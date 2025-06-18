Захватывающая экскурсия по японским железнодорожным сооружениям Южно-Сахалинска.



Путешествие включает посещение Чертового и Ведьминого мостов, прогулку по туннелям и знакомство с историей острова.



Уникальные виды с высоты, памятники советским партизанам и японская чайная церемония создадут незабываемые впечатления. Рекомендуется удобная обувь и теплые вещи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует своей зеленью. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее, особенно в туннелях. В остальные месяцы посещение возможно, но следует быть готовым к холодной погоде и менее благоприятным условиям для прогулок.

Сейчас июнь — это идеальное время.