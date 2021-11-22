«Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки - путь к нему лежит через тоннель,...

«Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки — путь к нему лежит через тоннель, который представляет собой петлю протяженностью 850 метров.

Поезд, проехав через два тоннеля, выезжает на мост, построенный на высоте 41 метр, почти на самой вершине сопки.

Оттуда открывается завораживающий вид.

Там вы почувствуете восхищение и уважение к труду тех, кто построил это уникальное сооружение.
Чертов мост - Ведьмин мост
Чертов мост - Ведьмин мост
Чертов мост - Ведьмин мост
Чертов мост - Ведьмин мост
Чертов мост - Ведьмин мост
Чертов мост - Ведьмин мост

Что вы увидите 🤩

  • Южно-Сахалинск
  • г. Холмск
  • Чертов мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Маршрут
г. Южно-Сахалинск — г. Холмск — ст. Николайчук — Чертов мост

Об экскурсии

Построенный ценой огромных жертв горный участок, включающий «Чертов мост», считался самым красивым в СССР. «Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки — путь к нему лежит через тоннель, который представляет собой петлю протяженностью 850 метров. Поезд, проехав через два тоннеля, выезжает на мост, построенный на высоте 41 метр, почти на самой вершине сопки. Оттуда открывается завораживающий вид.
В марте 1994 года железная дорога перестала функционировать после сильнейшего снежного бурана, из-за аварийного состояния некоторых участков. Горный участок дороги считался самым красивым в СССР. Он имел большое значение для экономики Сахалинской области. Однако, когда встал вопрос о реконструкции 12 тоннелей суммарной протяжённостью 5087 метров и 35 мостов суммарной длиной 1047 метров, решили, что проще не заниматься обслуживанием дороги.
После закрытия железной дороги через какое-то время по просьбе сахалинцев и иностранных туристов, среди которых было немало японцев, движение здесь было восстановлено. По маршруту до «Чертова моста» был запущен поезд «Ретро», который пользовался большим спросом. В нем ездили туристы, школьники, семьи островитян, а в дни праздников к местам боев в Холмском районе направлялись ветераны Великой Отечественной Войны. Но это не окупало все затраты железнодорожников. И ветка до «Чертова моста» прекратила свое существование.

Программа

Мы стартуем в г. Южно-Сахалинске в сторону г. Холмска, далее до станции Николайчук, где находится памятник погибшим воинам. Дальше пешком по шпалам идем до знаменитого моста и поднимаемся на него по деревянной лестнице. Также можно войти в тоннель, пройти в полной темноте по нему, чтобы затем выйти на «Чертов мост» и насладиться сказочной красотой природы. Стоя на мосту чувствуешь восхищение и уважение к труду тех, кто построил это уникальное сооружение.

Организационные детали

  • Время проведения: Круглый год. Зависит от погоды и от состояния проезда к месту экскурсии.
  • Возьмите с собой воду и перекус на день.
  • Общее время экскурсии 7 – 9 часов.
  • Дети от 7 до 14 лет могут посетить экскурсию в сопровождении родителей.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Трансфер от/до места вашего проживания
  • Экскурсионное сопровождение
  • Горячий чай.
Что не входит?
  • Питание (по запросу возможно приготовление)
  • Страховка.
  • Снегоступы (зимний период). Аренда отдельно.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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