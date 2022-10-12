В этом путешествии вы посетите фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского, мыс Птичий, бухту Касатка, плато Янкито и Белые скалы.
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Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Пожалуйста, имейте ввиду, что заселение в гостиницы в 14:00 (ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее).
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.
Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающими на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами и ягодами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе.
Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.
Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1,5–2 км в одну сторону — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, гроты, птичьи базары.
Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.
На побережье вас будет ждать обед — ланч-боксы, дальневосточные деликатесы, чай с травами и ягодами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
Завтрак в ресторане гостиницы
Трансфер в аэропорт.
Вылет на Итуруп.
Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Прибытие на Итуруп.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.
Маршрут: Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского — истинный SPA-релакс
Отправление на маршрут, в пути 20 км.
Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) — Земля Санникова.
В гейзере варим яйца — такой у нас аттракцион.
Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.
Переезд к термальному комплексу — потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Ужин.
Трансфер в гостиницу.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы, Охотское море
Завтрак в кафе.
Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.
Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.
Далее переход на Белые скалы.
Морская прогулка вдоль Белых скал — замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.
Высадка, прогулка.
Обед на побережье.
Белые скалы — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Пляж состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Ужин.
Трансфер в гостиницу.
По погоде маршрут может быть организован в другой день.
Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).
Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на маршруте.
Отдых.
Ужин с итурупскими деликатесами из морепродуктов на побережье с потрясающими закатными пейзажами и чаепитием у костра.
Трансфер в гостиницу.
Плато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером посетите один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухни.
Рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей;
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий;
- Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
- Магазины с корейскими и японскими товарами;
- Сувенирные магазины и рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать. А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|158 000
|23 000
|«Мега-Палас» 4*
|159 800
|27 400
Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Отель «Гагарин»
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Отель «Mega Palace hotel»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Белка»
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Гостиница «Томори»
Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.
В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:
- с двумя односпальными кроватями;
- с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.
Все наши номера оборудованы ванными комнатами.
Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Южно-Сахалинск
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
- Проживание в Южно-Сахалинске
- Питание на Сахалине согласно программе
- Проживание в гостинице «Томори» на Итурупе
- Питание на Итурупе 3-разовое
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты на термальные комплексы "Источники вулкана Баранского" и "Жаркие воды"
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб. /чел
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Доплата за одноместное размещение
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Насколько сложный этот тур?
Тур подразумевает небольшую физическую нагрузку, является активным, требуют наличия правильной одежды, обуви и ряда других вещей, перечисленных ниже.
Памятка по безопасности
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
- Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
- Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
- Морские прогулки на катере. Аккуратно перемещаться по катеру во время движения, не вывешиваться через борт катера.
- Вулкан Атсонупури. Сложный подъем – шлак, осыпи, курумник.
Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп.