Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа

Кунашир - такой далекий и такой манящий

4.7
3 отзыва
Кунашир – такой далекий и такой манящий! Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, – вы увидите вулканы и кекуры, дымящиеся фумарольные поля и лагунные озера. Сможете искупаться в термальных источниках и попробуете дальневосточные деликатесы.

Побывав на этот удивительном острове, вы полюбите его навсегда! Даты заезда 11.10 - 15.10.2022 – авиатур.
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Кунашир - остров четырех вулканов, сокращенная программа
Ближайшие даты:
1
окт
11
окт

Что вас ожидает 🤩

Полное расслабление
Полное расслабление
Вы искупаетесь в целебных термальных источниках
Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый
Посетите уникальный памятник природы мирового значения
Настоящие природные чудеса
Настоящие природные чудеса
Причудливые скалы, термальные озера и величественные вулканы

Программа тура по дням

1 день

Переезд на остров Кунашир

09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.

Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.

10:00 Оформление на судно.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Обед, а также ужин на теплоходе (самостоятельно).

Переезд на остров Кунашир
2 день

Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир) , экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе Южно-Курильска.

Обзорная экскурсия по Южно-Курильску, отправляемся к Тихому океану.

Кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».

Посещение природных ванночек.

Ужин в кафе.

Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир) , экскурсия по городуПрибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир) , экскурсия по городу
3 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева, термальные вулканические источники

Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее трекинг 2 - 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Обед (сухпаек).

Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева, термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева, термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева, термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева, термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева, термальные вулканические источники
4 день

Вулкан Головнина, озёра Кипящее и Горячее

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина – самого южного вулкана Курильской гряды.

Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время – около 1848 года.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее трекинг 2,5 – 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.

Время стоянки в кальдере около 2-х часов.

Обед (сухпаек).

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.

Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды – именно поэтому купаться в нем опасно для жизни.

Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и Горячее
5 день

Мыс "Столбчатый", термальные источники "Столбовские"

Мыс Столбчатый на Кунашире, – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.

Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности.

Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.

Скалы «Белые монахи».

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».

Осмотр скал вулканического происхождения.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.

Купание в море.

Обед костровой.

Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).

Регистрация и оформление пассажиров на теплоход.

22:00 отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин) время в пути около 18 часов.

Питание на теплоходе самостоятельно.

Мыс "Столбчатый", термальные источники "Столбовские"Мыс "Столбчатый", термальные источники "Столбовские"Мыс "Столбчатый", термальные источники "Столбовские"Мыс "Столбчатый", термальные источники "Столбовские"
6 день

Прибытие в порт Корсакова

20:00 подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).

Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах в г. Южно-Курильск и в каюте теплохода (согласно купленным билетам).

Доплаты к туру (по желанию):

  • одноместное размещение в гостинице Энергия и Бриз на о. Кунашир – 7 000 руб. /чел./4 ночи (частичные удобства).

Все гостиницы участвуют в программе кэшбэка.

Даты заезда 11.10 - 15.10.2022 – авиатур.

Варианты проживания

Гостиница «Бриз»

3 ночи

Номера с большой кроватью, холодильником и душевой кабиной.

Гостиница «Бриз»Гостиница «Бриз»Гостиница «Бриз»Гостиница «Бриз»Гостиница «Бриз»Гостиница «Бриз»

Теплоход Игорь Фархутдинов

2 ночи

Размещение на теплоходе согласно билетам.

Теплоход Игорь Фархутдинов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице Южно-Курильска (двухмест. размещение)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками
  • Пограничный пропуск на о. Кунашир
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска
  • Трансфер из аэропорта Южно-Сахалинска и в аэропорт
  • Питание на теплоходе
  • Билет на т/х Корсаков – Южно-Курильск – Корсаков
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • ветровка;
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Сколько стоит размещение в каюте?

Стоимость каюты 2-ой категории (4-х местное размещение с удобствами) – 8000 руб. на 1 человека.

Возможно ли одноместное размещение в гостинице?

Да, стоимость одноместное размещение в гостинице "Энергия" или “Бриз”
7000 руб/чел. (3 ночи).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
20 сен 2022
Огромное спасибо за организацию тура, отдых был незабываемым, с трепетом и восторгом будем вспоминать Сахалин и Итуруп. Надеюсь вернуться туда ещё раз!!!! 😊💗👋
Г
14 сен 2022
Организаторы стараются. Отель "Лотос" - отлично. Тихий, чистый. Питание - отлично. На Итурупе всё супер. Логистика немного напрягла. Туристы живут в разных отелях - это конечно плюс для туристов, но на то, чтобы их забрать на экскурсию, а потом развезти по отелям уходит очень много времени. Очень утомительно кататься и всех собирать. Но видно по-другому не получается. Не всё водители хорошо знают маршрут. На мыс Птичий катали лишний час из-за того, что водитель заплутал в лесу, а радио связи почему-то не оказалось. В итоге мы на море пробыли на час меньше и не всё успели посмотреть. Оценки не снижаю, но была сильно расстоена.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Ю
8 сен 2022
Сложность тура не соответствует заявленному среднему, как минимум он продвинутый - Не требует специальных навыков, но туристы должны быть в хорошей физической форме: экспедиции, продолжительные сплавы и тд.

Но если не повезёт с погодными условиями, то может возрасти и до Сложного.

Как оказалось, из описания тура некоторые могут понять, что это будет простенькая ненапряжная прогулка по вулкану, в городской одежде.

