Новый год на Сахалине

Сахалин - уникальный регион, который интересен не только летом, но

4.7
3 отзыва
Сахалин – уникальный регион, который интересен не только летом, но и зимой! Здесь можно покорить горы, вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и конечно уйти от проблем больших городов. Приглашаем вас в уникальное путешествие в новогодний Сахалин!
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Комфортная рыбалка
Комфортная рыбалка
Испытаем удачу в подледной рыбалке с оборудованным лагерем и отапливаемым шатром
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из морепродуктов, сахалинские деликатесы, жареную корюшку, навагу, чай с Сахалинскими травами
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Исследуем Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У нас будет время, чтобы отдохнуть и покататься на горных лыжах или сноуборде
Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Восхитимся голубыми торосами, иссиня белыми шапкам на отвесных скальников и иглами ледяных водопадов

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день
Порт Корсаков, Охотское море

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Выезд в город порт Корсаков из Южно-Сахалинска (в одну сторону 38 км.).

По дороге расскажем Вам об истории открытия и освоения Сахалинской области.

По прибытию в город Корсаков Посетим:

  • смотровую площадку – откуда открываются виды на порты города;
  • памятник "Разъединенных семей" (памятник посвящен корейскому населению – жертвам японского милитаризма, называемую "Гору Грусти");
  • место расположения бывшего японского храма Мерей дзиндзя;
  • памятник японскому десанту, высадившемуся 7 июля 1905 года в заливе Анива;
  • завод СПГ по производству сжиженного газа (без посещения внутри).

Далее переезд на Охотское побережье.

Отдых на базе отдыха с баней.

Обед из морепродуктов.

Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Порт Корсаков, Охотское мореПорт Корсаков, Охотское мореПорт Корсаков, Охотское мореПорт Корсаков, Охотское море
3 день
Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободное время чтобы отправится самостоятельно на спортивно туристический комплекс «Горный Воздух» и покататься на лыжах или сноуборде или просто насладится отдыхом.

Обед и ужин (самостоятельно).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день
Подледный лов сахалинской корюшки и наваги

Завтрак в ресторане гостиницы.

06:00 Ранний выезд из Южно-Сахалинска.

Время в пути примерно 2 часа.

08:00 Прибытие к месту рыбалки (озеро лагуна «Буссе») оборудованный лагерь с отапливаемым шатром.

Рыбалка с опытным инструктором, который расскажет все особенности зимней Сахалинской рыбалки.

На обед жареная корюшка, навага, чай с Сахалинскими травами.

18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Подледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и наваги
5 день
Ледопады бухты Тихая

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).

По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.

В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.

Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.

Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Ледопады бухты ТихаяЛедопады бухты ТихаяЛедопады бухты ТихаяЛедопады бухты Тихая
6 день
Покорение Сахалинских гор на снегоходах

Завтрак в ресторане гостиницы.

11:00 Выезд из Южно-Сахалинская в пос. Ёлочки.

12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности

Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин.

15:00 Возвращение в лагерь, горячий перекус, отправление в Южно-Сахалинск.

Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Покорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходах
7 день
Трансфер в аэропорт, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
гостиница/размещение Двухместное Доп. плата за одноместное
«Гагарин»3+* 79 400 12 000
 «Лотос» (без завтраков) 70 700 8 400
«МегаПалас» 4* 86 200 20 400
«Парадайз Ризот» 4* 89 200 23 400

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортные услуги (трансферы по программе)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Аренда снегоходов
  • Снасти для рыбалки
  • Русская баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Питание, не указанное в программе
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3-х дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке;

2. Форма одежды для активного снегоходного дня:

• Термобелье (штаны и кофта);

• Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;

• Флисовая кофта или свитер;

• На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки);

• Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер;

4. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки;

• Комплект запасного нижнего белья;

• Тапочки или тёплые носки;

6. Для похода в баню:

• Купальник (если он Вам необходим);

• Сланцы/сандалии спортивные;

7. Обувь:

• удобная тёплая обувь без каблуков;

8. Личные вещи:

• средства личной гигиены;

• индивидуальную аптечку;

• если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз;

9. Документы:

• паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию);

10. Деньги:

• рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Б
25 янв 2022
Спасибо огромное за тур. Оооочень впечатлил Сахалин. Много драйва, интересная информация, хорошие люди. Особенно понравилось Охотское море, гора, сноуборд, корейская баня. . Спасибо большое.
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.

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