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Авторский тур
5 дней
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
Начало: Г. Южно-Сахалинск
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
от 17 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Сахалине
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ССветлана3 октября 2023Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Хочу выразить огромную благодарность организаторам, все на высшем уровне: и встреча, и размещение,
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ДДмитрий10 сентября 2023Яркая зима на СахалинеОт поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ННадежда5 сентября 2023Яркая зима на СахалинеОрганизация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
- ААлина25 августа 2023Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там уже всё было подготовлено
- ВВера24 августа 2023Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «5-дневные туры»
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