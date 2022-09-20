09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.
Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.
10:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Обед, а также ужин на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе Южно-Курильска.
Обзорная экскурсия по Южно-Курильску, отправляемся к Тихому океану.
Кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».
Посещение природных ванночек.
Ужин в кафе.
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее трекинг 2 - 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина – самого южного вулкана Курильской гряды.
Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время – около 1848 года.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее трекинг 2,5 – 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2-х часов.
Обед (сухпаек).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды – именно поэтому купаться в нем опасно для жизни.
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый на Кунашире, – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности.
Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.
Скалы «Белые монахи».
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Купание в море.
Обед костровой.
Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.
Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).
Регистрация и оформление пассажиров на теплоход.
22:00 отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин) время в пути около 18 часов.
Питание на теплоходе самостоятельно.
20:00 подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).
Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах в г. Южно-Курильск и в каюте теплохода (согласно купленным билетам).
Доплаты к туру (по желанию):
Все гостиницы участвуют в программе кэшбэка.
Даты заезда 11.10 - 15.10.2022 – авиатур.
Номера с большой кроватью, холодильником и душевой кабиной.
Размещение на теплоходе согласно билетам.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Стоимость каюты 2-ой категории (4-х местное размещение с удобствами) – 8000 руб. на 1 человека.
Да, стоимость одноместное размещение в гостинице "Энергия" или “Бриз”
7000 руб/чел. (3 ночи).