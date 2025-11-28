Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
1 мая в 12:00
3 мая в 12:00
9500 ₽ за человека
Выходные на Угре: рыбалка с обучением и отдых на природе (всё включено)
Отправиться за щукой с опытным рыбаком, половить на разные приманки с берега и лодки и обновиться
Начало: Калужская область, деревня Батино или город Юхнов,...
Завтра в 12:00
12 700 ₽ за человека
С опытным местным рыбаком за уловом: тур с обучением
Отправиться на зимнюю рыбалку в Калужскую область, освоить несколько техник и вытащить трофеи
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 или город...
2 янв в 12:00
4 янв в 12:00
11 200 ₽ за человека
Зимние выходные за городом: на лыжах по Николе-Ленивцу и нацпарку «Угра» с комфортом
Погулять по зимнему лесу с местным проводником, рассмотреть арт-объекты и обновиться в бане
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
13 янв в 12:00
15 янв в 12:00
8200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Юхнову в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Юхнове
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Юхнове в ноябре 2025
Сейчас в Юхнове в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 4 тура от 8200 до 12 700. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Юхнове на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 51 ⭐ отзыв, цены от 8200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь