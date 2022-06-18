Групповой тур «Сахалин – Кунашир – Итуруп – Шикотан» – это уникальная возможность увидеть четыре самых известных Курильских острова. Это самая лучший способ познакомиться с Сахалином и увидеть все его достопримечательности!

Программа тура по дням

1 день Прибытие. Обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Приветственный обед в японском ресторане. Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску. Юбилейный год для нашего города – 140 лет. Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов. Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно). В Южно-Сахалинске много ресторанов с китайской, корейской, японской и европейской кухней.

2 день Размещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское море

08:00 Завтрак в гостинице 09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно (билеты оплачиваются отдельно). 12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск. Размещение в каютах. Судно выходит из порта Корсаков и следует вдоль береговой линии Анивского полуострова. За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море. Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).

3 день Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»

10:00 Прибытие на остров Шикотан. Стоянка 3 часа. Небольшая самостоятельная прогулка по окрестностям п.Малокурильское. Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно). 18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. Едем здороваться с Тихим океаном! Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец». Ужин в кафе.

4 день Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее треккинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа. Обед (сухпаек). Осмотр фумарол и сольфатар, купание в диких термальных источниках. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

5 день Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее треккинг 2,5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека. Время стоянки в кальдере ~3 часа. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее. В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

6 день Мыс «Столбчатый», Столбовские термальные источники, скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира». Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи». Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Купание в море. Обед костровой – уха. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

7 день Головнинский клиф – Белые скалы острова Кунашир

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино. Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году. Пешком несколько километров по берегу вдоль Головнинского клифа – чрезвычайно впечатляющий природный объект. В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет. Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники. Маршрут возможен только в большой отлив (!), в зависимости от карты приливов/отливов маршрут может быть организован в другой день. В противном случае альтернативный маршрут по погоде. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

8 день Экскурсия в краеведческий музей, посадка на теплоход

09:00 Завтрак в кафе. Экскурсия в краеведческий музей. Трансфер в порт. Оформление на судно (билеты оплачиваются отдельно). Отход теплохода в 14:00. Стоянка на о. Шикотан 3 часа, небольшая самостоятельная прогулка в окрестностях п.Малокурильское. Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно). В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат. Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

9 день Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского – истинный SPA-релакс

09:00 Подход судна на Итуруп. Встреча в порту. Трансфер в гостиницу. Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный пейзаж на «Мертвое море» и город. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей». Термальные ванные вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься. Купание. Обед. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

10 день Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

Завтрак в кафе. Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте. «Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава. На побережье обед. На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды». Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

11 день Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье. По пути Японское кладбище (на месте японского поселения). Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Костровой обед на побережье из морепродуктов. Отдых. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

12 день Маршрут: Плато Янкито. Вылет

09:00 Завтрак в кафе. Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты. Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск (билеты оплачиваются отдельно). Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

13 день Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса. По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. В Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами. 19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

14 день Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день. Рекомендуем посетить: 1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц. 2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка. 3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. 4. Сахалинский краеведческий музей. 5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары). 6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

15 день Отъезд