Это не так. Первая половина пути ещё довольно простая, через бамбучник и мёртвое поле с небольшим уклоном. А вот дальше начинается крутой подъём через лес, потом через кедровый стланик, где можно встретить медведей. Глубина шлака там довольно приличная и тебя постоянно стягивает вниз, но зато это плюс на обратном пути, когда участок, который ты поднимался за 2 часа, можно спуститься за минут 7.

Первая половина пути заняла у нас 2 часа, вторая - 4 часа. Спустились за 2 часа.
Группа была из 4 человек, до вершины дошли 2.

Будьте готовы, что план тура может поменяться несколько раз. И рассчитывайте, что возможно придётся доплатить за дополнительные экскурсии.
По приезде на Сахалин нам сообщили, что вместо теплохода, на Кунашир и обратно мы отправимся на самолёте, билеты нам купили. По этой причине у нас появился дополнительный день на Сахалине и один дополнительный день на Кунашире, гостиницу на Кунашире на этот день нам забронировали, но уже другую, не в той, которая была по программе. За свой счёт мы доплатили ночь в гостинице в Сахалине и доплатили за экскурсию, чтобы не пропал один день. Так как был дождь, то на Аниву не попали, там был шторм, пришлось брать озеро Буссе. Из-за погоды нам пришлось собирать устрицы у самого берега.
В аэропорт на Сахалине нас отвезли трансфером от гостиницы. Выдали спальники, правда сказали, что обычно мы не выдаём их и непонятно кто нам сказал, что их выдадут. Но как и я, так и ещё 2 человека в группе перед покупкой тура спрашивали у поддержки выдадут ли спальники или нужны свои. Всем нам сказали, что выдадут.
Также сказали, что спать будем не в палатках, а в домике на кардоне, так как наша группа не очень большая.
На Кунашир прилетели мы поздно, рейс по непонятной причине был задержан, хотя погода была отличная. Нас встретили, довезли до гостиницы, где мы узнали, что на те 3 дня восхождения стоит шторм. Поэтому план действий снова изменили. Вместо джипов, нас утром забрасывают на лодке к подножию вулкана, на 7 км ближе, чем если бы заброс был на машинах.
Выход был назначен на 5:20 утра, нам нужно было самим сходить после самолёта до круглосуточного магазина и купить сух. паёк и воду для подъёма, который был заявлен по программе. Ну и в целом, например, в том году на Камчатке организаторы каждый день выдавали воду, а во время восхождений на вулканы - сух. паёк.
На следующий день мы должны были подняться, спуститься, поужинать, переночевать в палатках и на следующий день также на лодке уйти в посёлок.
Вышли мы как и собирались в 5:20, но ждали в лодке до рассвета, иначе нас бы не выпустили по темноте идти.
К подножию вулкана мы добрались примерно к 9, начале десятого. Поставили палатки и пошли на вулкан. Спустились до того как стемнеет, поужинали и легли спать.
На следующий день в 9 за нами должна была прийти лодка, но к часу дня никто за нами не пришёл. Погода уже испортилась, дождь то начинался, то прекращался. К счастью, он был просто мелкий, а не ливень, но дров там толком нет, а то, что есть, плохо горит, поэтому мы просто жгли мусор, чтобы согреться и высохнуть. Мы запустили дрон с телефоном, чтобы отправить сообщение, потому что на высоте была связь, но сообщение не отправилось и гиды, оставили нам рацию, ушли на вулкан, звонить в посёлок, чтобы узнать что случилось. Вернулись они все мокрые, оказалось в посёлке был шторм и лодка утром чуть не перевернулась, поэтому было принято решение попробовать пойти за нами завтра. Тем временем еда у нас почти закончилась. Но нам ничего не осталось как ждать следующего дня и ночевать в мокрых палатках.
На следующее утро мы попросили еды у группы, которая была недалеко от нас. Отправили сообщение на дроне с уже другим телефоном. Выяснили, что за нами уже едут и не нужно под дождём идти пешком до Саратовского кардона. Дождались лодку и отправились в посёлок. Ребята на лодке пришли с пирогами и чаем/кофе. Так как шёл дождь и были большие волны, мы промокли сами и все вещи в рюкзаках. Так что совет - берите гермомешки, плотные мусорные мешки и скотч, чтобы свои вещи не промочить, так как там ничего не сохнет из-за 100% влажности. Все вещи желательно иметь в 2 комплектах, чтобы была возможность переодеться в сухое. Не забудьте про дождевик.
Оставшийся полный день и ещё полдня до самолёта, мы доплатили за дополнительные экскурсии и за поездку на другие горячие источники, не тот, который заявлен по программе. То есть мы ещё увидели мыс столбчатый и вулкан Менделеева с его фумаролами. Рейс как обычно задержали, но в этот раз по причине того, что из-за погоды самолёты не летали 3 дня. Около 9 мы были на Сахалине, нас встретили и развезли по гостиницам.

В целом впечатления остались очень положительные, организаторы сделали всё, чтобы мы всё-таки увидели вулкан при хорошей погоде. Лично меня сложность наоборот порадовала. Виды очень красивые, Тятя прекрасен, океан тоже. Несмотря на погоду Кунашир просто прекрасен, его стоит увидеть.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Юлия!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Действительно, погода на Сахалине не предсказуема, поэтому иногда приходится менять программу. Спасибо за такой подробный отзыв, он будет очень полезен будущим туристам. По Вашим замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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