Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Сheck-inn в 14:00.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску. Юбилейный год для нашего города – 140 лет.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.
08:00 Завтрак в гостинице
09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно)
10:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Выезд на джипах.
Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева», трекинг 2 – 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в природных термальных источниках. Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на джипах.
Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», трекинг 2.5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Время стоянки в кальдере ~3 часа. Обед (сухпаек).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу).
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи».
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».
Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Купание в море.
Обед костровой – уха.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
Экскурсия в краеведческий музей.
Трансфер в порт. Оформление на судно. Отход теплохода в 13:00.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат.
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
20:00 Подход судна в порт Корсаков. Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах.
Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.
Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.
Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1 – 1,5 км в одну сторону — удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары.
Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.
На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы. Трансфер в аэропорт.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в гостинице Гагарин 3*: 113 000 руб.
Доплата за одноместное размещение по туру: 11 800 руб.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в гостинице Мега Палас 4*: 117 000 руб.
Доплата за одноместное размещение по туру: 17 600 руб.
Доплаты на Кунашире (по желанию, под запрос):
- за 2-х местный люкс с удобствами в г-це Флагман на о. Кунашир 4200 руб./чел/3 ночи
- за одноместный номер с удобствами в г-це Айсберг 2 на о. Кунашир 5000 р/чел/3 ночи
- за 2-х местный люкс с удобствами в г-це Айсберг 2 на о. Кунашир 5000 р/чел/3 ночи
За одни дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости)
|двухместный номер
|одноместный номер
|г-ца «Гагарин» 3*
|6 400
|5 200
|г-ца «Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.