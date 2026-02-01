Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с проживанием в доме
Отправиться в деревню на перезагрузку, с комфортом сплавиться по Угре и Воре и пропариться в баньке
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно пр...
«После активной части вы пропаритесь в бане и отведаете ужин из деревенских продуктов»
4 апр в 12:00
11 апр в 12:00
9500 ₽ за человека
На лыжах по Никола-Ленивцу и национальному парку с баней и гостевым домом
Насладимся красотой природы и арт-объектов, прокатимся на лыжах, устроим пикник и попаримся в бане
«Вы сможете насладиться красотой природы и арт-объектов, провести ночь в уютном гостевом доме, покататься на лыжах, устроить пикник с барбекю и расслабиться в бане»
24 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 9500 ₽ за человека
Зимние выходные за городом: на лыжах по Николе-Ленивцу и нацпарку «Угра» с комфортом
Погулять по зимнему лесу с местным проводником, рассмотреть арт-объекты и обновиться в бане
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
«Вы пообедаете на свежем воздухе, полюбуетесь зимними пейзажами, а вечером распаритесь в бане, выпьете травяного чая и отведаете деревенских блюд»
24 фев в 12:00
26 фев в 12:00
8200 ₽ за человека
