Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор

Новогодние каникулы на Сахалине

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Проведите новогодние каникулы на самом большом острове России! Этот экономичный тур-конструктор уникален тем, что включает в себя только проживание в гостинице и трансфер из аэропорта города Южно-Сахалинска и обратно, а наполнение программы вы можете выбрать сами из дополнительных опций на свое усмотрение.

Вы можете отправиться кататься на лыжах или на сноуборде на горнолыжный комплекс «Горный Воздух», прокатиться на снегоходах или собачьей упряжке по заснеженному лесу, попробовать себя в зимней рыбалке или приготовить самим блюда сахалинской кухни на мастер-классе японской кухни.
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Конструктор идеального путешествия
Конструктор идеального путешествия
Вы сами составите программу вашего лучшего отдыха, на выбор самые интереснейшие активности: рыбалка, снегоходы и многое другое
Снежная сказка Сахалина
Снежная сказка Сахалина
Попробуйте на вкус зимний отдых на Сахалине, вас ждет много снега, позитивных эмоций и завораживающих дух пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. плату

Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска.

Встреча с гидом и трансфер в гостиницу.

Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение подтверждается с доплатой 50% от стоимости суток).

Свободное время.

Вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску (по желанию за доп. плату в составе группы от 2х человек).

Прибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. платуПрибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. платуПрибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. платуПрибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. плату
2 день

Свободный день (дополнительные активности на выбор)

Завтрак.

Возможна организация экскурсий:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • мастер-класс по приготовлению японской кухни;
  • зимняя рыбалка.

Обед и ужин самостоятельно.

*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.

Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)
3 день

Свободный день (дополнительные активности на выбор)

Завтрак.

Возможна организация экскурсий:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • зимняя рыбалка.

Обед и ужин самостоятельно.

*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.

Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)
4 день

Свободный день (дополнительные активности на выбор)

Завтрак.

Возможна организация экскурсий:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • зимняя рыбалка.

Обед и ужин самостоятельно.

*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.

Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)
5 день

Завершение программы

Завтрак.

Выписка из гостиницы до 12:00.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница и номер/РазмещениеОдноместноеДвухместное4 человека
Отель «Мега Палас» 4*
Стандарт39 80022 500
Гостиница «Юность»
Эконом с двумя раздельными кроватями34 00017 100
Семейный (на 4 чел.)17 700
Стандарт двухместный (с одной или двумя кроватями)37 70018 900
Гостиница «Санта Ризот» 4*
Номер с одной большой кроватью30 500
Номер с двумя раздельными кроватями47 50027 500

Варианты проживания

Отель «Мега Палас» 4

4 ночи

Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем. Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4

Отель «Юность»

4 ночи

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск.

Желающие могут забронировать семейные номера. Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»

Отель «Санта Ризот» 4

4 ночи

Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания, благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.

Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания, а именно удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.

В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Завтраки
Что не входит
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (описание и стоимость указаны в разделе Важно знать)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для активного отдыха необходимо взять с собой:

  • теплая не продуваемая одежда;
  • термобелье;
  • зимние спортивные ботинки;
  • горнолыжная маска (для катания на горных лыжах или сноуборде);
  • солнцезащитные очки и крем;
  • снуд/бафф/шарф на шею;
  • перчатки и шапка.
Описание дополнительных экскурсий

Катание на снегоходах (по 2 чел. на снегоход, один из гостей – водитель)

Включен трансфер до места катания,

Сборная экскурсия, катание около 2х часов

8 300 руб. / снегоход

Вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску (от 2х чел., 2 часа)

2 января

3 000 руб. / чел.

Подледная рыбалка

Сборная экскурсия

7 500 руб. /чел.

Мастер-класс японской кухни (от 4х чел.)

Включая трансфер

3 января

6 800 руб. /чел.

Экскурсионный тур катание на собачьих упряжках (от 4х чел.)

Включая трансфер

9 800 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли какие-либо изменения в проведении экскурсий?

В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
3 окт 2023
Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Хочу выразить огромную благодарность организаторам, все на высшем уровне: и встреча, и размещение, и все логистические передвижения, и еда (как в лучших ресторанах), и сопровождение на маршрутах. С удовольствием доверю им свой следующий отдых, так как уж очень хочется вернуться и посмотреть еще Итуруп.
А
25 авг 2023
Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там уже всё было подготовлено к нашему приезду - палатки, удобства и т. д. Очень хорошо были накрыты столы - еды много, вкусная, каждый день новые блюда! С организатором всегда было очень легко связаться! Также спасибо гиду Андрею, который встретил меня в аэропорту (по личным причинам я приехала на день позже). Спасибо вам всем большое)))
Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там
Е
14 июля 2023
Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам! Решали все проблемы мгновенно, такой заботы я не видела еще нигде. Реагировали на все предложения, подстраивали программу тура с учетом пожеланий, показали и рассказали все и даже больше. Отдельное спасибо за оперативную реакцию и решение всех вопросов из-за непогоды (заселение в отели, проезд по бездорожью, когда казалось, что уже не проехать). Когда из-за переноса вылета освободилось утро на Итурупе, индивидуально сводили еще раз на плато Янкито, это было потрясающе! Размещение и питание выше всяких похвал! Было очень вкусно и очень много еды.
По программе тура: без обзорной экскурсии по городу было бы идеально. Сложность тура указана как средняя, но фактически очень-очень легкая. Я бы добавила прогулок пешком. Но опять же благодаря опытным проводникам была возможность полазить по самым красивым локациям островов.
Очень рекомендую и обязательно вернусь на другие острова!
Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!

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Можно с детьми
Многодневные туры
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