елочек, разноцветье гирлянд и огни вечерней столицы создают иллюзию путешествия в сказку.

А еще мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. Приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночного города.

Прибытие, обзорная экскурсия по Казанскому кремлю, музей «Городская панорама»Прибытие, обзорная экскурсия по Казанскому кремлю, музей «Городская панорама»Прибытие, обзорная экскурсия по Казанскому кремлю, музей «Городская панорама»Прибытие, обзорная экскурсия по Казанскому кремлю, музей «Городская панорама»
2 день

Экскурсия по Болгару

С 07:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом на пункте сбора: гостиница «Ногай» (ул. Баумана, д. 19).

Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (180 км).

12:00 Экскурсия по Болгарскому городищу.

Кто такие современные татары, какими были их предки, где они жили, и где находится исток мусульманской культуры Татарстана? На многие вопросы вы сможете получить ответ на экскурсии в город Болгар — бывшую столицу волжских булгар.

Вы посетите более десятка архитектурных и археологических объектов городища, оставшегося от древней столицы Великой Булгарии, полюбуетесь панорамой волжских берегов со смотровой площадки, подышите чистым степным воздухом.

Вы посетите: музей Болгарской цивилизации, где узнаете об истории волжских булгар и археологических находках глубокой древности, памятный знак с музейной экспозицией посвященной исламизации булгар и главным экспонатом музея — самым большим печатным Кораном в мире.

Обед.

После обеда — осмотр новых объектов Болгара.

Достопримечательности Болгара сегодня — это не только памятники старины. Белоснежно-кремовый комплекс «Ак мэчет» (Белой мечети), величие и размах сооружения притягивает к себе не только приверженцев ислама, но и простых путешественников.

Для того чтобы окунуться в атмосферу чистой религии и культуры Востока, далекой от суеты и человеческих разногласий, люди приезжают со всех концов страны.

20:00 Возвращение в Казань

Экскурсия по БолгаруЭкскурсия по Болгару
3 день

Новогодняя обзорная экскурсия по Казани, экскурсия в Национальную библиотеку Республики Татарстан

С 07:00 Завтрак в гостинице.

09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.

Новогодняя обзорная экскурсия по Казани. Красавица Казань совершенно преображается в пору новогодних праздников. Зима накладывает свой отпечаток на лик города и наполняет его волшебством, раскрашивая сотнями гирлянд, неоновых всполохов и ярмарочных гуляний.

Вы познакомитесь с историческим центром Казани.

В ходе экскурсии предусмотрено посещение Богородицкого мужского монастыря, где хранится Святыня России — Казанская икона Божией Матери, знакомство с районом Старо-татарской слободы, осмотр мечети Марджани, прогулка по Новогодней «Туган авылым» («Татарская деревня»), осмотр комплекса Университета и рассказ о Суконной слободе.

12:40 Обед в кафе города.

14:00 Экскурсия в Национальную библиотеку Республики Татарстан — одну из крупнейших и старейших библиотек России.

Её история насчитывает 155 лет. Сегодня обновленная национальная библиотека располагается в здании — символе советского модернизма. Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.

Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.

15:00 Окончание программы в центре города. Свободное время.

Новогодняя обзорная экскурсия по Казани, экскурсия в Национальную библиотеку Республики ТатарстанНовогодняя обзорная экскурсия по Казани, экскурсия в Национальную библиотеку Республики ТатарстанНовогодняя обзорная экскурсия по Казани, экскурсия в Национальную библиотеку Республики ТатарстанНовогодняя обзорная экскурсия по Казани, экскурсия в Национальную библиотеку Республики Татарстан
4 день

Поездка в Йошкар-Олу

С 07:00 Завтрак в гостинице.

09:10 Встреча с экскурсоводом на пункте сбора. Гостиница «Ногай» ул. Баумана, д. 19.

Выезд в г. Йошкар-Ола.

Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола: историческая и современная столица Республики Марий Эл, в которой одинаково радуют глаз старина и современность.

Экскурсии по городу поведают вам об основании города-крепости, о малоизвестных Черемисских войнах и бунтах, о подъёме и развитии будущей столицы Марий Эл.

Самые ранние памятники архитектуры из тех, что можно посмотреть в Йошкар-Оле, относятся к XVIII-XIX векам. Это, в первую очередь, усадьбы и дома зажиточных горожан — купцов, промышленников.

