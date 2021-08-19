Добро пожаловать на остров Сахалин.
Вы прибываете в воздушную гавань нашего острова – аэропорт Хомутово.
Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).
В 16:00 мы с вами отправляемся на обзорную экскурсию по городу Южно-Сахалинску.
Сегодня у нас будет много истории, архитектурное наследие Японской империи и прекрасный приветственный ужин, на котором мы познакомимся со всеми участниками группы, а также обсудим планы на ближайшую неделю.
Сегодняшний день начинается очень рано.
Мы отправляемся с вами встречать потрясающий рассвет на побережье Охотского моря, на мыс Птичий и мыс Великан.
Выезд из гостиницы запланирован в 3:00 ночи.
Мы планируем прибытие на место к 6:00 и вместе будем ждать восхода солнца и начала нового дня в нашей стране...
В 8:00 мы с вами по-Сахалински завтракаем на берегу моря, готовим вкусный чай или кофе и наслаждаемся свежим морским бризом.
После завтрака отправляемся на прогулку по мысу, поднимаемся в верхнюю её часть и в 11:00 отправляемся обратно в Южно-Сахалинск.
К 14:00 мы доставим вас в гостиницу и у вас будет свободное время.
Обед и ужин самостоятельно.
После вкусного завтрака в гостинице мы с вами отправляемся в город Холмск, вблизи которого расположились объекты железнодорожного строительства периода Карафуто – Чертов и Ведьмин мосты.
В зависимости от погодных условий мы с вами пройдём маршрут от 6 до 14 км по старой японской железной дороге, через туннели в горах и железнодорожные мосты.
Сегодня у нас будет много красивых видов.
Озеро тайное и сопки вокруг нас.
Обедать мы с вами будем на маршруте.
На обед у нас естественно красная икра, чай с клоповкой, свежая копченая рыба (по сезону), овощи и десерт.
Сегодня у нас длинный и увлекательный день.
Мы с вами поездили по острову, походили, пришло время морских путешествий!
Выезд из гостиницы запланирован на 7:00.
К 9:00 мы планируем прибытие в посёлок Новиково, завтракаем и отправляемся в море.
Будьте готовы к морской прогулке на моторной лодке.
Сегодня мы увидим тот самый, известный во всём мире маяк на мысе Анива.
И если повезёт, мы высадимся на нём и увидим его изнутри.
Легкий обед (сэндвичи, фрукты, чай, десерт) мы проведём у Анивского залива, выпьем чаю, и отправимся обратно, сначала к машинам, а потом уже на них в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Начинаем день с завтрака в гостинице.
Сегодня мы отправимся к месту силы древних Айнов на останец Лягушка.
Нас ждёт легкая прогулка по экологической тропе до подножья останца, затем мы сделаем 10 минутное небольшое восхождение по достаточно крутому подъёму и окажемся на той самой лягушке.
Пришло время проверить на себе, придаст ли вам сил это место.
Если не предаст, то вы однозначно проникнитесь местными мифами и сказками Айнов которые мы вам расскажем.
Вернёмся в гостиницу к 13:30.
Далее у вас свободное время.
Обед и ужин самостоятельно.
К сожалению, сегодня последний активный день нашего путешествия.
Завтракаем в гостинице и отправляемся в бухту Тихую.
Нас ждёт путешествие к северу от Южно-Сахалинска.
По пути в бухту мы сделаем несколько остановок, где изучим останки японского синтоистского храма, пособираем янтарь на берегу Охотского моря и посетим крабовый рынок, мало где вы сможете увидеть продажу крабов в таком количестве в одном месте.
По прибытию в бухту Тихую мы с вами прогуляемся, поднимемся на видовую площадку и вкусно пообедаем!
Сегодня у нас будет настоящее Сахалинское гастрономическое разнообразие.
Главным героем нашего стола будет краб, ну и, конечно, мы не забудем и о других морских обитателях.
До 18:00 мы вернёмся в гостиницу и у вас будет свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Завтракаем и отправляемся в аэропорт через рыбный рынок.
Ведь лучший сувенир, который можно привести с Сахалина – это пакетик свежих морепродуктов, которые будут напоминать вам об этом прекрасном времени проведённом с нами.
Мы не прощаемся с вами, а говорим до свидания!
Мы ждём вас снова, ведь впереди еще много красивых мест, которые ждут нас!
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске.
Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.
Путешествуя по Сахалину и Курильским островам вам необходимо понимать главное - погода у нас очень не устойчивая. В течение дня у нас может светить яркое солнце и лить проливной дождь. Вместе с погодой, нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп. Для того, чтобы путешествие доставило вам максимум удовольствия, мы подготовили для вас рекомендации по обуви, одежде и аксессуарам, которые понадобятся вам на маршруте.
По нашему мнению обувь это самое главное, с чего стоит начать подготовку гардероба в путешествие. Для путешествия по Сахалину и Курильским островам мы советуем вам обратить внимание на следующие виды обуви:
1. Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Так же она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время экскурсии городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане, в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.
2. Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Если вы путешествуете по Сахалину и Итурупу, кроссовок вам будет достаточно для преодоления любого маршрута из наших сборных туров. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу не больших речек.
3. Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице.
Одежда.
1. Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.
2. Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах на Сахалине и Итурупе в жаркую погоду. Так же в них можно передвигаться по городу и в гостинице.
3. Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в не жаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае её всегда можно снять и положить в рюкзак если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.
4. Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой не зависимо от того когда и где вы путешествуете. очень хорошо если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.
5. Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождением маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.
Обратите внимание на то, что головной убор обязательно должен присутствовать в вашем гардеробе во время путешествия.
1. Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.
2. Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.
3. Спортивная шапка. Шапку мы рекомендуем брать в путешествие в сентябре и октябре. В эти месяца может быть ветрено и во время морских экскурсий на маяк Анива, а также на треккинговых маршрутах без неё не обойтись.
Аксессуары.
1. Солнцезащитные очки. Это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.
2. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получит ожог.
3. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон с репеллентами. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.
4. Легкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой в все путешествия на нашим островам. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.
5. Каждый турист должен иметь при себе средства личной гигиены а так же персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.
6. Фотоаппарат и пауэр банк. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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