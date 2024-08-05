1 день

Отправление теплоходом на Кунашир

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода на Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток. И, конечно, невероятные океанские рассветы и закаты.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).