Город богат и церквями, но они по большей части восстановлены после советской власти в новых архитектурных формах.

За последние 10-15 лет здесь были построены настоящие чудеса зодчества, украсившие город: центральная площадь города — Площадь Ноготкова-Оболенского — первого воеводы города. Национальная художественная галерея, «царь-пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками.

Свободное время для самостоятельного обеда и покупки сувениров.

19:30 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города.

Поездка в Йошкар-ОлуПоездка в Йошкар-ОлуПоездка в Йошкар-ОлуПоездка в Йошкар-Олу
5 день

Отъезд

С 07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в различных отелях Казани.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Гостиница,
название		Даты действия
цены		Взрослый
(1/2 DBL)		Ребенок
(до 7/14 лет)		Третий
в номере		Одноместный
номер		Доп. ночь с
человека DBL/SGL		Тип завтрака
в туре
Без проживания28.12.2023-10.01.2023 16890 16090 / 16490 ----
«Татарстан» 3* эконом28.12.2023-10.01.2023 2669016090 / 2629026690 37330 3150 / 5810 Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* эконом28.12.2023-10.01.2023 26890 16090 / 26490 26890 348903200 / 5200 Шведский стол
“Ильмар Сити” 3*28.12.2023-10.01.2023 26890 16090 / 26490 26890 31290 3200 / 4300 Шведский стол
“Парк Отель” 3*28.12.2023-10.01.2023 27690 16090 / 27290 27690 36090 3400 / 5500 Шведский стол
«Амакс Сафар» 3* стандарт28.12.2023-10.01.2023 27690 16090 / 27290 27690356903400 / 5400 Шведский стол
«Кристалл» 3*28.12.2023-10.01.2023 27690 16090 / 27290 27690 35690 3400 / 5400 Шведский стол
«Давыдов» 3*28.12.2023-10.01.2023 28090 16090 / 27690 28090 36090 3500 / 5500 Шведский стол
«Ибис» 3*28.12.2023-10.01.2023 30090 16090 / 29690 30090 380904000 / 6000 Шведский стол
«Сулейман Палас» 4*28.12.2023-10.01.2023 30090 16090 / 29690 30090 42090 4000 / 7000 Шведский стол
«Ногай» 3*28.12.2023-10.01.2023 31090 16090 / 30690 31090 41290 4250 / 6800 Шведский стол
«Биляр Палас» 4*28.12.2023-10.01.2023 31690 16090 / 31290 31690 41290 4400 / 6800 Шведский стол
«Корстон Tower» 4*28.12.2023-10.01.2023 31690 16090 / 31290 31690 41290 4400 / 6800 Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4*28.12.2023-10.01.2023 3169016090 / 31290 31690 41290 4400 / 6800 Шведский стол
«Корстон Royal» 5*28.12.2023-10.01.2023 33690 16090 / 33290 33690 46090 4900 / 8000 Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» 4*28.12.2023-10.01.2023 34090 16090 / 33690 34090 42890 5000 / 7200Шведский стол
«Особняк на Театральной» 3*28.12.2023-10.01.2023 34090 16090 / 33690 34090 48090 5000 / 8500 Шведский стол

Варианты проживания

АМАКС Сафар-отель

2 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Персонал отеля поможет спланировать экскурсии. По запросу организуется трансфер из международного аэропорта Казань.

Сеть/бренд отелей: Amaks Hotels & Resorts

АМАКС Сафар-отельАМАКС Сафар-отельАМАКС Сафар-отельАМАКС Сафар-отельАМАКС Сафар-отельАМАКС Сафар-отельАМАКС Сафар-отельАМАКС Сафар-отельАМАКС Сафар-отель

Отель «Кристалл»

2 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером. В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля «Кристалл», а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе — в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»

Гостиница «Давыдов»

2 ночи

Отель «Давыдов» находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски. Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса.

Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км. Прогулка до станции метро «Суконная слобода» занимает 7 минут, а поездка до центрального вокзала Казани - 10 минут. Международный аэропорт Казани расположен в 20 км. Услуги трансфера предоставляются гостям за дополнительную плату.

