Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне

Морское путешествие на край острова

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Ответы на вопросы
Давайте вместе отправимся на край света и совершим морскую прогулку к труднодоступному мысу Анива, на котором расположен одноименный маяк. Вы полюбуетесь природой Сахалина, сможете встретить морских обитателей и сделаете потрясающие фото. А завершится наша экскурсия в лагуне Буссе, где вас будет ждать гастрономический ужин.
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Маяк Анива
  • Мыс Белый камень
  • Лагуна Буссе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетГотовы отправиться на край земли? Тогда присоединяйтесь к нам, и вместе мы доберемся к мысу Анива — туда, где возвышается один из самых труднодоступных маяков России.
Вас ждет морская прогулка к маяку Анива, построенному по проекту японского инженера еще в 1939 году. Он поражает своей своей красотой и отчужденностью. Маяк был установлен возле труднодоступного скалистого мыса, где много течений, часто наблюдаются туманы и есть подводные каменистые банки.
Также вы увидите мыс Белый камень (Мраморный), южную заставу, где проживали семьи маячников и красивые водопады по пути следования. Наше путешествие закончится гастрономическим ужином в лагуне Буссе в нашем лагере.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14
Завершение: Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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