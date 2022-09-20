Шасси наконец-то коснулось полосы, а это означает начало увлекательного путешествия по тому пути, который прошёл великий русский писатель Антон Павлович Чехов.
Вы приземлились в аэропорту города Южно–Сахалинска имени А. П. Чехова.
Мы прекрасно понимаем, что вы устали после длительного перелета, и именно поэтому сразу после нашей с Вами встречи в аэропорту мы заботливо отвезем Вас в гостиницу, где Вы сможете расположиться и отдохнуть.
Надеемся, сейчас вы отдохнули, выспались, зарядились вкусным и сытным завтраком в гостинице.
12:00 – 13:00 Изысканный приветственный обед в одном из лучших ресторанов города Южно – Сахалинска отведаем именно те, блюда которые пробовал А. П. Чехов
13:00 Обзорная экскурсия по городу Южно–Сахалинску, мы отправимся в самое сердце русской классики — знаменитый Чехов центр, музей А. П. Чехова и конечно одноименный сквер.
Мы прогуляемся по историческому центру, посетим краеведческий музей, узнаем историю острова и поднимемся на горнолыжный курорт «Горный воздух».
По желанию, там вы сможете насладиться чашечкой кофе или чая в кафе с видом на город с высоты птичьего полета!
От открывающихся видов по-настоящему захватывает дух.
По окончанию экскурсии трансфер в гостиницу.
Вечер Вы сможете посвятить себе и своим интересам: мы рекомендуем Вам прогуляться в знаменитый городской парк им. Ю. А. Гагарина и поужинать в одном из ресторанов города.
«Березы, осины, тополи, ивы, ясени, бузина, черемуха, таволга, а между ними трава в рост человека и выше, гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более аршина в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями сливаются в густую непроходимую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям.» А. П. Чехов «Остров Сахалин»
Именно так Антон Павлович описал природу Сахалина, и это все абсолютная правда!
А сегодня у вас появился шанс своими глазами увидеть буйство красок сахалинской природы.
После завтрака в гостинице в 9:00 будет организован выезд к побережью самой прекрасной и завораживающей стихии — Охотского моря, а оттуда на джипах отправимся в увлекательное путешествие по старой японской дороге, чтобы посетить мыс Великан.
Это сказочное место точно не оставит Вас равнодушными: арки, сплетенные самой природой из деревьев, исполинские лопухи, овраги, утопающие в зарослях дикой смородины, великолепные пихты, покрытые паутиной из мха.
Все это окунёт вас в атмосферу самой прекрасной сказки!
Воздух в этом месте невероятно чистый и вкусный: он наполнен хвоей, сырым мхом, багульником.
Дорога будет сложной, да и дорогой ее назвать сложно, это настоящее Сахалинское бездорожье, приведет нас к главной цели нашего путешествия — к мысу Великан.
Туманные бескрайние пляжи, покрытые густым ковром из морской капусты, каменные арки, словно великаны-исполины, вырываются из воды.
В прозрачных горных ручьях, что текут в море прямо по песку, на нерест идет лосось.
Шум моря и беспокойных чаек дополняют чувство бескрайности и ощущения свободы.
После невероятной прогулки на обед нас ждём запечённая на углях рыба, блинчики с икрой и салаты из Сахалинских дикоросов: жареный лопух, папоротник и морской виноград.
И, естественно, горячий чай с местными травами и ягодами.
В 15:00, после сытного обеда, мы отправляемся в обратный путь.
Ужин пройдёт самостоятельно в одном из многочисленных ресторанов города, выбор будет зависеть от ваших вкусов и предпочтений.
Знаменитый Корсаковский пост был открыт в далёком 1853 году.
В 1890 году его посетил А. П. Чехов.
Здесь он провёл перепись населения и исследовал условия жизни на южном конце острова.
Как раз его исторический маршрут мы сегодня и повторим.
По пути будет несколько остановок в малых населенных пунктах: аутентичность этих мест передаст атмосферу русского таёжного села, чем Вы сможете насладиться в полной мере.
Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу Корсакову: мы посетим самые яркие и даже малоизвестные достопримечательности и смотровые площадки.
Обед пройдёт на берегу моря.
Вас ждёт настоящая насыщенная Сахалинская уха, наполненная букетом ароматов, и традиционные национальные закуски.
В 16:00 мы вместе с Вами вернемся в город, где посетим рынок натуральных свежих морепродуктов, а затем будет организован трансфер на вокзал Южно-Сахалинска.
В 19:00 поезд даст гудок, после чего он медленно тронется, прорезая ночную мглу, чтобы под романтичный укачивающий стук колес унести нас в первую островную столицу — город Александровск-Сахалинский.
Ранним свежим утром наш поезд прибывает на остановку Тымовское, которая станет отправной точкой в «незаслуженно забытый город» на берегу Татарского пролива.
В историческую столицу острова, «столицу каторги и ссылки» — Александровск-Сахалинский.
Сам Антон Павлович, хоть и в шутку, называл этот город «Сахалинским Парижем».
«Александровский пост, или, как его еще называют сокращённо, Александровск, представляет из себя небольшой благообразный городок сибирского типа, с населением всего лишь в три тысячи жителей. Он сохранил свою аутентичность старинного города: в нем нет ни одной каменной постройки! Абсолютно все сделано из дерева, главным образом из величественной лиственницы: и церковь, и дома, и даже тротуары. Здесь расположена резиденция начальника острова — центр Сахалинской цивилизации.» А. П. Чехов.
Когда-то именно сюда отправляли ссыльных на тяжелые работы.
В таком историческом месте когда-то были заключены П. Высоцкий и М. С. Лунин.
Это место сохранило в себе дух силы русского человека, воздух вокруг словно наполнен настроениями и уверенностью в правах и свободе человека.
