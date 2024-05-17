Маяк Анива – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Маяк Анива» в Южно-Сахалинске, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская прогулка к японскому маяку Анива
13 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 07.00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
9 500 за человека
Маяк Анива и Мыс мраморный
2 отзыва
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Маяк Анива и Мыс мраморный - групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и атмосферу прошлого, посетив Маяк Анива на острове Сахалин. Узнайте интересные факты и насладитесь панорамными видами
Начало: Пл. Славы
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
10 000 за человека
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
12 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Морское путешествие к маяку Анива с ужином в лагуне Буссе
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина, наблюдая за маяком Анива и наслаждаясь ужином в лагуне
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Маяк Анива и Мыс мраморный
    Классная экскурсия!!!
  • И
    Игорь
    5 октября 2023
    Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрь
    Интересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы
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    дорога прошла комфортно и безопасно. Сам маяк Анива однозначно стоит того, не уверен, что хоть где-то ещё в России можно увидеть такой "Форд Баярд". В состав экскурсии входит питание, поэтому о еде можно не беспокоиться, при желании вам даже фильтр-кофе сделают. А вот одежда нужна удобная, как и обувь - маяк место повышенной опасности, помните об этом.

  • О
    Ослин
    13 сентября 2023
    Маяк Анива
    Экскурсия просто супер! Восторг! Видели тюленей, полчища птиц, заброшенный маяк на краю земли, купались в двух морях и грелись на
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    черном песке. Экзотическое место следует посещать именно так! Берите с собой фототехнику. Погоду лучше выбрать пасмурную, если есть выбор. Одеваться спортивно. Дождевик от брызг. Краски моря непередаваемы, окунаешься в неведомый мир. Крики чаек избавляют от тоски. Детали путешествия останутся в памяти, даже если видел всё. Не зря там маяк, его б увидеть действующим!

  • А
    Александр
    6 сентября 2023
    Морская прогулка к японскому маяку Анива
    Сама экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую. Впечатлил даже не столько сам маяк (хотя он тоже стоит того чтобы ради него
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    приехать), а встреча с акулами и дельфинами. Было небольшое недопонимание на этапе бронирования, когда помощник организатора за ночь до поездки ввел нас в заблуждение тем что сначала предложил совсем другое время, а потом запросил полную предоплату за то чтобы нас забронировать, хотя мы задолго до этого все забронировали. Еще и просил какую-то комиссию сверху.

  • В
    Вероника
    27 августа 2023
    Морская прогулка к японскому маяку Анива
    Были очень вкусные пончики с чаем прямо на солнечном берегу. Увидели нерп! Маяк интересный и издалека и в близи. Выбирайте надувную лодку, на катере жёсткое приземление.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Маяк Анива»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка к японскому маяку Анива
  2. Маяк Анива и Мыс мраморный
  3. Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
  4. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в августе 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Маяк Анива" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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