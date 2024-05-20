Туры на автобусе в Южно-Сахалинске

Найдено 9 туров в категории «На автобусе» в Южно-Сахалинске, цены от 35 969 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год на Сахалине
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500 за человека
Зимний остров Итуруп
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 35 969 за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000 за человека
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800 за человека
Лучшая зима на Сахалине
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000 за человека
Сахалин на максимум. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000 за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000 за человека
Сахалин. Гастротрекинг
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Зимний остров Итуруп
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами,
    читать дальше

    другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.

    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и
    читать дальше

    Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!

    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Новый год на Сахалине
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Сахалин. Островная зима
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
    читать дальше

    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и только
  • Г
    Гогулина
    28 сентября 2023
    Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»
    Замечательная поездка, Шикотан прекрасен даже в тумане (а мы попали как раз в череду туманов). Это совершенно волшебное место, где
    читать дальше

    ощущаешь себя наедине с природой и вдали от забот. Большое спасибо нашим гидам-проводникам, которые сделали все, чтобы мы за короткое время увидели как можно больше. Очень вкусно кормили в гостинице. Конечно, двух дней на Шикотане недостаточно, там ведь так много мест, где еще можно и стоит побывать (хотя я и понимаю, что продолжительность тура зависит от расписания теплохода). Если я соберусь на Шикотан снова, то точно заложу еще несколько дней. Если суммировать впечатления, то поездка удалась!

  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
    читать дальше

    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Новый год на Сахалине
  2. Зимний остров Итуруп
  3. Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
  4. Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
  5. Лучшая зима на Сахалине
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "На автобусе" можно забронировать 9 авторских туров от 35 969 до 164 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Южно-Сахалинске на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 35969₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам