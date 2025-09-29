читать дальше уменьшить

Крильон, японские казармы и катакомбы, заброшенный маяк «корову», Коврижку, заброшенный маяк на мысе Кузнецова, пообедали с видом на водопады, лошадиную ферму с медведем Лёшей, которого покормили яблочками, видели выброшенные на мель корабли, грациозные заплывы сивучей. Нерпы, серые цапли, бакланы сопровождали нас в течение всей дороги по побережью Японского моря. На обратном пути встретили лисичку и успели посмотреть на закат в Невельске. На любой точке маршрута было время погулять и нафотографироваться вдоволь.

Я уверена, что не упомянула ещё многое из того, что мы видели на данном маршруте, но и этого описания достаточно, чтобы понять, насколько день будет насыщенным на приключения и эмоции.

P.S. Гиды заботятся о вашем комфорте и эмоциях, которые вы получите от поездки. Пожалуйста, не забывайте предупреждать их о каких-то ограничениях в диете (аллергии, вегетарианство), чтобы обед был вкусным и для вас.

P.P.S. Если вас сильно укачивает в транспорте, то запасайтесь таблеточками от укачивания и пакетиками.

P.P.P.S Оно того стоит!