Джип-туры в Южно-Сахалинске

Найдено 22 тура в категории «Джип-туры» в Южно-Сахалинске, цены от 42 198 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Сахалином
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000 за человека
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
5 июля в 10:00
6 сен в 10:00
197 500 за человека
Сахалин - перезагрузка
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339 за человека
Сахалин и остров Белых скал
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308 за человека
Драйв на Сахалине
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драйв на Сахалине
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800 за человека
Сахалин и сивучи
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сахалин и сивучи
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 51 100 за человека
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 42 198 за человека
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288 за человека
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000 за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
от 135 600 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000 за человека
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
24 июля в 10:00
11 сен в 10:00
от 117 000 за человека
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000 за человека
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000 за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
от 187 600 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000 за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000 за человека
Сахалин. Гастротрекинг
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Сахалин - перезагрузка
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши
  • А
    Александр
    23 октября 2023
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Отличная организация. Всем гидам (водителям) огромное спасибо. Даже дождь не мог как то смазать впечатления от посещения объектов. Особо хотелось сказать спасибо за обеды на природе, все было вкусно с изюминкой.
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Сахалин - перезагрузка
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • С
    Светлана
    3 октября 2023
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Зарядились кучей положительных эмоций!! Места прекрасные. Шикотан - уютный остров с красивыми бухтами,
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    искупались даже в океане, мыс Край Света завораживает. Кунашир - остались в восторге от мыса Столбчатый, до фумарольных полей вулкана Менделеева пробирались долго через бамбучник, но это того стоит. Сахалин - под впечатлением от маяка Анива!! Программа достаточно насыщенная, эмоций много. Переживали за долгий переход на теплоходе, но зря - увидели стаю дельфинов, встретили пару закатов в открытом море.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Джип-туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
  1. Знакомство с Сахалином
  2. Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
  3. Сахалин - перезагрузка
  4. Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
  5. Сахалин и остров Белых скал
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Джип-туры" можно забронировать 22 тура от 42 198 до 197 500. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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