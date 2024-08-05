Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир

В этом туре вас ждет путешествие по трем островам: Сахалин, Итуруп и Кунашир.

Вы отправитесь осматривать чарующие Белые скалы, обедать в японском ресторане, купаться в термальных ваннах и кататься на катере вдоль побережья. Отдых, о котором вы всегда мечтали!
5
3 отзыва
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Пожалуйста, имейте ввиду, что заселение в гостиницы в 14:00 (ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее).

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской кухней.

Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающими на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами и ягодами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
3 день

Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Завтрак в ресторане гостиницы

Трансфер в аэропорт.

Вылет на Итуруп.

Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прибытие в г. Курильск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) — Земля Санникова.

В гейзере варим яйца — такой у нас аттракцион.

Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу — потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин.

Трансфер в гостиницу.

Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
4 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море

Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.

Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал — замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Ужин в кафе.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море
5 день

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан

Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

Осмотр «Чертовой скалы», посещение гротов.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Обед на маршруте.

Ужин с итурупскими деликатесами из морепродуктов на побережье с потрясающими закатными пейзажами и чаепитием у костра.

Трансфер в гостиницу.

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
6 день

Плато Янкито. Отправление на Кунашир

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.

Трансфер в порт.

14:00 Отправление теплохода на Кунашир.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Плато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на Кунашир
7 день

Прибытие на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана. Кекур "Чертов палец". "Чертовы ворота"

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

09:00 Подход судна на о. Шикотан.

Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска.

Экскурсия по п. Малокурильское и окрестностям.

Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.

17:00 Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Бескрайний Тихий океан с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Прибытие на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана. Кекур "Чертов палец". "Чертовы ворота"Прибытие на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана. Кекур "Чертов палец". "Чертовы ворота"
8 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
9 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
10 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
11 день

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф — чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Проехать к клифу возможно только в большой отлив. В противном случае только посещение полуострова Весловский, купание в Тихом океане, отдых.

Обед на берегу океана.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан
12 день

Гора Собачка. Озеро Лагунное. Отправление на Сахалин

Освобождение номеров.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут.

Сегодня день без треккингов, отдых в красивой бухте и небольшие прогулки на гору Собачка и соседние вершинки, откуда открываются живописные виды.

Обед костровой — уха.

Отдых.

Ужин в кафе.

19:00 Трансфер в порт.

22:00 Отправление судна.

Гора Собачка. Озеро Лагунное. Отправление на СахалинГора Собачка. Озеро Лагунное. Отправление на СахалинГора Собачка. Озеро Лагунное. Отправление на Сахалин
13 день

Прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно).

Встречайте рассвет на палубе теплохода!

Восхитительные виды откроются вашему взору.

И может посчастливиться увидеть дельфинов и косаток.

20:00 Подход судна в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие на СахалинПрибытие на Сахалин
14 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день.

После такой насыщенной программы свободный день необходим.

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

А проводить день и сказать: «До, свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.

Рекомендуем посетить:

  • Сахалинский краеведческий музей.
  • Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
  • Магазины с корейскими и японскими товарами.
  • Сувенирные магазины и рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать. А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
15 день

Вылет домой

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 230 00028 400
«Мега-Палас» 4* 232 00031 800

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей.

Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 7 2005 800
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Гостиница «Мега Палас»

4 ночи

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»

Гостиница «Гагарин»

4 ночи

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»

Гостиница «Белка»

4 ночи

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Каюта

2 ночи

Размещение в 4-местной каюте.

Гостиница «Флагман»

5 ночей

Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).

Гостиница «Айсберг»

5 ночей

Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).

Гостиница «Томори»

3 ночи

Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.

В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:

  • с двумя односпальными кроватями;
  • с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.

Все наши номера оборудованы ванными комнатами.

Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.

Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание согласно программе
  • Трансфер Южно-Сахалинск - аэропорт/порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Проживание в гостинице «Томори» в Курильске, 2-местное размещение
  • Питание 3-разовое на Итурупе
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2-местное размещение
  • Питание 3-разовое на Кунашире
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Входные билеты на термальные комплексы "Источники вулкана Баранского" и "Жаркие воды"
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Экскурсия на о. Шикотан
  • Погранпропуск на о. Кунашир, о. Итуруп и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - 7 500 руб. /чел
  • Билет на теплоход Курильск - Южно-Курильск (4-местная каюта) - 2 500 руб. /чел
  • Билет на теплоход Южно-Курильск - Корсаков (4-местная каюта) - 5 400 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 авг 2024
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

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