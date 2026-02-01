Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
1 мая в 12:00
3 мая в 12:00
9500 ₽ за человека
С опытным местным рыбаком за уловом: тур с обучением
Отправиться на зимнюю рыбалку в Калужскую область, освоить несколько техник и вытащить трофеи
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 или город...
7 фев в 12:00
28 фев в 12:00
11 200 ₽ за человека
Зимние выходные за городом: на лыжах по Николе-Ленивцу и нацпарку «Угра» с комфортом
Погулять по зимнему лесу с местным проводником, рассмотреть арт-объекты и обновиться в бане
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
10 фев в 12:00
12 фев в 12:00
8200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Юхнову в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Юхнове
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Юхнове в феврале 2026
Сейчас в Юхнове в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 8200 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Юхнова и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель