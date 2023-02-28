дек
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Вершина горы «Большевик»
Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице начинается с 14:00, раннее заселение возможно за дополнительную плату.
После размещения отправляемся на обед в один из лучших японских ресторанов — блюда из морепродуктов.
Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.
Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.
Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Корсаков. Охотское побережье. Встреча Нового года
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Выезд в город-порт Корсаков из Южно-Сахалинска (в одну сторону 38 км).
По дороге расскажем Вам об истории открытия и освоения Сахалинской области.
По прибытию в город Корсаков посетим:
- смотровую площадку — откуда открываются виды на порты города;
- памятник «Разъединенных семей» (памятник посвящен корейскому населению — жертвам японского милитаризма, называемую «Гору Грусти»);
- место расположения бывшего японского храма Мерей дзиндзя;
- памятник японскому десанту, высадившемуся 7 июля 1905 года в заливе Анива;
- завод СПГ по производству сжиженного газа (без посещения внутри).
Далее переезд на охотское побережье.
Обед на базе отдыха из морепродуктов.
Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
21:00 Встречаемся в ресторане города, праздничная шоу-программа с Новым 2026 годом!
Свободный день
Здравствуй, 2026 год!
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободное время, чтобы отправиться самостоятельно на спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух» и покататься на лыжах или сноуборде или просто насладиться отдыхом.
Обед и ужин (самостоятельно).
Ледопады бухты «Тихой»
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправляемся в бухту «Тихая» — одно из самых впечатляющих мест в зимний период.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).
По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
С запада бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.
В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.
Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом — голубые торосы, иссиня-белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.
Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время. Те, кто катается на лыжах или сноуборде, могут провести его на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Вылет в Курильск на о. Итуруп. Вулкан Баранского
Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет в Курильск (о. Итуруп).
Прибытие на о. Итуруп (Курильск).
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Поездка на вездеходе на вулкан «Баранского».
Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги.
Ванночки с температурой воды от 42° до 70° также, возможно насладится стоя под горячим водопадом.
Возвращение в Курильск.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Обращаем ваше внимание, что программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета/вылета на о. Итуруп.
Залив "Касатка". Термальные источники "Жаркие воды"
Завтрак в гостинице.
Отправление на подготовленных джипах на залив «Касатка».
По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка.
Залив Касатка (японское название — Хитокаппу).
Кроме того, в заливе имеется интересный геологический объект — Чертова скала (Чертовка) — экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а также для военных целей.
До сих пор сохранились остатки этих сооружений.
Песчаный берег залива имеет несколько местных названий — Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени — Курильский асфальт.
Посещение термальных источников «Жаркие воды».
Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая, пригодна для разлива как лечебно-столовая.
Температура воды источника «Жаркие воды» превышает +60°C.
Заболевания, при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широки: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др.
На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).
Лавовое плато «Янкито». Вылет в Южно-Сахалинск
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.
Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова, трансфер в гостиницу.
Покорение Сахалинских гор на снегоходах
Завтрак в ресторане гостиницы.
11:00 Выезд из Южно-Сахалинска в пос. Ёлочки.
12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин.
15:00 Возвращение в лагерь, перекус, отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех, кто катается на лыжах или сноуборде, можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске и в гостинице «Камелия» на Итурупе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное
|«Гагарин» 3+*
|140 800
|17 600
|«Мега Палас» 4*
|149 000
|23 600
|«Белка»
|140 800
|17 600
Размещение в гостинице начинается с 14:00, раннее заселение возможно за дополнительную плату.
Варианты проживания
Гостиница «Гагарин»
Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере. Разнообразие предоставляемых услуг придется по душе даже самым взыскательным из них.
Здесь Вы найдете современную мебель и технику.
В ресторане каждое утро приветливый и заботливый персонал сервирует завтраки. В любое время суток в городе можно отыскать заведение, где можно перекусить или повеселиться.
Всего в нескольких минутах от комплекса находится аэропорт.
Гостиница «Мега Палас»
Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.
В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Рядом также можно посетить собор Воскресения Христова, парк им. Гагарина, экотропу «Северное кольцо». Расстояние до аэропорта Южно-Сахалинск — 9,2 км, до железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск — 2,2 км.
Гостиница «Белка»
Трехзведочная гостиница с интересным названием «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске. Для гостей есть такие услуги как парковка, бесплатный Интернет, сейф, прачечная. Гостям, которые хотят отдохнуть от рутины, предлагается посетить сауну.
Номерной фонд представлен 46 категориями, которые разнятся по вместительности и комфортности, но несмотря на это, каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.
Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.
Вблизи находятся такие достопримечательности как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, а также собор Воскресения Христова.
Гостиница «Камелия»
Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.
Инфраструктура:
- кафе;
- прачечная;
- кухня самообслуживания;
- душевые кабинки;
- гладильная комната.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
- Экскурсионная программа на Сахалине
- Новогодняя шоу-программа в ресторане
- Проживание в гостинице «Камелия» (Итуруп)
- Питание. указанное в программе (8 завтраков, 3 обеда, 1 ужин)
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
- Оформление пограничного пропуска на о. Итуруп
- Термальный комплекс «Ванночки»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск (Итуруп) - Южно-Сахалинск (приобретаем для вас самостоятельно) - 15 000 руб
- Алкогольные напитки
- Питание, не указанное в программе
- Чаевые
- Горячие источники вулкана «Баранского»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3 дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
- Форма одежды для активного снегоходного дня:
- Термобелье (штаны и кофта).
- Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют.
- Флисовая кофта или свитер.
- На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки);.
- Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовую кофту/свитер.
- Форма одежды для активного дня на лыжах: всё то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки.
- Комплект запасного нижнего белья.
- Тапочки или тёплые носки.
- Для похода в баню:
- Купальник (если он Вам необходим).
- Сланцы/сандалии спортивные.
- Обувь — удобная тёплая обувь без каблуков.
- Личные вещи:
- Средства личной гигиены.
- Индивидуальная аптечка.
- Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
- Документы:
- Паспорт.
- Страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
- Деньги — рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где встречаемся в первый день?
Важно! Необходимо на начало тура иметь WhatsApp и предоставить актуальный номер телефона. Вся информация направляется в чат группы.