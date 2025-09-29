В пути туристы откроют для себя невероятные просторы и виды, включая броды, реки, знаменитую гору Коврижка, про которую ходит немало легенд и историй.
Большие впечатления принесёт встреча с медведем на рыбацком стане и с дикими лошадьми и, конечно, сам мыс Крильон никого не оставит равнодушным.
Большие впечатления принесёт встреча с медведем на рыбацком стане и с дикими лошадьми и, конечно, сам мыс Крильон никого не оставит равнодушным.
Описание экскурсииОб экскурсии В пути туристы откроют для себя невероятные просторы и виды, включая броды, реки, знаменитую гору Коврижка, про которую ходит немало легенд и историй. Большие впечатления принесёт встреча с медведем на рыбацком стане и с дикими лошадьми и, конечно, сам мыс Крильон никого не оставит равнодушным. Мы поднимемся на самый старый действующий маяк на Сахалине, который был основан в 1894 году, побываем в городе Невельске, в черте которого увидим уникальное природное явление, которое есть всего в трёх точках мира, – лежбище сивучей. Важная информация:
- Минимальная группа состоит из 4 человек. Цена из расчета 4 человека в одном автомобиле, или стоимость одного автомобиля.
- Экскурсия длится более 12 часов, с собой необходимо взять воду и небольшой перекус до обеда.
Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Крильон
- Бухта Безымянная
- Мыс Кузнецова
- Гора Коврижка
- Маяк на мысе Крильон
- Невельск
- Лежбище сивучей
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Обед (шашлык, овощной стол, чай/кофе, сладости)
- Для тура с ночёвкой: палатки, пенки, спальные мешки, стулья.
Что не входит в цену
- Перекус до обеда.
Место начала и завершения?
Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Минимальная группа состоит из 4 человек. Цена из расчета 4 человека в одном автомобиле, или стоимость одного автомобиля
- Экскурсия длится более 12 часов, с собой необходимо взять воду и небольшой перекус до обеда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Хорошая экскурсия, но может не повезти с водителем.
Сама экскурсия довольно интересная и оправдывает потраченные время и деньги.
Нам достался водитель Дмитрий, которого рекомендовать не могу:
- опасное вождение (один раз вышел на
Сама экскурсия довольно интересная и оправдывает потраченные время и деньги.
Нам достался водитель Дмитрий, которого рекомендовать не могу:
- опасное вождение (один раз вышел на
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М
Поездка из категории "познакомиться с Сахалином за 1 день". Мы видели солнце, туман и дождь. Морское побережье с пляжа и со скал. Заброшенные постройки, корабли на мели и действующий маяк.
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И
Мне не хватит слов, чтобы выразить огромную благодарность Юрию и всей команде профессионалов от Бога, благодаря которой сегодняшний день стал самым незабываемым днем моего пребывания в этом году на любимом
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А
28.07.24 Отличная экскурсия! Потрясающие, заботливые гиды, которые знают и любят Сахалин. Программа экскурсии более чем насыщенная. Мы посетили все возможные точки маршрута: лежбище сивучей в Невельске, действующий маяк на мысе
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А
Это было очень красиво! Возили на джипах, водители все знатоки своего дела. Регулярно делали остановки, чтобы размяться всем, насладиться красивыми видами, давала достаточно времени. Поездка длинная, но это не было
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Г
Увидели много: от красивых видов др мастерства наших водителей! Плохо, что не увидели Японию из-за тумана, но настойчивое предложение подключить роуминг не давало забыть, что страна восходящего солнца совсем рядом)))))
Прекрасная экскурсия!!!! Очень интересно!!!!
Без небольших придирок не смогу…. Очень хотелось бы, что проводники немножечко рассказывали историю.
P.S. Спасибо отдельное за ОЧЕНЬ вкусный шашлык…..
P. P. S. Приморский край (Артем) будет всем рекомендовать.
Прекрасная экскурсия!!!! Очень интересно!!!!
Без небольших придирок не смогу…. Очень хотелось бы, что проводники немножечко рассказывали историю.
P.S. Спасибо отдельное за ОЧЕНЬ вкусный шашлык…..
P. P. S. Приморский край (Артем) будет всем рекомендовать.
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Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
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