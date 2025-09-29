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Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто

Невероятные просторы и встречи с животными на экскурсии в Южно-Сахалинске
В пути туристы откроют для себя невероятные просторы и виды, включая броды, реки, знаменитую гору Коврижка, про которую ходит немало легенд и историй.

Большие впечатления принесёт встреча с медведем на рыбацком стане и с дикими лошадьми и, конечно, сам мыс Крильон никого не оставит равнодушным.
4.5
16 отзывов
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто

Описание экскурсии

Об экскурсии В пути туристы откроют для себя невероятные просторы и виды, включая броды, реки, знаменитую гору Коврижка, про которую ходит немало легенд и историй. Большие впечатления принесёт встреча с медведем на рыбацком стане и с дикими лошадьми и, конечно, сам мыс Крильон никого не оставит равнодушным. Мы поднимемся на самый старый действующий маяк на Сахалине, который был основан в 1894 году, побываем в городе Невельске, в черте которого увидим уникальное природное явление, которое есть всего в трёх точках мира, – лежбище сивучей. Важная информация:
  • Минимальная группа состоит из 4 человек. Цена из расчета 4 человека в одном автомобиле, или стоимость одного автомобиля.
  • Экскурсия длится более 12 часов, с собой необходимо взять воду и небольшой перекус до обеда.

Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Крильон
  • Бухта Безымянная
  • Мыс Кузнецова
  • Гора Коврижка
  • Маяк на мысе Крильон
  • Невельск
  • Лежбище сивучей
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Обед (шашлык, овощной стол, чай/кофе, сладости)
  • Для тура с ночёвкой: палатки, пенки, спальные мешки, стулья.
Что не входит в цену
  • Перекус до обеда.
Место начала и завершения?
Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Минимальная группа состоит из 4 человек. Цена из расчета 4 человека в одном автомобиле, или стоимость одного автомобиля
  • Экскурсия длится более 12 часов, с собой необходимо взять воду и небольшой перекус до обеда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Хорошая экскурсия, но может не повезти с водителем.
Сама экскурсия довольно интересная и оправдывает потраченные время и деньги.
Нам достался водитель Дмитрий, которого рекомендовать не могу:
- опасное вождение (один раз вышел на
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опасный обгон из-за самосвала и едва успел увернуться от встречной машины), - неоднократно отставал от основной группы и нагонял ее резкими ускорениями с последующим резким торможением (другие водители двигались равномерно), - на финальной точке (мыс Крильон) зачем-то поехал через глубокую лужу и застрял, хотя рядом была нормальная дорога - в итоге мы 40 минут сидели в машине пока коллеги из других авто осматривали мыс, - автомобиль данного водителя (лэнд крузер прадо) имеет ограниченный запас топлива и потребовал двух заправок во время экскурсии (утром и вечером) - в итоге вечером мы единственные стояли в очереди на заправке (более 30 минут) пока остальные экипажи уже уехали домой, - не хватало информации в ходе самой экскурсии - заранее промежуточные точки водитель не называл, что такое "Карафуто", например, мы тоже так и не узнали.
P.S. при записи внимательно уточняйте, сколько человек будет в машине (включая водителя) - мы ожидали, что нас будет четверо (с водителем), но в итоге ехали впятером.

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М
Поездка из категории "познакомиться с Сахалином за 1 день". Мы видели солнце, туман и дождь. Морское побережье с пляжа и со скал. Заброшенные постройки, корабли на мели и действующий маяк.
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И естественно природа острова во всем её великолепии. Невероятные ощущения, дикий восторг. Дорог нет на большей части маршрута. Бесспорно путь не из легких. Но осознание, что ты там, куда большая часть туристов никогда не доберется, перекрывает все неудобства. Организация экскурсии на высшем уровне. Едет несколько автомобилей, не страшно застрять посреди нигде. При этом во время остановок не было ощущения туристического автобуса, в какие-то точки мы добирались раньше, в какие-то чуть позже, всегда была возможность сделать фото без посторонних людей в кадре. Когда я смотрела, куда нам предстоит забраться, думала, это в принципе невозможно, но Юрий виртуозно преодолевал все препятствия, я такого мастерства вождения прежде не встречала. Отдельное спасибо за пикник на берегу моря. Организовано быстро, четко и очень вкусно.

