Наследный принц

Свой путь мы начнём от железнодорожного вокзала, как путешественники, только что приехавшие из Одомари в ещё юную Тоёхару (японское название Южно-Сахалинска). Когда-то так в город прибыл и сам Хирохито — наследный принц и будущий император Японии.

Русско-японское противостояние

По пути мы узнаем, как сложился архитектурный ансамбль вокруг площади Ленина, и откуда началось строительство первых многоквартирных домов, какова судьба старой японской мэрии и что сейчас находится в Конференц-зале губернаторства Карафуто. Мы увидим памятники, посвящённые ожесточённому русско-японскому противостоянию за обладание островом и их национальному примирению.