Путешествие на Сахалин и Кунашир

В этом туре вы побываете на Сахалине и Кунашире

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В этом туре вы побываете на Сахалине и Кунашире – самом южном острове Большой Курильской гряды. Здесь земля дышит горячим паром, трава выше человека, а подножия вулканов выстелены бамбуком.

Вы попробуете свежие морепродукты, отправитесь на соседний остров на теплоходе, увидите фумарольное поле вулкана Менделеева и покупаетесь в озере Горячее.
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Купание в природных термальных источниках
Купание в природных термальных источниках
Окунемся в горячие минеральные источники
Природа Кунашира
Природа Кунашира
Увидим красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника
Мыс «Столбчатый»
Мыс «Столбчатый»
Осмотрим мистическое место со своей собственной музыкой
Мыс Великан
Мыс Великан
Прогуляемся вдоль побережья Охотского моря и изучим бухту, гроты, птичьи базары
Местные деликатесы
Местные деликатесы
Отведаем крабов, сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные салаты, икру
Смотровая площадка ГК «Горный воздух»
Смотровая площадка ГК «Горный воздух»
Поднимемся на гору, с которой открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу.

Сheck-inn в 14:00 (ранний заезд при необходимости оплачивается отдельно и бронировать заранее).

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

Прибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсия
2 день

Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур

07:30 Завтрак в ресторане гостиницы.

08:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах.

Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.

Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.

Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 2 км в одну сторону – удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары.

Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.

На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур
3 день

Отправление в Южно-Курильск

08:00 Завтрак в гостинице

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление в Южно-КурильскОтправление в Южно-КурильскОтправление в Южно-КурильскОтправление в Южно-Курильск
4 день

Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»

10:00 Прибытие на остров Шикотан, стоянка 3 часа.

1,5-часовая самостоятельная прогулка в окрестностях п. Малокурильское.

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в мор. порту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Прогулка по побережью– кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»
5 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2 – 2.5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.

Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сух. паек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева
6 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2.5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
7 день

Мыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Мыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый", Столбовские источники, скалы "Белые монахи". Охотское море
8 день

Отправление в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе.

Трансфер в порт. Оформление на судно.

Отход теплохода в 14:00.

Заход судна на о. Шикотан.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

9 день

Возвращение в Южно-Сахалинск

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

20:00 Подход судна в порт Корсаков.

Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.

10 день

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
11 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день.

Рекомендуем посетить:

  • Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц;
  • Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
  • Сахалинский краеведческий музей;
  • SPA комплексы (восточные бани и сауны, релакс-зоны, массаж);
  • Магазины с корейскими и японскими товарами;
  • Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
12 день

Отбытие

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении

  • в гостинице Гагарин 3*/Белка 3*: 123 000 руб.
  • в гостинице Мега Палас 4*: 126 000 руб.

Доплата за одноместное размещение:

  • в гостинице Гагарин 3*/Белка 3*: 16 000 руб. ;
  • в гостинице Мега Палас 4*: 21 000 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир 6 600 руб. /чел./4 ночи;
  • за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 6 600 руб. /чел./4 ночи;
  • за 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 6 600 руб. /чел./4 ночи.

Стоимость за дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3*/«Белка» 3* 6 8005 500
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Гостиница Мега Палас 4

5 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4

Гостиница Гагарин 3

5 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Гостиница Гагарин 3Гостиница Гагарин 3

Гостиница Белка 3

5 ночей

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3

Каюта

2 ночи

4-х местная каюта.

Гостиница Флагман

4 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).

Гостиница Айсберг

4 ночи

Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице, 2-х местное размещение
  • Трансфер Южно-Сахалинск – порт Корсаков – Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-х местное размещение (ч/у)
  • Питание на Сахалине согласно программе
  • Питание на Кунашире 3-х разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • Билет на т/х Корсаков – Южно-Курильск – Корсаков, 4-х местная каюта 13 000 руб. /чел.
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
  • Доплата за одноместное размещение в Южно-Сахалинске:в гостинице Гагарин 3*/Белка 3* – 16 000 руб. в гостинице Мега Палас 4* – 21 000 руб.
  • В гостинице Гагарин 3*/Белка 3* – 16 000 руб.
  • В гостинице Мега Палас 4* – 21 000 руб.
  • Доплаты на Кунашире по желанию:за 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир – 6 600 руб. /чел/4 ночиза одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 6 600 руб. /чел/4 ночиза 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 6 600 руб. /чел/4 ночи
  • За 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир – 6 600 руб. /чел/4 ночи
  • За одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 6 600 руб. /чел/4 ночи
  • За 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 6 600 руб. /чел/4 ночи
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
20 сен 2022
Отличная получилась поездка, очень хорошая организация, инструктора, программа.
А
17 окт 2022
Тур очень понравился, путешествие на Кунашир подходит для тех кто любит природу, и готов ради этого прогуляться в пешей части от 7 до 16 км/день по пересеченной местности, и необходимо читать памятки об одежде и обуви, так как в данном туре (Кунашир) трекинговая и непромокаемая обувь и одежда нужна была практически каждый день. И даже один неподготовленный турист сможет доставить неудобства как группе, так и сопровождающим их инструкторам. Поэтому "Большая страна" предупреждайте что данный тур (Кунашир) посложнее чем легкая прогулка по парку. А если все готовы к данному туру, то он предоставит очень много положительных эмоций.
Е
15 окт 2022
Очень понравился и сам тур, программа, и организация, все на уровне, четко и вовремя на всех этапах. Желаю успехов и процветания этой команде!

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