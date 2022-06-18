Преимущества этого путешествия:
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Юбилейный год для нашего города – 140 лет.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много ресторанов с китайской, корейской, японской и европейской кухней.
08:00 Завтрак в гостинице
09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Оформление на судно (билеты оплачиваются отдельно).
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.
Размещение в каютах.
Судно выходит из порта Корсаков и следует вдоль береговой линии Анивского полуострова.
За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море.
Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).
10:00 Прибытие на остров Шикотан.
Стоянка 3 часа.
Небольшая самостоятельная прогулка по окрестностям п.Малокурильское.
Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно).
18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном!
Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец».
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее треккинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее треккинг 2,5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.
Скалы «Белые монахи».
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».
Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Купание в море.
Обед костровой – уха.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино.
Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.
Пешком несколько километров по берегу вдоль Головнинского клифа – чрезвычайно впечатляющий природный объект.
В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.
Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.
Маршрут возможен только в большой отлив (!), в зависимости от карты приливов/отливов маршрут может быть организован в другой день.
В противном случае альтернативный маршрут по погоде.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
Экскурсия в краеведческий музей.
Трансфер в порт.
Оформление на судно (билеты оплачиваются отдельно).
Отход теплохода в 14:00.
Стоянка на о. Шикотан 3 часа, небольшая самостоятельная прогулка в окрестностях п.Малокурильское.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
09:00 Подход судна на Итуруп.
Встреча в порту.
Трансфер в гостиницу.
Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км.
По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный пейзаж на «Мертвое море» и город.
Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».
Термальные ванные вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Обед.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе.
Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава.
На побережье обед.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).
Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Костровой обед на побережье из морепродуктов.
Отдых.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск (билеты оплачиваются отдельно).
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день.
Рекомендуем посетить:
1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света.
На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц.
2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка.
3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
4. Сахалинский краеведческий музей.
5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).
6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение по всему туру
|«Гагарин» 3*
|169 000
|21 500
|«Мега Палас» 4*
|173 000
|28 900
Доплаты на Кунашире (по желанию):
За одни дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости):
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Гостиница «Гагарин» 3*
|6 400
|5 200
|Гостиница «Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
В заезд 08.08 – 22.08.2022 на Кунашире пребывание не 6 дней как во всех заездах, а 7 дней + еще один маршрут и на Сахалине не будет свободного дня.
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных – кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.
Опасные объекты:
Растение ипритка – вызывает сильные ожоги и аллергию.
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».
Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.
Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
В заезд 08.08 – 22.08.2022 на Кунашире пребывание не 6 дней как во всех заездах, а 7 дней + еще один маршрут и на Сахалине не будет свободного дня.