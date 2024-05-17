10 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 07.00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
9 500₽ за человека
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Маяк Анива и Мыс мраморный - групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и атмосферу прошлого, посетив Маяк Анива на острове Сахалин. Узнайте интересные факты и насладитесь панорамными видами
Начало: Пл. Славы
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
10 000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Лучший выборМорское путешествие к маяку Анива с ужином в лагуне Буссе
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина, наблюдая за маяком Анива и наслаждаясь ужином в лагуне
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий17 мая 2024Классная экскурсия!!!
- ИИгорь5 октября 2023Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрьИнтересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы
- ООслин13 сентября 2023Маяк АниваЭкскурсия просто супер! Восторг! Видели тюленей, полчища птиц, заброшенный маяк на краю земли, купались в двух морях и грелись на
- ААлександр6 сентября 2023Морская прогулка к японскому маяку АниваСама экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую. Впечатлил даже не столько сам маяк (хотя он тоже стоит того чтобы ради него
- ВВероника27 августа 2023Морская прогулка к японскому маяку АниваБыли очень вкусные пончики с чаем прямо на солнечном берегу. Увидели нерп! Маяк интересный и издалека и в близи. Выбирайте надувную лодку, на катере жёсткое приземление.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Маяк Анива»
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