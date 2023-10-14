Что вас ждетГотовы отправиться на край земли? Тогда присоединяйтесь к нам, и вместе мы доберемся к мысу Анива — туда, где возвышается один из самых труднодоступных маяков России.

Вас ждет морская прогулка к маяку Анива, построенному по проекту японского инженера еще в 1939 году. Он поражает своей своей красотой и отчужденностью. Маяк был установлен возле труднодоступного скалистого мыса, где много течений, часто наблюдаются туманы и есть подводные каменистые банки.

Также вы увидите мыс Белый камень (Мраморный), южную заставу, где проживали семьи маячников и красивые водопады по пути следования. Наше путешествие закончится гастрономическим ужином в лагуне Буссе в нашем лагере.