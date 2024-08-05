1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00.

Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей. Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов. Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.