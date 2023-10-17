Тур на Сахалин и Кунашир

Групповой тур в Южно-Курильске
5
3 отзыва
Приглашаем в путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды — Кунашир.

Здесь земля дышит горячим паром, подножия вулканов выстелены бамбуком, здесь кипящие фонтаны и гордые скалы, открытые всем ветрам.

Вы также сможете познакомиться с современным и красивым Южно-Сахалинском, пособирать янтарь, прогуляться вдоль побережья Охотского моря и полюбоваться кекурами-исполинами, гротами и птичьими базарами
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Тур на Сахалин и Кунашир
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт

Что вас ожидает:

Навстречу вулканам
Навстречу вулканам
Посетите фумарольное поле вулкана Менделеева и кальдеру вулкана Головнина
Местные деликатесы
Местные деликатесы
Насладитесь сахалинской ухой с красной рыбой, дальневосточными деликатесами и икрой
Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый
Увидите базальтовую лаву застывшую в форме 5-6-гранных колонн
Японские ворота Тории
Японские ворота Тории
Сделаете памятные фото у ворот периода губернаторства Карафуто
Расслабление в термальных источниках
Расслабление в термальных источниках
Искупаетесь в диких источниках вулкана и озере Горячем
Невероятные пейзажи
Невероятные пейзажи
Полюбуетесь полями кедрового стланика и курильского бамбучника и живописными лагунами

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторане

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Заселение в гостиницы в 14:00, ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску — столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторане
2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
3 день

Отправление на теплоходе на Кунашир

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода на Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток. И, конечно, невероятные океанские рассветы и закаты.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на Кунашир
4 день

Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

Завтрак на теплоходе в кафе (самостоятельно)

Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу.

Маршрут: Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 минут, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
5 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 минут, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
6 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское море

Освобождение номеров.

09:00 Завтрак в кафе.

Отправление на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме 5-6-гранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обедвкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в поселок.

Ужин.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское мореМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское мореМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское мореМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское море
7 день

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф — чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Проехать к клифу возможно только в большой отлив. В противном случае только посещение полуострова Весловский, отдых.

Обед на берегу океана.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан
8 день

Краеведческий музей. Перелет в Южно-Сахалинск

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

9 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прибытия).

Рекомендуем посетить:

  • Зооботанический парк — место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц;
  • Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
  • Сахалинский краеведческий музей;
  • Магазины с корейскими и японскими товарами;
  • Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе.

Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.

Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1–1,5 км в одну сторону — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, гроты, птичьи базары.

Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.

На побережье вас будет ждать обед — ланч-боксы, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур
11 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 153 00017 000
«Мега-Палас» 4* 155 00021 200

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600руб. /чел./4 ночи;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600руб. /чел./4 ночи;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600руб. /чел./4 ночи.

Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 7 2005 800
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Гостиница Мега Палас 4

5 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в гостинице Мега Палас 4*: 115 200 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру: 16 000 руб.

Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4

Гостиница Гагарин 3

5 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в гостинице Гагарин 3*: 113 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру: 11 800 руб.

Гостиница Гагарин 3Гостиница Гагарин 3Гостиница Гагарин 3Гостиница Гагарин 3

Гостиница Белка 3

5 ночей

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3

Каюта

1 ночь

Размещение в 4-местной каюте.

Гостиница Флагман

4 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).

Гостиница Айсберг

4 ночи

Новая гостиница, дата постройки — 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у)
  • Питание на Сахалине согласно программе
  • Питание на Кунашире 3-х разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • Билет на т/х Корсаков - Южно-Курильск (4-местная каюта) - 5 400 руб. /чел
  • Авиабилет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 7 500 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата на Кунашире за повышенный уровень комфорта проживания (по желанию)
  • Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • носки теплые толстые;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
Е
28 июня 2023
Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка, очень хорошие маршруты, добродушные инструктора (Евгений, Андрей, Сергей и Алексей отделеное спасибо).
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!

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Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
18 мая
22 июня
6 июля
17 авг
от 218 000 за человека
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