Гостиница «Давыдов»Гостиница «Давыдов»Гостиница «Давыдов»Гостиница «Давыдов»Гостиница «Давыдов»Гостиница «Давыдов»

Парк Отель Казань

2 ночи

Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.

Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.

В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.

До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.

Парк Отель КазаньПарк Отель КазаньПарк Отель КазаньПарк Отель КазаньПарк Отель Казань

Отель «Биляр Палас»

2 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Отель находится в 1,1 км от мечети аль-Марджани, в 1,8 км от Петропавловского собора и в 1,6 км от площади Свободы.

Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, для гостей организован трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном.

Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям отеля «Биляр Палас» предлагается целый спектр велнес-услуг.

В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна. Поблизости находятся такие достопримечательности, как храм Воздвижения Креста Господня, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» и Казанский федеральный университет. Расстояние от отеля «Биляр Палас» до международного аэропорта Казань составляет 24 км.

Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»

Suleiman Palace Hotel

2 ночи

К услугам гостей этого элегантного 4-звездочного отеля крытая веранда с чарующей атмосферой, бизнес-бар и ресторан. Гости могут отдохнуть в оздоровительном клубе на территории. Отель Suleiman Palace находится в самом сердце Казани.

В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна. В оздоровительном клубе имеется бесплатный плавательный бассейн. В распоряжении гостей также массажный и косметический кабинеты.

В уютном баре предлагаются разнообразные напитки. При отеле Suleiman Palace работает со вкусом оформленный ресторан «Шафран», где подаются блюда региональной и европейской кухонь. Бизнес-бар открыт круглосуточно. Здесь можно провести встречу за кофе или другими напитками, арендовать ноутбук и воспользоваться Wi-Fi в деловых целях.

Поездка на автомобиле от отеля Suleiman Palace до железнодорожного и речного вокзалов Казани занимает 10 минут. Поблизости налажено хорошее транспортное сообщение.

Suleiman Palace HotelSuleiman Palace HotelSuleiman Palace HotelSuleiman Palace HotelSuleiman Palace HotelSuleiman Palace HotelSuleiman Palace HotelSuleiman Palace Hotel

Отель «Ибис Казань»

2 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки. На круглосуточной стойке регистрации отеля можно записаться на экскурсии по достопримечательностям Казани, включая озеро Кабан и мечеть Нурулла.

Поездка на автомобиле и поезде «аэроэкспресс» до международного аэропорта Казани займет 30 минут. Гости, путешествующие на автомобиле, могут воспользоваться частной платной крытой парковкой с ограниченным количеством мест. Предварительная резервация парковочных мест не предусмотрена.

Отель «Ибис Казань»Отель «Ибис Казань»Отель «Ибис Казань»Отель «Ибис Казань»Отель «Ибис Казань»Отель «Ибис Казань»

Гранд отель Казань

2 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле. Гости отеля Grand Hotel Kazan могут воспользоваться превосходными помещениями различной вместимости для проведения конференций и деловых мероприятий.

Кроме того, в распоряжении гостей бизнес-центр. В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар. Отель Grand Hotel Kazan — первый в городе отель с вертолетной площадкой на крыше.

От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе. Места на многоэтажной парковке в этом центре предоставляются за дополнительную плату.

Гранд отель КазаньГранд отель КазаньГранд отель КазаньГранд отель КазаньГранд отель КазаньГранд отель Казань

Отель «Ногай»

2 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Отель «Ногай» находится в 500 метрах от Казанского федерального университета и в 1 км от Казанского кремля. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 23 км. Прогулка до Центрального железнодорожного вокзала Казани занимает 15 минут.

Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»

Шаляпин Палас Отель

2 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол».

В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

В числе прочих удобств помещения для совещаний различной вместимости. Поблизости расположен Казанский кремль, собор Богоявления, Казанский государственный университет и другие местные достопримечательности.

Шаляпин Палас ОтельШаляпин Палас ОтельШаляпин Палас ОтельШаляпин Палас ОтельШаляпин Палас ОтельШаляпин Палас Отель

Отель «Корстон Тауэр Казань»

2 ночи

Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.

Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.

Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф находятся в 3 км от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Казани составляет 6,5 км, а до аэропорта Казани — 25 км.