По прибытии мы заселяемся в уютную гостиницу «Три брата», завтракаем в местном кафе, и уже в 10:00 отправляемся на обзорную пешеходную экскурсию.
Гид покажет и расскажет нам непростую историю города и нашей страны, наполненную значимыми событиями, которые мы помним и ценим до сих пор.
Затем мы посетим литературный отдел музея «Чехов и Сахалин», наполненный духом времени творчества писателя.
В 13:00 — небольшой перерыв для обеда в кафе и самостоятельной прогулки.
Затем — экскурсия в музей «Чехов и Сахалин».
Новая экспозиция музея в отреставрированном здании по ул. Чехова, была открыта в торжественной обстановке 23 сентября далекого 1990 года.
В 1993 году краеведческий и историко-литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин» объединили в единый музей, который по сей день сохранил дух той самой эпохи великого писателя.
«Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит на мысе Жонкьер. Днем маяк, если посмотреть на него снизу,– скромный белый домик с мачтой и фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом» А. П. Чехов «Остров Сахалин».
Зарядившись плотным и вкусным завтраком в кафе, в 10:00 мы отправимся к великолепному побережью Татарского пролива.
Увидим знаменитые скалы Три брата.
Они уже давно стали не только символом первой столицы острова, но и одним из самых известных брендов Сахалинской области.
Знаменитые скалы изображены на гербе и флаге Александровска-Сахалинского.
А. П. Чехов, покидая Северный Сахалин, писал: «Я стоял один на корме и прощался с этим мрачным мирком, оберегаемым с моря Тремя Братьями, которые теперь едва обозначались в воздухе и были похожи впотьмах на трех черных монахов».
О происхождении названия скал Три брата существует несколько разных легенд с практически одним смыслом – скалы – это люди, обратившиеся в камни.
Мы с Вами прогуляемся на мыс Жонкьер к старому маяку, посетим туннель в мысе, который построили каторжане.
Гид расскажет об уникальных окаменелостях верхнемелового периода, которые встречаются в этих местах.
Мы посетим каторжную тропу, поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид дикой природы.
Следующей точкой станет уникальный поселок Дуэ, который расположен в расщелине.
В связи с этим он становится похожим на буквы игрек, как говорил Антон Павлович.
После экскурсии — возвращение в гостиницу, где Вас уже ждёт горячий вкусный обед в кафе.
Но на этом наш путь ещё не заканчивается: нас ждёт переезд в поселок Тымовское, где мы пересядем на поезд — назад к югу острова рыба.
Ранним утром прибываем в Южно-Сахалинск и едем в гостиницу.
Наше увлекательное путешествие подходит к своему завершению.
Мы уверены, что вы смогли насладиться и пропитаться атмосферой острова, познакомиться с его невероятной историей и вдохновиться великолепными пейзажами и красками природы крайнего севера.
Уверены, вам было по-настоящему интересно и вы, как говорил писатель, «заболели Сахалином».
Трансфер в гостиницу.
Сегодня у Вас свободный день.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Мы организуем для Вас трансфер в аэропорт.
«А на последок выгляни в окошко…
Лайнера, идущего на взлет
И ты увидишь, где ночует Солнце
И откуда день в России настает».
Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость зависит от размещения.
В Южно-Сахалинске:
|ГОСТИНИЦА:
|ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:
|ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ:
|ЛОТОС
|68 000
|7 000
|ГАГАРИН
|74 000
|13 600
|МЕГА ПАЛАС
|90 000
|20 400
|PARADISE RESORT
|93 000
|21 600
В Александровск-Сахалинском проживание в гостинице «Три брата».
В туре возможно подселение.
В поезде возможна доплата за более комфортное размещение в вагонах класса СВ под запрос.
Гостиница расположена в центре города, недалеко от Администрации г. Южно-Сахалинска, Правительства Сахалинской области, Железнодорожного вокзала, офисов Сахалинской Энергии и Эксона. Своим местонахождением внутри квартала гостиница отделена от городского шума и суеты, и в то же время находится в самом центре делового города.
Преимущества гостиницы: удобное расположение, невысокий уровень цен, современные комфортные номера, уютная домашняя обстановка, внимательный персонал, большой перечень бесплатных услуг.
Каждый из номеров гостиницы «Лотос» оборудован отдельной ванной комнатой, системой кондиционирования, большой кроватью, спутниковым и кабельным телевидением, бесплатным доступом в интернет, желающим бесплатно предоставляется ноутбук.
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bam Boo. Гости могут посетить караоке-бар Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на автомобиле за 20 минут.
Курортный отель PARADISE расположен в Южно-Сахалинске, в 750 м от площади Победы - площади Победы. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. Лыжные трассы начинаются прямо у этого 4-звездочного курортного отеля. К услугам гостей номера с кондиционером и собственной ванной комнатой. Стойка регистрации работает круглосуточно. Производится доставка еды и напитков в номер.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. В номерах есть шкаф и чайник.
Для гостей курортного отеля PARADISE сервируется завтрак «шведский стол».
В окрестностях популярен лыжный спорт, а также прокат лыжного снаряжения и автомобилей.
Ближайший аэропорт Южно-Сахалинска находится в 4 км от курортного отеля PARADISE.
Гостиница "Три брата" расположена в центре города Александровск-Сахалинский. К услугам гостей просторные и уютные номера эконом-класса. В номерах есть все необходимое: ванна, туалет, чайник, холодильник, удобная кровать, телевизор. На территории гостиницы предоставляется бесплатная парковка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур сборный, групповой. Туристов встречают в аэропорту в день начала тура и провожают в аэропорт в последний день тура.
Если туристы прибывают (улетают) на день раньше (позже), то они самостоятельно добираются из (в) аэропорт.