Осенние чудеса острова Кунашир

Проведите отпуск на удивительном Кунашире! Вас ждет путешествие на теплоходе по Охотскому морю, фумарольное поле и горячие озера, термальные источники, застывшая лава и пеплы древних извержений вулканов.

Во время маршрутов вы насладитесь видами полей кедрового стланика и курильского бамбучника, вкуснейшей ухой и обедом на берегу моря.
5
3 отзыва
Осенние чудеса острова Кунашир
Осенние чудеса острова Кунашир
Осенние чудеса острова Кунашир
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление теплоходом на Кунашир

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода на Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток. И, конечно, невероятные океанские рассветы и закаты.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление теплоходом на КунаширОтправление теплоходом на Кунашир
2 день

Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева

Завтрак на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу.

Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сух. паек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева
3 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
4 день

Мыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское море

Завтрак в кафе.

Отправление на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме 5-6-гранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в поселок.

Ужин.

Мыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское море
5 день

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф — чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Проехать к клифу возможно только в большой отлив. В противном случае только посещение полуострова Весловский, отдых.

Обед на берегу океана.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан
6 день

Краеведческий музей. Перелет в Южно-Сахалинск

Освобождение номеров. Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Южно-Курильске в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у).

Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию за 4 ночи на 1 человека (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) — 6 600 руб.;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) — 6 600 руб.;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) — 6 600 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Каюта

1 ночь

Размещение в 4-местной каюте теплохода.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков / аэропорт - Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у)
  • Питание на Кунашире 3-разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на т/х Корсаков - Южно-Курильск, 4-местная каюта - 5 400 руб. /чел
  • Авиабилет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 7 500 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Доплата за одноместное размещение - 6 000 руб
  • Доплаты на Кунашире за повышенный уровень комфорта проживания (по желанию) - 6 600 руб. /чел
  • Проживание в Южно-Сахалинске до и после тура
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • носки теплые толстые;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
5 авг 2024
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

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