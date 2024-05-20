Авторские 5-дневные туры в Южно-Сахалинск

Найдено 6 туров в категории «5-дневные туры» в Южно-Сахалинске, цены от 17 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339 за человека
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288 за человека
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
Начало: Г. Южно-Сахалинск
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
62 500 за человека
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
от 17 100 за человека
Весна на Сахалине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Весна на Сахалине
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
50 000 за человека
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • С
    Светлана
    3 октября 2023
    Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
    Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Хочу выразить огромную благодарность организаторам, все на высшем уровне: и встреча, и размещение,
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    и все логистические передвижения, и еда (как в лучших ресторанах), и сопровождение на маршрутах. С удовольствием доверю им свой следующий отдых, так как уж очень хочется вернуться и посмотреть еще Итуруп.

  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
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    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Яркая зима на Сахалине
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
    читать дальше

    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • Н
    Надежда
    5 сентября 2023
    Яркая зима на Сахалине
    Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
    Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
  • А
    Алина
    25 августа 2023
    Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
    Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там уже всё было подготовлено
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    к нашему приезду - палатки, удобства и т. д. Очень хорошо были накрыты столы - еды много, вкусная, каждый день новые блюда! С организатором всегда было очень легко связаться! Также спасибо гиду Андрею, который встретил меня в аэропорту (по личным причинам я приехала на день позже). Спасибо вам всем большое)))

    Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там
  • В
    Вера
    24 августа 2023
    Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
    Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
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