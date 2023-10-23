Туром я остался доволен. Впечатлений море. Я Вас, не смотря на Ваше недоверие ко мне _*не подвёл*_. Группа меня приняла тепло и добродушно, особенно после проверки боем. Никаких претензий ко мне и моему возрасту не было. Я трезво оценивал предстоящее мероприятие и принимал правильное (на мой взгляд) решение. Где считал риск неоправданным, я воздерживался от участия, не смотря на уговоры - мы поможем, это вам по силам, поможем и т. д.

Организация тура на всех островах была очень хорошая. Сопровождающие нашу группу с принимающей стороны достойны большой похвалы: знающие своё дело и территории, заботливые, терпеливые, добродушные специалисты.

Бытовые условия очень хорошие.

Гастрономическая сторона тура - это отдельная песня! Шик, блеск, красота!!! Многим московским ресторанам такое не по зубам.

Прошу прощения за мой сумбур, но постарался передать мои впечатления от участия в этом незабываемом вояже.

Вам огромное спасибо за то, что не загубили моё горячее желание увидеть, познать нашу огромную прекрасную страну.

Я много ездил по стране по служебным делам, 15 лет ходил по тайге и сплавлялся по горным и горно-таёжным рекам Саян, Кааказа. Но мне не довелось быть дальше Байкала на восток. Побывав на Камчатке (в прошлом году) и в этом на Сахалине и островах Курильской гряды, я пришёл в ещё больший восторг от просторов нашей необъятной страны, её не обыкновенных красот.

Вот такой мой нестандартный, сумбурный и бесполезный для вашей работы ответ-отзыв по туру на восточные острова нашей страны.

Принимающая сторона - отличный, классный организатор во всех ипостасях - организация тура, быта, питания, транспорта и во всём остальном.

А какие люди, и это самое главное!!!