Отель «Корстон Тауэр Казань»Отель «Корстон Тауэр Казань»Отель «Корстон Тауэр Казань»Отель «Корстон Тауэр Казань»Отель «Корстон Тауэр Казань»Отель «Корстон Тауэр Казань»Отель «Корстон Тауэр Казань»Отель «Корстон Тауэр Казань»

Отель «Корстон Роял Казань»

2 ночи

Отель Korston Royal Kazan с бесплатным Wi-Fi и бесплатной парковкой расположен в Казани, недалеко от исторических достопримечательностей.

Гости отеля Korston Royal Kazan по достоинству оценят приветливое обслуживание и комфортабельные номера. Все номера оформлены в современном стиле и хорошо укомплектованы. В люксах есть отдельная гостиная зона и роскошный телевизор. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».

К услугам гостей крытый бассейн и спа-центр с хаммамом и фитнес-центром.

Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Казани составляет 20 км.

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Отель «Татарстан»

2 ночи

«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.

13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.

Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.

Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»

Отель «Ильмар сити»

2 ночи

Отель «Ильмар Сити» открылся в 2008 году. Расположился он в Казани, неподалеку от центра и подойдет и для туристов и для тех, кто приехал в командировку.

Номерной фонд гостиницы представляют 64 уютных номера, оборудованные всей необходимой для жизни техникой. Комфортная мебель и приятный дизайн оставят теплые воспоминания об отдыхе.

Для гостей в фойе функционируют лобби-бар и ресторан, где можно в разное время перекусить и интересно провести досуг.

Для бизнес-клиентов есть конференц-зал, рассчитанный на 70 человек. Строгий стиль оформления и современное оснащение позволят провести мероприятие на высшем уровне.

В минуте езды - крупная транспортная развязка, в 20 - аэропорт.

Отель «Ильмар сити»Отель «Ильмар сити»Отель «Ильмар сити»Отель «Ильмар сити»Отель «Ильмар сити»Отель «Ильмар сити»Отель «Ильмар сити»

Особняк на Театральной

2 ночи

В Вахитовском районе города Казань, расположилась гостиница под названием "Особняк на Театральной". За дополнительную плату предоставляется место на автомобильной парковке и трансфер. Вы всегда можете арендовать автомобиль, как с водителем, так и без него.

Номера имеются категории "стандарт","люкс","бизнес". В собственных ванных комнатах есть душ, туалет, раковина, фен и набор полотенец. Комнаты оборудованы современной техникой и мебелью.

В стоимость проживания включен сытный и вкусный завтрак. Рядом с особняком есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.

В отеле имеется конференц-зал, который оборудован: флипчартом, системой звуковых трансляций и видео-презентаций, мультимедийным проектором, микрофонами.

Ближайшие достопримечательности это площадь Свободы, Театр Оперы и Балета имени Мусы Джалиля, парк Чёрное озеро, музей им. Салиха Сайдашева. До аэропорта дорога в пути занимает примерно 20-30 минут.

Особняк на ТеатральнойОсобняк на ТеатральнойОсобняк на ТеатральнойОсобняк на ТеатральнойОсобняк на ТеатральнойОсобняк на ТеатральнойОсобняк на ТеатральнойОсобняк на Театральной

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице для тех, кто выбрал тариф с проживанием
  • Питание по программе:завтраки для тех, кто выбрал тариф с проживаниемобеды в 1-3 дни
  • Завтраки для тех, кто выбрал тариф с проживанием
  • Обеды в 1-3 дни
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Казани и обратно
  • Питание, не указанное в программе, в т. ч. ужины во все дни тура, обеды в 4-5 дни, завтраки во все дни для тех, кто выбрал тариф без проживания
  • Дополнительные экскурсии:“Казань зажигает огни” в 1-й день – 1100 руб. с человека
  • “Казань зажигает огни” в 1-й день – 1100 руб. с человека
  • Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал – отель – 1500 руб., приобретается заранееотель – ж/д – 1500 руб. за легковой автомобиль на 3 человека
  • Ж/д вокзал – отель – 1500 руб., приобретается заранее
  • Отель – ж/д – 1500 руб. за легковой автомобиль на 3 человека
  • Наушники для экскурсий – радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Республика Татарстан, Казань
Билеты входят в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Минивен: ютонг, неоплан, от 18 до 57 мест. Кондиционером оснащены.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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