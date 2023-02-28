1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Вершина горы «Большевик»

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице начинается с 14:00, раннее заселение возможно за дополнительную плату.

После размещения отправляемся на обед в один из лучших японских ресторанов — блюда из морепродуктов.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160