Такие далекие и манящие острова – Сахалин и Кунашир. Не упустите возможность посетить сразу два острова Курильской гряды.

Отведаем превосходную сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икру, чай с травами

Дойдем до мыса Столбчатый – одного из самых удивительных и уникальных мест на земле

Восхитимся невероятной красотой двух кратеров вулкана Головина – озерами Кипящее и Горячее

Осмотрим фумаролы и сольфатары вулкана Менделеева и искупаемся в природных термальных источниках

Побываем на уникальном водоеме, где постоим на устричной «банке», увидим как в природе живут эти моллюски и попробуем их

Подплывем на лодке максимально близко к лежбищу краснокнижных сивучей – крупнейших представителей ушастых тюленей

Программа тура по дням

1 день Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Сheck-inn в 14:00. Приветственный обед в японском ресторане. Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску. Юбилейный год для нашего города – 140 лет. Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов. Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно). * В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

2 день Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин – Татарский пролив

Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии. Завтрак в ресторане гостиницы. 10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км. На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки. Невельск – небольшой портовый город. Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация. Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с марта по июнь устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи – крупнейший представитель ушастых тюленей. А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру. В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы. Экскурсия по городу. Обед в кафе. 18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

3 день В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 08:30 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа (первая половина пути асфальт, вторая – грунтовка) с экскурсионными остановками. Озеро «Буссе» – это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива. Озеро «Буссе» – кладовая природных даров! Поистине, уникальный водоем, в котором изобилуют крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, ракушки спизула и мактра, великое множество видов рыб, среди которых горбуша, сельдь, кета, навага, корюшка, таймень и многие другие. У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их. Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив. На берегу вас будет ждать горячий обед – химультан, сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов, дальневосточные салаты. 18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

4 день Отправление на теплоходе в Южно-Курильск

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно. 12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск. Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море. С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива. Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

5 день О. Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»

10:00 Прибытие на остров Шикотан, стоянка 3 часа. Небольшая прогулка по острову в окрестностях п.Малокурильское. 18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. Едем здороваться с Тихим океаном! Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота». Ужин в кафе. * В некоторых заездах судно идет напрямую на Кунашир, тогда прибытие в Южно-Курильск в 10:00 и в этот день организуется полноценный маршрут.

6 день Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на джипах. Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева», трекинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа. Обед (сухпаек). Осмотр фумарол и сольфатар, купание в природных термальных источниках. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

7 день Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на джипах. Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», трекинг 2,5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека. Время стоянки в кальдере ~3 часа. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее. В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение. На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу). Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

8 день Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира». Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи». Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Купание в море. Обед костровой – уха. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

9 день Отправление на теплоходе в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе. Экскурсия в краеведческий музей. Трансфер в порт. Оформление на судно. Отход теплохода в 14:00. Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

10 день Прибытие в Южно-Сахалинск

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно). 20:00 Подход судна в порт Корсаков. Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.

11 день Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса. По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами. 19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

12 день Трансфер в аэропорт