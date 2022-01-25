1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3-х дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке;

2. Форма одежды для активного снегоходного дня:

• Термобелье (штаны и кофта);

• Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;

• Флисовая кофта или свитер;

• На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки);

• Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер;

4. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки;

• Комплект запасного нижнего белья;

• Тапочки или тёплые носки;

6. Для похода в баню:

• Купальник (если он Вам необходим);

• Сланцы/сандалии спортивные;

7. Обувь:

• удобная тёплая обувь без каблуков;

8. Личные вещи:

• средства личной гигиены;

• индивидуальную аптечку;

• если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз;

9. Документы:

• паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию);

10. Деньги:

• рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.