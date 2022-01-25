Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.
Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.
Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.
Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Выезд в город порт Корсаков из Южно-Сахалинска (в одну сторону 38 км.).
По дороге расскажем Вам об истории открытия и освоения Сахалинской области.
По прибытию в город Корсаков Посетим:
Далее переезд на Охотское побережье.
Отдых на базе отдыха с баней.
Обед из морепродуктов.
Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободное время чтобы отправится самостоятельно на спортивно туристический комплекс «Горный Воздух» и покататься на лыжах или сноуборде или просто насладится отдыхом.
Обед и ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
06:00 Ранний выезд из Южно-Сахалинска.
Время в пути примерно 2 часа.
08:00 Прибытие к месту рыбалки (озеро лагуна «Буссе») оборудованный лагерь с отапливаемым шатром.
Рыбалка с опытным инструктором, который расскажет все особенности зимней Сахалинской рыбалки.
На обед жареная корюшка, навага, чай с Сахалинскими травами.
18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).
По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.
В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.
Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.
Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Завтрак в ресторане гостиницы.
11:00 Выезд из Южно-Сахалинская в пос. Ёлочки.
12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности
Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин.
15:00 Возвращение в лагерь, горячий перекус, отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница/размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное
|«Гагарин»3+*
|79 400
|12 000
|«Лотос» (без завтраков)
|70 700
|8 400
|«МегаПалас» 4*
|86 200
|20 400
|«Парадайз Ризот» 4*
|89 200
|23 400
1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3-х дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке;
2. Форма одежды для активного снегоходного дня:
• Термобелье (штаны и кофта);
• Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;
• Флисовая кофта или свитер;
• На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки);
• Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер;
4. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки;
• Комплект запасного нижнего белья;
• Тапочки или тёплые носки;
6. Для похода в баню:
• Купальник (если он Вам необходим);
• Сланцы/сандалии спортивные;
7. Обувь:
• удобная тёплая обувь без каблуков;
8. Личные вещи:
• средства личной гигиены;
• индивидуальную аптечку;
• если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз;
9. Документы:
• паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
10. Деньги:
• рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».