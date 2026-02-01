Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
1 мая в 12:00
3 мая в 12:00
9500 ₽ за человека
Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с проживанием в доме
Отправиться в деревню на перезагрузку, с комфортом сплавиться по Угре и Воре и пропариться в баньке
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно пр...
4 апр в 12:00
11 апр в 12:00
9500 ₽ за человека
С опытным местным рыбаком за уловом: тур с обучением
Отправиться на зимнюю рыбалку в Калужскую область, освоить несколько техник и вытащить трофеи
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 или город...
28 фев в 12:00
11 200 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Юхнове в феврале 2026
Сейчас в Юхнове в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 9500 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