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И
Мне не хватит слов, чтобы выразить огромную благодарность Юрию и всей команде профессионалов от Бога, благодаря которой сегодняшний день стал самым незабываемым днем моего пребывания в этом году на любимом
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Сахалине!
Сегодняшний джип-тур к самой южной точке Сахалина- это не просто поездка, не просто экскурсия! Это маленькая жизнь, прожитая одной семьей с Юрием и остальными ребятами-гидами (водителями). Ребята профессионально вели машины по уникальному, но сложному маршруту, легко, с юмором, слаженно, дружно преодолевали препятствия на маршруте, действуя как настоящая семья. И мы ощущали себя ее частью. Отличная организация, продуманная логистическая схема тура, прекрасный обед на берегу моря, сногсшибательные природные красоты острова! Маяки, бухты, мыс Крильон, пролив Лаперуза,мыс Кузнецова, японский вулкан, японские военные сооружения, остров Монерон, перевалы, реки, постоянно меняющееся море, нерпы, ларги, бакланы, цапли,дикие лошади, лисята, медведь Леша- всё это мы увидели за сегодняшний день!
В какой-то момент хотелось остановить время и остаться в моменте созерцания невероятной красоты!
Спасибо огромное Юрию и всей команде за сегодняшний день и новые впечатления от моего любимого Сахалина!
Мои следующие путешествия -только с вами!

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А
28.07.24 Отличная экскурсия! Потрясающие, заботливые гиды, которые знают и любят Сахалин. Программа экскурсии более чем насыщенная. Мы посетили все возможные точки маршрута: лежбище сивучей в Невельске, действующий маяк на мысе
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Крильон, японские казармы и катакомбы, заброшенный маяк «корову», Коврижку, заброшенный маяк на мысе Кузнецова, пообедали с видом на водопады, лошадиную ферму с медведем Лёшей, которого покормили яблочками, видели выброшенные на мель корабли, грациозные заплывы сивучей. Нерпы, серые цапли, бакланы сопровождали нас в течение всей дороги по побережью Японского моря. На обратном пути встретили лисичку и успели посмотреть на закат в Невельске. На любой точке маршрута было время погулять и нафотографироваться вдоволь.
Я уверена, что не упомянула ещё многое из того, что мы видели на данном маршруте, но и этого описания достаточно, чтобы понять, насколько день будет насыщенным на приключения и эмоции.
P.S. Гиды заботятся о вашем комфорте и эмоциях, которые вы получите от поездки. Пожалуйста, не забывайте предупреждать их о каких-то ограничениях в диете (аллергии, вегетарианство), чтобы обед был вкусным и для вас.
P.P.S. Если вас сильно укачивает в транспорте, то запасайтесь таблеточками от укачивания и пакетиками.
P.P.P.S Оно того стоит!

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А
Это было очень красиво! Возили на джипах, водители все знатоки своего дела. Регулярно делали остановки, чтобы размяться всем, насладиться красивыми видами, давала достаточно времени. Поездка длинная, но это не было
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сюрпризом. Виды потрясающие, отдельное удовольствие было мчаться прямо по пляжу, когда вокруг взлетают сотни чаек. Накормили обедом на берегу. Порция от души! Очень вкусно) по пути был заезд в магазин, так что если не успели заранее купить перекус, не беда, но придется пару часов подождать. А так все было четко, в тайминги укладывались, красота необыкновенная. Большое спасибо)

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Г
Увидели много: от красивых видов др мастерства наших водителей! Плохо, что не увидели Японию из-за тумана, но настойчивое предложение подключить роуминг не давало забыть, что страна восходящего солнца совсем рядом)))))
Прекрасная экскурсия!!!! Очень интересно!!!!
Без небольших придирок не смогу…. Очень хотелось бы, что проводники немножечко рассказывали историю.
P.S. Спасибо отдельное за ОЧЕНЬ вкусный шашлык…..
P. P. S. Приморский край (Артем) будет всем рекомендовать.
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