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Авторский тур
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 35 969₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААлександр15 января 2024В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами,
- ААлександр15 января 2024Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и
- ННаговицына9 января 2024Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
- ББорисюк17 октября 2023Сахалин. Островная зимаТур просто бомба. Все замечательно
- ЖЖивова9 октября 2023Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана7 октября 2023Твоя осень на островах Сахалин и ИтурупРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ССветлана2 октября 2023Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
- ГГогулина28 сентября 2023Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»Замечательная поездка, Шикотан прекрасен даже в тумане (а мы попали как раз в череду туманов). Это совершенно волшебное место, где
- ДДмитрий10 сентября 2023Твоя осень на островах Сахалин и ИтурупОт поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На автобусе»
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