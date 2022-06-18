Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан

Групповой тур «Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан» - это уникальная возможность увидеть четыре самых известных

5
3 отзыва
Групповой тур «Сахалин – Кунашир – Итуруп – Шикотан» – это уникальная возможность увидеть четыре самых известных Курильских острова. Это самая лучший способ познакомиться с Сахалином и увидеть все его достопримечательности!
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Ближайшие даты:
05
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • незабываемые красоты Сахалина – Вы побываете на четырех островах, искупаетесь в термальных источниках, взойдете на вулканы и посетите мысы и бухты Дальнего Востока;
  • гастрономические изыски – сможете насладится вкусом свежайших морепродуктов;
  • насыщенная программа – за две недели Вы проедете на теплоходе, совершите перелет на самолете, пройдете интереснейшие треккинговые маршруты и поездки по островам.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие. Обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. 

Встреча в аэропорту. 

Трансфер в гостиницу.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску. 

Юбилейный год для нашего города – 140 лет.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно). 

В Южно-Сахалинске много ресторанов с китайской, корейской, японской и европейской кухней.

2 день
Размещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское море

08:00 Завтрак в гостинице 

09:00 Трансфер в порт Корсаков

Оформление на судно (билеты оплачиваются отдельно). 

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск

Размещение в каютах.  

Судно выходит из порта Корсаков и следует вдоль береговой линии Анивского полуострова

За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море

Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно). 

3 день
Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»

10:00 Прибытие на остров Шикотан. 

Стоянка 3 часа. 

Небольшая самостоятельная прогулка по окрестностям п.Малокурильское.

Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно).

18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. 

Едем здороваться с Тихим океаном! 

Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец». 

Ужин в кафе.

4 день
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее треккинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Обед (сухпаек).

Осмотр фумарол и сольфатар, купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

5 день
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее треккинг 2,5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

6 день
Мыс «Столбчатый», Столбовские термальные источники, скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.

Скалы «Белые монахи».

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».

Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.

Купание в море.

Обед костровой – уха.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

7 день
Головнинский клиф – Белые скалы острова Кунашир

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино. 

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Пешком несколько километров по берегу вдоль Головнинского клифа – чрезвычайно впечатляющий природный объект. 

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Маршрут возможен только в большой отлив (!), в зависимости от карты приливов/отливов маршрут может быть организован в другой день. 

В противном случае альтернативный маршрут по погоде.

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

8 день
Экскурсия в краеведческий музей, посадка на теплоход

09:00 Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей. 

Трансфер в порт. 

Оформление на судно (билеты оплачиваются отдельно). 

Отход теплохода в 14:00.

Стоянка на о. Шикотан 3 часа, небольшая самостоятельная прогулка в окрестностях п.Малокурильское. 

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат. 

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

9 день
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского – истинный SPA-релакс

09:00 Подход судна на Итуруп. 

Встреча в порту. 

Трансфер в гостиницу.

Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. 

По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный пейзаж на «Мертвое море» и город. 

Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей». 

Термальные ванные вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься. 

Купание. 

Обед.

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

10 день
Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

Завтрак в кафе.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. 

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. 

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава. 

На побережье обед.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

11 день
Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

По пути Японское кладбище (на месте японского поселения). 

Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. 

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Костровой обед на побережье из морепродуктов.

Отдых. 

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

12 день
Маршрут: Плато Янкито. Вылет

09:00 Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. 

Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск (билеты оплачиваются отдельно). 

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

13 день
Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. 

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. 

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. 

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

14 день
Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день.

Рекомендуем посетить:

1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. 

На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц.

2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка.

3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.

Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

4. Сахалинский краеведческий музей.

5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).

6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. 

Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

15 день
Отъезд

Завтрак в гостинице. 

Трансфер в аэропорт. 

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3* или «Мега Палас» 4*, 2-х местное размещение, 3 ночи;
  • в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман» (частичные удобства), 2-х местное размещение, 6 ночей;
  • в Курильске в гостинице Остров/Итуруп, 2-х местное размещение, 3 ночи;
  • размещение на теплоходе, 2 ночи (билеты на теплоход не входят в стоимость).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 Двухместное размещение Доплата за одноместное размещение по всему туру
«Гагарин» 3*169 00021 500
«Мега Палас» 4*173 00028 900

Доплаты на Кунашире (по желанию):

  • за 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир 7 000 руб./чел./5 ночей;
  • за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 8 300 руб./чел./5 ночей;
  • за 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 8 300 руб./чел./5 ночей;

За одни дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости):

 Двухместный номер Одноместный номер 
Гостиница «Гагарин» 3*   6 400 5 200 
Гостиница «Мега-Палас» 4*   8 300 7 200 

В заезд 08.08 – 22.08.2022 на Кунашире пребывание не 6 дней как во всех заездах, а 7 дней + еще один маршрут и на Сахалине не будет свободного дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице, 2-х местное размещение
  • Услуги гида-экскурсовода на обзорной экскурсии
  • Трансфер Южно-Сахалинск – порт Корсаков – Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2-х местное размещение
  • Питание 3-х разовое на Кунашире
  • Проживание в гостинице Остров/Итуруп в Курильске, 2-х местное размещение
  • Питание 3-х разовое на Итурупе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Погранпропуск на о. Кунашир, о. Шикотан и о. Итуруп
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на теплоход Корсаков – Южно-Курильск:4-х местная каюта – 6 500 руб. /чел2-х местная – 7 900 руб. /ч.
  • 4-х местная каюта – 6 500 руб. /чел
  • 2-х местная – 7 900 руб. /ч.
  • Билет на теплоход Южно-Курильск – Курильск, 4-х местная каюта – 2 500 руб. /чел.
  • Авиаперелет Курильск – Южно-Сахалинск – 6 500 руб.
  • Питание на теплоходе (по меню или комплекс)
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!

Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.

Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.

Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных – кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

Растение ипритка – вызывает сильные ожоги и аллергию.

Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Уточнения по туру

Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».

Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.

Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Есть ли отличие программ в зависимости от даты заезда?

В заезд 08.08 – 22.08.2022 на Кунашире пребывание не 6 дней как во всех заездах, а 7 дней + еще один маршрут и на Сахалине не будет свободного дня.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!
И
10 авг 2021
Хочется выразить большую благодарность в организации тура сообществу туроператоров "Большая страна" и принимающей стороне.
У нас ещё много экскурсий в Южно-Курильске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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