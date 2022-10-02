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Описание
Наследный принц
Свой путь мы начнём от железнодорожного вокзала, как путешественники, только что приехавшие из Одомари в ещё юную Тоёхару (японское название Южно-Сахалинска). Когда-то так в город прибыл и сам Хирохито — наследный принц и будущий император Японии.
Русско-японское противостояние
По пути мы узнаем, как сложился архитектурный ансамбль вокруг площади Ленина, и откуда началось строительство первых многоквартирных домов, какова судьба старой японской мэрии и что сейчас находится в Конференц-зале губернаторства Карафуто. Мы увидим памятники, посвящённые ожесточённому русско-японскому противостоянию за обладание островом и их национальному примирению.
По будням с 18 часов, по выходным - с 10 до 22
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коммунистический пр-т, д. № 86 «б»
Завершение: Коммунистический пр-т, д. № 1
Когда и сколько длится?
Когда: По будням с 18 часов, по выходным - с 10 до 22
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Обратите внимание
Что это пешеходная экскурсия. Около двух часов мы с вами проведём на улице. Позаботьтесь о своём комфорте
Одевшись в тёплую
Удобную одежду и обувь по погоде. Возьмите зонтик и горячее питьё
Если синоптики грозят дождём
Или кепку и солнечные очки
Если они обещают солнце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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