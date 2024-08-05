Вы отправитесь осматривать чарующие Белые скалы, обедать в японском ресторане, купаться в термальных ваннах и кататься на катере вдоль побережья. Насладитесь потрясающей природой, посетите красивые пляжи, горные вершины и древние вулканы. Отдых, о котором вы всегда мечтали!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00.
Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей. Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов. Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
* В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.
Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами и ягодами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Отправление теплохода в Южно-Курильск
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск. Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно)
09:00 Подход судна на о. Шикотан.
Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска. Экскурсия по п. Малокурильское и окрестностям. Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.
18:00 Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой. Небольшая прогулка по побережью - кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2.5 - 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера - озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
Завтрак на судне (самостоятельно)
09:00 Прибытие в Южно-Курильск.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу.
Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 мин, далее треккинг 2 - 2.5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа. Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» - одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.
Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей. Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха. Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
18:00 Трансфер в порт.
20:00 Отправление судна.
Ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского - истинный SPA-релакс
08:00 Завтрак на теплоходе (самостоятельно)
09:00 Подход судна в г. Курильск. Встреча в морпорту.
Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи, т. к. заселение в 14 час.
Отправление на маршрут, в пути 20 км. Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.
В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион. Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.
Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Ужин.
Трансфер в гостиницу.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы, Охотское море (по погоде маршрут может быть организован в другой день)
Завтрак в кафе.
Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.
Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.
Далее переход на Белые скалы.
Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.
Высадка, прогулка.
Обед на побережье.
Белые скалы - белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Пляж состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Ужин.
Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на маршруте.
Ужин с итурупскими деликатесами из морепродуктов на побережье с потрясающими закатными пейзажами и чаепитием у костра.
Трансфер в гостиницу.
Плато Янкито. Вылет
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета)
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).
После такой насыщенной программы свободный день необходим.
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.
А проводить день и сказать: «До, свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.
Также рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей.
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
- Магазины с корейскими и японскими товарами.
- Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Завершение программы
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|210 000
|25 400
|«Мега-Палас» 4*
|212 000
|28 600
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир 5 000 руб/чел / 3 ночи.
- за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 5 000 руб/чел / 3 ночи.
- за 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 5 000 руб/чел / 3 ночи.
Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостиница «Гагарин»
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Гостиница «Белка»
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Каюта
Размещение в 4-местной каюте.
Гостиница «Флагман»
Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
- четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
- два одноместных номера (раковина и унитаз);
- один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Айсберг»
Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.
В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.
Номерной фонд:
- 2 люкса (1 большая кровать и софа);
- 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Гостиница «Томори»
Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.
В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:
- с двумя односпальными кроватями;
- с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.
Все наши номера оборудованы ванными комнатами.
Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание согласно программе
- Трансфер Южно-Сахалинск - аэропорт/порт Корсаков - Южно-Сахалинск
- Портовые сборы
- Постельное белье на теплоходе
- Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2-х местное размещение
- Питание 3-х разовое на Кунашире
- Проживание в гостинице «Томóри» в Курильске, 2-х местное размещение
- Питание 3-х разовое на Итурупе
- Аренда лодок и снаряжения
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Вх. билеты на термальные комплексы "Источники вулкана Баранского" и "Жаркие воды"
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир, о. Итуруп и о. Шикотан
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск, 4-х местная каюта 5400 руб. /чел
- Билет на теплоход Южно-Курильск - Курильск, 4-х местная каюта 2500 руб. /чел
- Авиаперелет Курильск - Южно-Сахалинск 7500 руб
- Питание на теплоходе
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп и фактического времени прихода/отхода теплохода.