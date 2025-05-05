Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
8 июл в 12:00
10 июл в 12:00
9500 ₽ за человека
Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с проживанием в доме
Отправиться в деревню на перезагрузку, с комфортом сплавиться по Угре и Воре и пропариться в баньке
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно пр...
13 сен в 12:00
20 сен в 12:00
9200 ₽ за человека
На рыбалку за город: по проверенным местам на Угре
Отправиться за хищниками с опытным рыбаком, поймать трофеи с лодки и провести выходные на природе
Начало: Калужская область, деревня Батино или город Юхнов,...
8 июл в 10:00
12 июл в 10:00
11 200 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим5 мая 2025Прекрасные выходные! Спасибо большое гиду Алексею за помощь на сплаве и интересные рассказы! Спасибо Сергею за классную турбазу и баню!!!
- AAlyona2 мая 2025Это были прекрасные два дня. В первый день нам не повезло с погодой, шел дождь, но! в такой хорошей компании
- ЕЕкатерина24 февраля 2025Очень классное путешествие получилось! Всё по-домашнему, трогательно и познавательно. Мы так день рождения отмечали и всё получилось) приготовили вечером шашлык, отметили! Само путешествие тоже достаточно активное и умиротворяющее одновременно – рекомендую.
- ООлеся10 октября 2024Необыкновенное путешествие. Однозначно только с Алексеем. Все было на уровне и даже больше. Рекомендую всем, кто устал от городской суеты. Алексей максимально осуществит все Ваши запросы. Не устану благодарить за столь комфортный отдых!
- ИИрина25 сентября 202431.08-01.09 побывали на сплаве. Отличные выходные! Алексею, как инструктору и душе компании-отдельная благодарность! Получился полноценный активный отдых с общением. Было
Ответы на вопросы от путешественников по Юхнову в категории «Можно с детьми»
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