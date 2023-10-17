Здесь земля дышит горячим паром, подножия вулканов выстелены бамбуком, здесь кипящие фонтаны и гордые скалы, открытые всем ветрам.
Вы также сможете познакомиться с современным и красивым Южно-Сахалинском, пособирать янтарь, прогуляться вдоль побережья Охотского моря и полюбоваться кекурами-исполинами, гротами и птичьими базарами
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторане
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Заселение в гостиницы в 14:00, ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску — столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.
Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Отправление на теплоходе на Кунашир
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода на Кунашир.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток. И, конечно, невероятные океанские рассветы и закаты.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
Завтрак на теплоходе в кафе (самостоятельно)
Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу.
Маршрут: Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 минут, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли.
По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 минут, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское море
Освобождение номеров.
09:00 Завтрак в кафе.
Отправление на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме 5-6-гранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.
Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Возвращение в поселок.
Ужин.
Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.
Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.
Головнинский клиф — чрезвычайно впечатляющий природный объект.
В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.
Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.
Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.
Проехать к клифу возможно только в большой отлив. В противном случае только посещение полуострова Весловский, отдых.
Обед на берегу океана.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Краеведческий музей. Перелет в Южно-Сахалинск
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Экскурсия в краеведческий музей.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прибытия).
Рекомендуем посетить:
- Зооботанический парк — место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц;
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
- Сахалинский краеведческий музей;
- Магазины с корейскими и японскими товарами;
- Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе.
Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.
Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1–1,5 км в одну сторону — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, гроты, птичьи базары.
Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.
На побережье вас будет ждать обед — ланч-боксы, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|153 000
|17 000
|«Мега-Палас» 4*
|155 000
|21 200
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600руб. /чел./4 ночи;
- за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600руб. /чел./4 ночи;
- за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600руб. /чел./4 ночи.
Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Гостиница Мега Палас 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в гостинице Мега Палас 4*: 115 200 руб.
Доплата за одноместное размещение по туру: 16 000 руб.
Гостиница Гагарин 3
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в гостинице Гагарин 3*: 113 000 руб.
Доплата за одноместное размещение по туру: 11 800 руб.
Гостиница Белка 3
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Каюта
Размещение в 4-местной каюте.
Гостиница Флагман
Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
- четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
- два одноместных номера (раковина и унитаз);
- один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница Айсберг
Новая гостиница, дата постройки — 2014 год. Все номера с полным санузлом.
В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.
Номерной фонд:
- 2 люкса (1 большая кровать и софа);
- 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
- Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
- Портовые сборы
- Постельное белье на теплоходе
- Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у)
- Питание на Сахалине согласно программе
- Питание на Кунашире 3-х разовое
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
- Услуги гида-экскурсовода
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
- Билет на т/х Корсаков - Южно-Курильск (4-местная каюта) - 5 400 руб. /чел
- Авиабилет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 7 500 руб. /чел
- Питание на теплоходе
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата на Кунашире за повышенный уровень комфорта проживания (по желанию)
- Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости)
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- носки теплые толстые;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!