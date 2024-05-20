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Авторский тур
7 дней
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
5 июля в 10:00
6 сен в 10:00
197 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308₽ за человека
Авторский тур
6 дней
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сахалин и сивучи
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 51 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 42 198₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
от 135 600₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
24 июля в 10:00
11 сен в 10:00
от 117 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
от 187 600₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННаговицына9 января 2024Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
- ААлександр23 октября 2023Отличная организация. Всем гидам (водителям) огромное спасибо. Даже дождь не мог как то смазать впечатления от посещения объектов. Особо хотелось сказать спасибо за обеды на природе, все было вкусно с изюминкой.
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ЖЖивова9 октября 2023Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ССветлана3 октября 2023Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Зарядились кучей положительных эмоций!! Места прекрасные. Шикотан - уютный остров с красивыми бухтами,
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Джип-туры»
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