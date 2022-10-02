Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох

Двигаясь по главной улице Южно-Сахалинска, мы пересечём весь город

Двигаясь по главной улице Южно-Сахалинска, мы пересечём весь город с запада на восток и увидим, какие следы оставили на его лице сменявшие друг друга эпохи: японское губернаторство Карафуто, советский Сахалин, современность и даже ма-а-аленький кусочек знаменитой сахалинской каторги.

И, конечно же, мы взглянем на настоящую архитектурную жемчужину Южно-Сахалинска — Областной Краеведческий музей.
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
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Что вас ожидает 🤩

  • Южно-Сахалинск с запада на восток
  • Областной Краеведческий музей
  • Железнодорожный вокзал
  • Площадь Ленина
  • Памятники, посвящённые ожесточённому русско-японскому противостоянию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наследный принц

Свой путь мы начнём от железнодорожного вокзала, как путешественники, только что приехавшие из Одомари в ещё юную Тоёхару (японское название Южно-Сахалинска). Когда-то так в город прибыл и сам Хирохито — наследный принц и будущий император Японии.

Русско-японское противостояние

По пути мы узнаем, как сложился архитектурный ансамбль вокруг площади Ленина, и откуда началось строительство первых многоквартирных домов, какова судьба старой японской мэрии и что сейчас находится в Конференц-зале губернаторства Карафуто. Мы увидим памятники, посвящённые ожесточённому русско-японскому противостоянию за обладание островом и их национальному примирению.

По будням с 18 часов, по выходным - с 10 до 22

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коммунистический пр-т, д. № 86 «б»
Завершение: Коммунистический пр-т, д. № 1
Когда и сколько длится?
Когда: По будням с 18 часов, по выходным - с 10 до 22
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что это пешеходная экскурсия. Около двух часов мы с вами проведём на улице. Позаботьтесь о своём комфорте
  • Одевшись в тёплую
  • Удобную одежду и обувь по погоде. Возьмите зонтик и горячее питьё
  • Если синоптики грозят дождём
  • Или кепку и солнечные очки
  • Если они обещают солнце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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