Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир

Такие далекие и манящие острова - Сахалин и Кунашир. Не упустите возможность посетить сразу два острова Курильской гряды

5
3 отзыва
Такие далекие и манящие острова – Сахалин и Кунашир. Не упустите возможность посетить сразу два острова Курильской гряды.
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Ближайшие даты:
30
апр
11
июн
15
июн
19
июн

Что вас ожидает 🤩

Удивительные сивучи
Удивительные сивучи
Подплывем на лодке максимально близко к лежбищу краснокнижных сивучей – крупнейших представителей ушастых тюленей
Озеро «Буссе»
Озеро «Буссе»
Побываем на уникальном водоеме, где постоим на устричной «банке», увидим как в природе живут эти моллюски и попробуем их
Фумарольное поле
Фумарольное поле
Осмотрим фумаролы и сольфатары вулкана Менделеева и искупаемся в природных термальных источниках
Озера Кипящее и Горячее
Озера Кипящее и Горячее
Восхитимся невероятной красотой двух кратеров вулкана Головина – озерами Кипящее и Горячее
Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый
Дойдем до мыса Столбчатый – одного из самых удивительных и уникальных мест на земле
Дальневосточные изыски
Дальневосточные изыски
Отведаем превосходную сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икру, чай с травами

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Сheck-inn в 14:00.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Юбилейный год для нашего города – 140 лет.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

Прибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсия
2 день
Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский пролив

Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км. 

На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки. 

Невельск – небольшой портовый город. 

Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским.

С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.

Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с марта по июнь устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи – крупнейший представитель ушастых тюленей. 

А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру. 

В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы. 

Экскурсия по городу. 

Обед в кафе.

18:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский пролив
3 день
В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

08:30 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа (первая половина пути асфальт, вторая – грунтовка) с экскурсионными остановками.

Озеро «Буссе» – это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива.

Озеро «Буссе» – кладовая природных даров! 

Поистине, уникальный водоем, в котором изобилуют крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, ракушки спизула и мактра, великое множество видов рыб, среди которых горбуша, сельдь, кета, навага, корюшка, таймень и многие другие. 

У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их. 

Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.

На берегу вас будет ждать горячий обед – химультан, сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов, дальневосточные салаты.

18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск. 

Ужин (самостоятельно).

В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»
4 день
Отправление на теплоходе в Южно-Курильск

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в порт Корсаков. 

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. 

За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море. 

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива. 

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

5 день
О. Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»

10:00 Прибытие на остров Шикотан, стоянка 3 часа. 

Небольшая прогулка по острову в окрестностях п.Малокурильское.

18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. 

Едем здороваться с Тихим океаном! 

Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец»,  «Чертовы ворота». 

Ужин в кафе.

* В некоторых заездах судно идет напрямую на Кунашир, тогда прибытие в Южно-Курильск в 10:00 и в этот день организуется полноценный маршрут.

О. Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»О. Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»О. Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»О. Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»
6 день
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на джипах. 

Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева», трекинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону. 

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. 

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Обед (сухпаек). 

Осмотр фумарол и сольфатар, купание в природных термальных источниках. 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники
7 день
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на джипах. 

Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», трекинг 2,5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. 

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека. 

Время стоянки в кальдере ~3 часа. 

Обед (сухпаек). 

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение. 

На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу). 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
8 день
Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. 

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.

Скалы «Белые монахи». 

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». 

Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов. 

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. 

Купание в море. 

Обед костровой – уха. 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»
9 день
Отправление на теплоходе в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей. 

Трансфер в порт. 

Оформление на судно. 

Отход теплохода в 14:00.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

10 день
Прибытие в Южно-Сахалинск

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

20:00 Подход судна в порт Корсаков. 

Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.

11 день
Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. 

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.

 Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. 

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. 

В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами. 

19:00 Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
12 день
Трансфер в аэропорт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

По пути в аэропорт возможно заехать на Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске, в г. Южно-Курильске и на борту теплохода.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Гостиницапри двухместном размещении
Гагарин 3*129 000
Мега Палас 4*135 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропортпроживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
  • 2-х местное размещениетрансфер Южно-Сахалинск – порт Корсаков – Южно-Сахалинскпортовые сборыпроживание в Южно-Курильске
  • В гостинице «Флагман»
  • 2-х местное размещение (ч/у)питание на Сахалине
  • Указанное в программепитание на Кунашире 3-х разовоетранспортное обслуживание по программесопровождение инструкторами/проводниками на маршрутахпропуск в заповедник «Курильский»погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратнобилет на т/х Корсаков – Южно-Курильск – Корсаков:4-х местная каюта – 12 500 руб. /чел. 2-х местная каюта – 15 800 руб. /челпитание
  • Не указанное в программе (ужины в Южно-Сахалинске)питание на теплоходе
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!
И
10 авг 2021
Хочется выразить большую благодарность в организации тура сообществу туроператоров "Большая страна" и принимающей стороне.
У нас ещё много экскурсий в Южно-Курильске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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