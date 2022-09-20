Сложность тура не соответствует заявленному среднему, как минимум он продвинутый - Не требует специальных навыков, но туристы должны быть в хорошей физической форме: экспедиции, продолжительные сплавы и тд.



Но если не повезёт с погодными условиями, то может возрасти и до Сложного.



Как оказалось, из описания тура некоторые могут понять, что это будет простенькая ненапряжная прогулка по вулкану, в городской одежде.



Это не так. Первая половина пути ещё довольно простая, через бамбучник и мёртвое поле с небольшим уклоном. А вот дальше начинается крутой подъём через лес, потом через кедровый стланик, где можно встретить медведей. Глубина шлака там довольно приличная и тебя постоянно стягивает вниз, но зато это плюс на обратном пути, когда участок, который ты поднимался за 2 часа, можно спуститься за минут 7.



Первая половина пути заняла у нас 2 часа, вторая - 4 часа. Спустились за 2 часа.

Группа была из 4 человек, до вершины дошли 2.



Будьте готовы, что план тура может поменяться несколько раз. И рассчитывайте, что возможно придётся доплатить за дополнительные экскурсии.

По приезде на Сахалин нам сообщили, что вместо теплохода, на Кунашир и обратно мы отправимся на самолёте, билеты нам купили. По этой причине у нас появился дополнительный день на Сахалине и один дополнительный день на Кунашире, гостиницу на Кунашире на этот день нам забронировали, но уже другую, не в той, которая была по программе. За свой счёт мы доплатили ночь в гостинице в Сахалине и доплатили за экскурсию, чтобы не пропал один день. Так как был дождь, то на Аниву не попали, там был шторм, пришлось брать озеро Буссе. Из-за погоды нам пришлось собирать устрицы у самого берега.

В аэропорт на Сахалине нас отвезли трансфером от гостиницы. Выдали спальники, правда сказали, что обычно мы не выдаём их и непонятно кто нам сказал, что их выдадут. Но как и я, так и ещё 2 человека в группе перед покупкой тура спрашивали у поддержки выдадут ли спальники или нужны свои. Всем нам сказали, что выдадут.

Также сказали, что спать будем не в палатках, а в домике на кардоне, так как наша группа не очень большая.

На Кунашир прилетели мы поздно, рейс по непонятной причине был задержан, хотя погода была отличная. Нас встретили, довезли до гостиницы, где мы узнали, что на те 3 дня восхождения стоит шторм. Поэтому план действий снова изменили. Вместо джипов, нас утром забрасывают на лодке к подножию вулкана, на 7 км ближе, чем если бы заброс был на машинах.

Выход был назначен на 5:20 утра, нам нужно было самим сходить после самолёта до круглосуточного магазина и купить сух. паёк и воду для подъёма, который был заявлен по программе. Ну и в целом, например, в том году на Камчатке организаторы каждый день выдавали воду, а во время восхождений на вулканы - сух. паёк.

На следующий день мы должны были подняться, спуститься, поужинать, переночевать в палатках и на следующий день также на лодке уйти в посёлок.

Вышли мы как и собирались в 5:20, но ждали в лодке до рассвета, иначе нас бы не выпустили по темноте идти.

К подножию вулкана мы добрались примерно к 9, начале десятого. Поставили палатки и пошли на вулкан. Спустились до того как стемнеет, поужинали и легли спать.

На следующий день в 9 за нами должна была прийти лодка, но к часу дня никто за нами не пришёл. Погода уже испортилась, дождь то начинался, то прекращался. К счастью, он был просто мелкий, а не ливень, но дров там толком нет, а то, что есть, плохо горит, поэтому мы просто жгли мусор, чтобы согреться и высохнуть. Мы запустили дрон с телефоном, чтобы отправить сообщение, потому что на высоте была связь, но сообщение не отправилось и гиды, оставили нам рацию, ушли на вулкан, звонить в посёлок, чтобы узнать что случилось. Вернулись они все мокрые, оказалось в посёлке был шторм и лодка утром чуть не перевернулась, поэтому было принято решение попробовать пойти за нами завтра. Тем временем еда у нас почти закончилась. Но нам ничего не осталось как ждать следующего дня и ночевать в мокрых палатках.

На следующее утро мы попросили еды у группы, которая была недалеко от нас. Отправили сообщение на дроне с уже другим телефоном. Выяснили, что за нами уже едут и не нужно под дождём идти пешком до Саратовского кардона. Дождались лодку и отправились в посёлок. Ребята на лодке пришли с пирогами и чаем/кофе. Так как шёл дождь и были большие волны, мы промокли сами и все вещи в рюкзаках. Так что совет - берите гермомешки, плотные мусорные мешки и скотч, чтобы свои вещи не промочить, так как там ничего не сохнет из-за 100% влажности. Все вещи желательно иметь в 2 комплектах, чтобы была возможность переодеться в сухое. Не забудьте про дождевик.

Оставшийся полный день и ещё полдня до самолёта, мы доплатили за дополнительные экскурсии и за поездку на другие горячие источники, не тот, который заявлен по программе. То есть мы ещё увидели мыс столбчатый и вулкан Менделеева с его фумаролами. Рейс как обычно задержали, но в этот раз по причине того, что из-за погоды самолёты не летали 3 дня. Около 9 мы были на Сахалине, нас встретили и развезли по гостиницам.



В целом впечатления остались очень положительные, организаторы сделали всё, чтобы мы всё-таки увидели вулкан при хорошей погоде. Лично меня сложность наоборот порадовала. Виды очень красивые, Тятя прекрасен, океан тоже. Несмотря на погоду Кунашир просто прекрасен, его стоит увидеть.