Программа тура по дням
Отправление теплохода на Кунашир
Отплытие на теплоходе из порта г. Корсакова (зависит от расписания теплоходов).
Прибытие на Кунашир. Побережье Тихого океана. Фуршет из морепродуктов
Встреча в порту о. Кунашир.
Трансфер в п. Южно-Курильск на автомашинах (около 30 км), размещение в гостинице.
Ужин.
Вечером обзорная экскурсия на берег Тихого океана к мысу «Чертов палец».
Приветственный фуршет из морепродуктов.
Возвращение в гостиницу.
Вулкан Менделеева. Термальные источники
Завтрак в кафе гостиницы в 09:00.
В 10:00 отправление на автомашинах к подножию вулкана Менделеева (пеший маршрут к фумарольным полям вулкана по тропе в сопровождении гида).
Осмотр фумарольных полей, фотографирование гейзеров.
Купание в термальных источниках.
Ужин в гостинице
Мыс Столбчатый. Маршрут по экологической тропе
Завтрак в кафе гостиницы в 09:00.
В 10:00 отправление на автомашинах к побережью Охотского моря, маршрут по экологической тропе, обзорная экскурсия по уникальной флоре острова Кунашир.
Выход на побережье. Отдых, горячий обед.
Пешеходный маршрут по берегу моря, осмотр памятника природы «Мыс Столбчатый».
Погрузка в машины, возвращение в Южно-Курильск в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Пешеходный маршрут, требует средней спортивной подготовки, рассчитан на целый день.
Кальдера вулкана Головнина
Завтрак в гостинице.
Сбор в 09:00, погрузка в автомашины, переезд к началу тропы в кальдеру вулкана Головнина (50 км от Южно-Курильска).
Пеший маршрут в кальдеру (около 8 км в одну сторону).
Купание в озере Горячем и осмотр озера Кипящего, посещение фумарольных полей, обед.
Ужин в гостинице.
Морской переход на Шикотан. Бухта Хромова. Мыс Трезубец
Завтрак в гостинице.
Свободное время (можно посетить музей, приобрести сувениры, прогуляться к маяку).
Трансфер в морской порт (время зависит от расписания теплоходов).
Отходна теплоходе на о. Шикотан.
Прибытие на о. Шикотан, встреча в порту.
Бухта Хромова, Мыс Трезубец.
Трансфер в гостиницу, ужин.
Бухта Снежкова
Завтрак в гостинице.
Пеший маршрут длиной около 19 км туда – обратно.
По пути следования нас ждут незабываемые виды — каменно-березовый лес, бамбуковые холмы, островки зарослей можжевельника, — а с вершины холма, нависшего над бухтой, открывается прекрасная панорама, которая охватывает все юго-восточное побережье.
Обед на берегу бухты (ланч-бокс).
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Мыс Непокорный. Бухта Безымянная. Мыс Край Света. Мыс Краб. Маяк Шпанберга
Завтрак.
Выезд на маршрут.
Именно здесь снимали первые кадры фильма «Приключения Робинзона Крузо».
На соседнем мысе, получившем название Краб (он и правда напоминает ракообразное), стоит старый маяк Шпанберга. Это последний маяк, построенный японцами на Курильских островах. Мы прогуляемся по территории маяка и заглянем внутрь.
Бухта Безымянная не отмечена на картах Шикотана, хотя это одно из самых красивых мест острова. Внутри бухты рассыпаны небольшие островки, из-за которых здешний пейзаж часто сравнивают с Исландией.
Обед.
Возвращение в гостиницу, ужин.
Бухта Димитрова. Бухта Аэродромная. Отправление теплохода на Сахалин
Завтрак. Освобождение номеров.
Бухта Димитрова, японское кладбище.
Бухта Аэродромная.
Трансфер в морской порт (зависит от расписания теплоходов).
В один из дней тура на Шикотане мы организуем вкуснейший фуршет из местных морепродуктов.
Прибытие на Сахалин
Прибытие теплохода в порт Корсаков.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах.
Стоимость тура:
- при двухместном размещении — 170 000 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 187 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Островной»
Отель «Островной» расположен на острове Шикотан. Высокий уровень обустройства 41 номера различной категории позволяет получить качественные услуги. Интерьер отеля выполнен в стиле лофт.
Во дворе Мотеля «Островной» бесплатная парковка, имеется бесплатный доступ к интернету.
Номера двух категорий — одноместные и двухместные. В том числе номера для людей с ограниченными возможностями.
Также в мотеле есть буфет с линией раздачи для завтраков по системе шведский стол, мини-кухни на каждом этаже, комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для проведения переговоров и просторный лобби!
Все номера оборудованы удобной и современной мебелью, ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых.
Гостевой дом «Восток»
Гостиница на о. Кунашир в центре города. Комфортабельные номера:
- двухкомнатный номер (двуспальная кровать + двуспальный диван);
- однокомнатный номер (двуспальная кровать + двуспальный диван);
- однокомнатный полулюкс;
- хостел-номера.
Все номера оснащены холодильниками, чайниками, TV.
Магазин, кафе.
Гостевой дом «Аэлита»
Каюта теплохода
Размещение в каюте теплохода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты на теплоход Корсаков - о. Кунашир - о. Шикотан - Корсаков
- Встреча и трансфер из порта и обратно в Южно-Курильске, в Малокурильском
- Проживание в гостиницах
- Экскурсии по программе
- Трехразовое питание, в Т.Ч. обеды на маршрутах
- Транспортное сопровождение
- Оформление пропусков в заповедник «Курильский»
- Оформление пропусков в погранзону на о. Кунашир и Шикотан
- Постельное белье на теплоходе
- Сопровождение гида
- Страхование
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта Южно-Сахалинска
- Проживание в Южно-Сахалинске до и после тура
- Питание на теплоходе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- джемпер с длинным рукавом для экскурсий по лесу;
- легкие штаны;
- удобная обувь с нескользкой подошвой или треккинговые кроссовки, дабы избежать травм на каменистой дороге, при подъемах;
- треккинговые палки по желанию;
- головной убор;
- купальники, полотенце и тапочки для источников;
- средство от насекомых;
- солнцезащитное средство;
- средства личной гигиены;
- личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимо предоставить?
Паспортные данные обязательно: ФИО, номер телефона, серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи, код подразделения.
Если вы иностранный гражданин с любым паспортом не от Российской Федерации, то на вас изготавливается отдельный пропуск у пограничной службы ФСБ. Для этого крайний срок подачи заявки на тур: полтора месяца (45 дней) до старта тура. Также необходимо будет предоставить: перевод паспорта на русский язык нотариально заверенный, скан паспорта, скан приписки или регистрации или вида на жительство.
Где начинается тур?
Время начала программы 10:00 в дату старта тура.
Место встречи — порта Корсаков. До порта вы добираетесь самостоятельно (30 минут на такси от Южно-Сахалинска).
Возможны ли изменения в программе?
Экскурсии могут меняться местами в зависимости от расписания теплоходов и погодных условий.