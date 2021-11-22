Маршрут

г. Южно-Сахалинск — г. Холмск — ст. Николайчук — Чертов мост

Об экскурсии

Построенный ценой огромных жертв горный участок, включающий «Чертов мост», считался самым красивым в СССР. «Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки — путь к нему лежит через тоннель, который представляет собой петлю протяженностью 850 метров. Поезд, проехав через два тоннеля, выезжает на мост, построенный на высоте 41 метр, почти на самой вершине сопки. Оттуда открывается завораживающий вид.

В марте 1994 года железная дорога перестала функционировать после сильнейшего снежного бурана, из-за аварийного состояния некоторых участков. Горный участок дороги считался самым красивым в СССР. Он имел большое значение для экономики Сахалинской области. Однако, когда встал вопрос о реконструкции 12 тоннелей суммарной протяжённостью 5087 метров и 35 мостов суммарной длиной 1047 метров, решили, что проще не заниматься обслуживанием дороги.

После закрытия железной дороги через какое-то время по просьбе сахалинцев и иностранных туристов, среди которых было немало японцев, движение здесь было восстановлено. По маршруту до «Чертова моста» был запущен поезд «Ретро», который пользовался большим спросом. В нем ездили туристы, школьники, семьи островитян, а в дни праздников к местам боев в Холмском районе направлялись ветераны Великой Отечественной Войны. Но это не окупало все затраты железнодорожников. И ветка до «Чертова моста» прекратила свое существование.

Программа

Мы стартуем в г. Южно-Сахалинске в сторону г. Холмска, далее до станции Николайчук, где находится памятник погибшим воинам. Дальше пешком по шпалам идем до знаменитого моста и поднимаемся на него по деревянной лестнице. Также можно войти в тоннель, пройти в полной темноте по нему, чтобы затем выйти на «Чертов мост» и насладиться сказочной красотой природы. Стоя на мосту чувствуешь восхищение и уважение к труду тех, кто построил это уникальное сооружение.

Организационные детали