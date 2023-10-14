Морское путешествие на край острова
Давайте вместе отправимся на край света и совершим морскую прогулку к труднодоступному мысу Анива, на котором расположен одноименный маяк. Вы полюбуетесь природой Сахалина, сможете встретить морских обитателей и сделаете потрясающие фото. А завершится наша экскурсия в лагуне Буссе, где вас будет ждать гастрономический ужин.
Ближайшие даты:
14
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15
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16
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окт
18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Маяк Анива
- Мыс Белый камень
- Лагуна Буссе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетГотовы отправиться на край земли? Тогда присоединяйтесь к нам, и вместе мы доберемся к мысу Анива — туда, где возвышается один из самых труднодоступных маяков России.
Вас ждет морская прогулка к маяку Анива, построенному по проекту японского инженера еще в 1939 году. Он поражает своей своей красотой и отчужденностью. Маяк был установлен возле труднодоступного скалистого мыса, где много течений, часто наблюдаются туманы и есть подводные каменистые банки.
Также вы увидите мыс Белый камень (Мраморный), южную заставу, где проживали семьи маячников и красивые водопады по пути следования. Наше путешествие закончится гастрономическим ужином в лагуне Буссе в нашем лагере.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ужин
- Трансфер
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14Завершение: Южно-Сахалинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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