Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу.
Сheck-inn в 14:00 (ранний заезд при необходимости оплачивается отдельно и бронировать заранее).
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.
07:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
08:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах.
Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.
Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.
Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 2 км в одну сторону – удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары.
Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.
На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в гостинице
09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
10:00 Прибытие на остров Шикотан, стоянка 3 часа.
1,5-часовая самостоятельная прогулка в окрестностях п. Малокурильское.
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в мор. порту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном!
Прогулка по побережью– кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 мин, далее треккинг 2 – 2.5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.
Порталы в недра земли.
По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сух. паек).
Купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2.5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сух. паек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.
Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.
Мистическое место со своей собственной музыкой.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе.
Трансфер в порт. Оформление на судно.
Отход теплохода в 14:00.
Заход судна на о. Шикотан.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
20:00 Подход судна в порт Корсаков.
Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день.
Рекомендуем посетить:
А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении
Доплата за одноместное размещение:
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
Стоимость за дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3*/«Белка» 3*
|6 800
|5 500
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
4-х местная каюта.
Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.
В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.
Номерной фонд:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска: