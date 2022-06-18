Тур на Сахалин и Кунашир

Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды - остров Кунашир

5
3 отзыва
Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды – остров Кунашир.

Здесь цветет магнолия и земля дышит горячим паром, здесь трава выше человека и подножия вулканов выстелены бамбуком, здесь кипящие фонтаны и гордые скалы, открытые всем ветрам, и в закате солнца босиком по океану с осознанием того, что ты на краю света.
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Ближайшие даты:
8
июл
14
окт

Что вас ожидает 🤩

Видовая площадка горнолыжного комплекса «Горный воздух»
Видовая площадка горнолыжного комплекса «Горный воздух»
Здесь открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов
Купание в природных термальных источниках
Купание в природных термальных источниках
Вы сможете окунуться в горячие минеральные и грязевые источники
Природа
Природа
Красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури
Посещение вулканов
Посещение вулканов
Вы увидите вулканы Головнина и Менделеева. На дне вулкана Головнина четыре небольших купола и два кратера - озера Кипящее и Горячее
Скалы «Белые монахи»
Скалы «Белые монахи»
Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов
Прогулка вдоль побережья Охотского моря
Прогулка вдоль побережья Охотского моря
Удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары
Японские ворота Тории
Японские ворота Тории
Периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами
Местные деликатесы
Местные деликатесы
Свежесваренные крабы, сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные салаты, икра, чай с травами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, Обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Сheck-inn в 14:00.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску. Юбилейный год для нашего города – 140 лет.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов. 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

Прибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсияПрибытие, Обзорная экскурсия
2 день

Отправление в Южно-Курильск

08:00 Завтрак в гостинице

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. 

За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море. 

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива. 

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление в Южно-КурильскОтправление в Южно-КурильскОтправление в Южно-КурильскОтправление в Южно-КурильскОтправление в Южно-КурильскОтправление в Южно-Курильск
3 день

О. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно)

10:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. 

Выезд на джипах. 

Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева», трекинг 2 – 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону. 

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Обед (сухпаек). 

Осмотр фумарол и сольфатар, купание в природных термальных источниках. Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

О. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваО. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваО. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваО. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваО. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваО. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваО. Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева
4 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на джипах

Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», трекинг 2.5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. 

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека. 

Время стоянки в кальдере ~3 часа. Обед (сухпаек). 

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). 

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. 

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение. 

На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу). 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
5 день

Мыс Столбчатый. Столбовские грязевые термальные источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. 

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира». 

Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи»

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». 

Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов. 

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. 

Купание в море. 

Обед костровой – уха. 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Столбовские грязевые термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские грязевые термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские грязевые термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские грязевые термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские грязевые термальные источники. Скалы «Белые монахи»
6 день

Отправление в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей

Трансфер в порт. Оформление на судно. Отход теплохода в 13:00.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат.

7 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

20:00 Подход судна в порт Корсаков. Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.

8 день

Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах. 

Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.

Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.

Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1 – 1,5 км в одну сторону — удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары. 

Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии. 

На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур
9 день

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. 

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. 

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
10 день

Отбытие

Завтрак в ресторане гостиницы. Трансфер в аэропорт.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в гостинице Гагарин 3*: 113 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру: 11 800 руб.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в гостинице Мега Палас 4*: 117 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру: 17 600 руб.

Доплаты на Кунашире (по желанию, под запрос):

- за 2-х местный люкс с удобствами в г-це Флагман на о. Кунашир 4200 руб./чел/3 ночи

- за одноместный номер с удобствами в г-це Айсберг 2 на о. Кунашир 5000 р/чел/3 ночи

- за 2-х местный люкс с удобствами в г-це Айсберг 2 на о. Кунашир 5000 р/чел/3 ночи

За одни дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости) 

 двухместный номеродноместный номер
г-ца «Гагарин» 3* 6 4005 200
г-ца «Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице, 2-х местное размещение
  • Трансфер Южно-Сахалинск – порт Корсаков – Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-х местное размещение (ч/у)
  • Питание на Сахалине согласно программе
  • Питание на Кунашире 3-х разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • Билет на т/х Корсаков – Южно-Курильск – Корсаков, 4-х местная каюта 13 000 руб. /чел
  • Питание на теплоходе (по меню)
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • носки теплые толстые;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!
И
10 авг 2021
Хочется выразить большую благодарность в организации тура сообществу туроператоров "Большая страна" и принимающей стороне.

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