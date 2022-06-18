Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Сheck-inn в 14:00.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Юбилейный год для нашего города – 140 лет.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.
Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км.
На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки.
Невельск – небольшой портовый город.
Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским.
С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.
Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с марта по июнь устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи – крупнейший представитель ушастых тюленей.
А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру.
В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы.
Экскурсия по городу.
Обед в кафе.
18:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
08:30 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа (первая половина пути асфальт, вторая – грунтовка) с экскурсионными остановками.
Озеро «Буссе» – это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива.
Озеро «Буссе» – кладовая природных даров!
Поистине, уникальный водоем, в котором изобилуют крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, ракушки спизула и мактра, великое множество видов рыб, среди которых горбуша, сельдь, кета, навага, корюшка, таймень и многие другие.
У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их.
Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.
На берегу вас будет ждать горячий обед – химультан, сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов, дальневосточные салаты.
18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
10:00 Прибытие на остров Шикотан, стоянка 3 часа.
Небольшая прогулка по острову в окрестностях п.Малокурильское.
18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном!
Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
* В некоторых заездах судно идет напрямую на Кунашир, тогда прибытие в Южно-Курильск в 10:00 и в этот день организуется полноценный маршрут.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на джипах.
Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева», трекинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в природных термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на джипах.
Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», трекинг 2,5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу).
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.
Скалы «Белые монахи».
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».
Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Купание в море.
Обед костровой – уха.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе.
Экскурсия в краеведческий музей.
Трансфер в порт.
Оформление на судно.
Отход теплохода в 14:00.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
20:00 Подход судна в порт Корсаков.
Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
По пути в аэропорт возможно заехать на Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске, в г. Южно-Курильске и на борту теплохода.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница
|при двухместном размещении
|Гагарин 3*
|129 000
|Мега Палас 4*
|135 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».