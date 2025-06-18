Захватывающая экскурсия по японским железнодорожным сооружениям Южно-Сахалинска.
Путешествие включает посещение Чертового и Ведьминого мостов, прогулку по туннелям и знакомство с историей острова.
Уникальные виды с высоты, памятники советским партизанам и японская чайная церемония создадут незабываемые впечатления. Рекомендуется удобная обувь и теплые вещи
Путешествие включает посещение Чертового и Ведьминого мостов, прогулку по туннелям и знакомство с историей острова.
Уникальные виды с высоты, памятники советским партизанам и японская чайная церемония создадут незабываемые впечатления. Рекомендуется удобная обувь и теплые вещи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные японские мосты
- 📸 Шикарные фотосессии
- 🕵️♂️ Исторические факты
- 🚶♂️ Прогулка по туннелям
- 🍵 Японская чайная церемония
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует своей зеленью. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее, особенно в туннелях. В остальные месяцы посещение возможно, но следует быть готовым к холодной погоде и менее благоприятным условиям для прогулок.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чертов мост
- Ведьмин мост
- Японские туннели
- Памятник советским партизанам
- Портовый город Холмск
Описание экскурсииО чем эта экскурсия? Увлекательная поездка к горному хребту, где раскинулся японский железнодорожный переход соединяющий города между собой. Десятки горных туннелей и мостов, километры железнодорожной нитки раскинуты по всей округи. Во времена СССР этот горный переход считался одним из самых красивых во всем Союзе. Отдельно выделяют два железнодорожных моста, местные в шутку их называют “Чертов и Ведьмин мосты”. Путь к ним лежит через туннель, который петлей закручивается в сопке протяженностью более 900 метров. Мы прикоснемся к истории острова, прогуляемся по зарослям, которые окутали туннели и переходы. Сфотографируемся у японских укреплений, где солдаты охраняли входы в туннели и многое многое другое. Что нас ждет:
- Автомобильная часть пути, где мы познакомимся, я расскажу об истории острова, людях кто здесь живет. Мы проедем по местам, где шли ожесточенные бои за освобождение южного Сахалина и Курильских островов. Посмотрим портовый город Холмск (японское название Маока), прогуляемся по его красивой набережной.
- Далее пешком по шпалам пройдемся по местам, где стоит памятник советским партизанам, дойдем до первого японского моста (Чертов мост).
- Прогуляемся в полной темноте по японскому туннелю под рассказы о пленных народах, кто его строил.
- С высоты 41 метр сделаем шикарные фотографии Чертового моста.
- По зарослям пройдемся до Ведьминого моста, который в разы больше своего брата. По пути увидим какой титанический труд проделали люди, которые строили эти сооружения и подходы к ним.
- Проведем небольшую чайную японскую церемонию на месте отдыха. Важная информация: Одежда: Желательно иметь с собой теплые вещи и фонарики на телефонах (в туннелях будет холодно и темно). Удобная треккинговая обувь.
Ежедневно с 07.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посмотрим портовый город Холмск (японское название Маока), прогуляемся по его красивой набережной
- Пешком по шпалам пройдемся по местам, где стоит памятник советским партизанам, дойдем до первого японского моста (Чертов мост)
- Прогуляемся в полной темноте по японскому туннелю
- С высоты 41 метр сделаем шикарные фотографии Чертового моста
- По зарослям пройдемся до Ведьминого моста
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Авторский чай из сахалинских ягод
Что не входит в цену
- Перекус и вода
Место начала и завершения?
Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Часть нашего пути будет проходить пешком по проселочной дороге, железнодорожным шпалам и туннелям. Удобная треккинговая обувь будет в самый раз
- Желательно иметь с собой теплые вещи и фонарики на телефонах (в туннелях будет холодно и темно)
- Перекус на день, водичка
- Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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