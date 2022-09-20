Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»

11 июля 1980 года великий русский писатель А.П. Чехов, преодолевая дорожные сложности прибыл на остров Сахалин

4.7
3 отзыва
11 июля 1980 года великий русский писатель А. П. Чехов, преодолевая дорожные сложности прибыл на остров Сахалин.

И провел на нем три месяца, описывая жизнь каторжан и невероятную природу в своей книге" Остров Сахалин". В этом туре мы пройдем путь писателя на острове.

Познакомимся с удивительной природой Дальнего Востока, посетим северную часть острова, и город Александровск-Сахалинский, где располагалась "столица Сахалинской каторги".
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Тур на Сахалин «По следам Антон Павловича Чехова»
Ближайшие даты:
11
июл
1
окт

Что вас ожидает 🤩

Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из морепродуктов, сахалинские деликатесы, жареную корюшку, навагу, чай с Сахалинскими травами
Мыс Великан
Мыс Великан
Пройдем через удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами
Поездка на джипах
Поездка на джипах
Нас ждет увлекательная поездка на джипах до мыса Великан
Экскурсия по Южно-Сахалинску
Экскурсия по Южно-Сахалинску
Отправимся в самое сердце русской классики — знаменитый Чехов центр, музей А. П. Чехова и конечно одноименный сквер
Александровск-Сахалинский
Александровск-Сахалинский
Отправимся в «незаслуженно забытый город» на берегу Татарского пролива, «столицу каторги и ссылки»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в островную столицу

Шасси наконец-то коснулось полосы, а это означает начало увлекательного путешествия по тому пути, который прошёл великий русский писатель Антон Павлович Чехов.

Вы приземлились в аэропорту города Южно–Сахалинска имени А. П. Чехова.

Мы прекрасно понимаем, что вы устали после длительного перелета, и именно поэтому сразу после нашей с Вами встречи в аэропорту мы заботливо отвезем Вас в гостиницу, где Вы сможете расположиться и отдохнуть.

2 день

Обзорная экскурсия по городу

Надеемся, сейчас вы отдохнули, выспались, зарядились вкусным и сытным завтраком в гостинице.

12:00 – 13:00 Изысканный приветственный обед в одном из лучших ресторанов города Южно – Сахалинска отведаем именно те, блюда которые пробовал А. П. Чехов

13:00 Обзорная экскурсия по городу Южно–Сахалинску, мы отправимся в самое сердце русской классики — знаменитый Чехов центр, музей А. П. Чехова и конечно одноименный сквер.

Мы прогуляемся по историческому центру, посетим краеведческий музей, узнаем историю острова и поднимемся на горнолыжный курорт «Горный воздух».

По желанию, там вы сможете насладиться чашечкой кофе или чая в кафе с видом на город с высоты птичьего полета!

От открывающихся видов по-настоящему захватывает дух.

По окончанию экскурсии трансфер в гостиницу.

Вечер Вы сможете посвятить себе и своим интересам: мы рекомендуем Вам прогуляться в знаменитый городской парк им. Ю. А. Гагарина и поужинать в одном из ресторанов города.

3 день

Путешествие к мысу Великан

«Березы, осины, тополи, ивы, ясени, бузина, черемуха, таволга, а между ними трава в рост человека и выше, гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более аршина в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями сливаются в густую непроходимую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям.» А. П. Чехов «Остров Сахалин»

Именно так Антон Павлович описал природу Сахалина, и это все абсолютная правда!

А сегодня у вас появился шанс своими глазами увидеть буйство красок сахалинской природы.

После завтрака в гостинице в 9:00 будет организован выезд к побережью самой прекрасной и завораживающей стихии — Охотского моря, а оттуда на джипах отправимся в увлекательное путешествие по старой японской дороге, чтобы посетить мыс Великан.

Это сказочное место точно не оставит Вас равнодушными: арки, сплетенные самой природой из деревьев, исполинские лопухи, овраги, утопающие в зарослях дикой смородины, великолепные пихты, покрытые паутиной из мха.

Все это окунёт вас в атмосферу самой прекрасной сказки!

Воздух в этом месте невероятно чистый и вкусный: он наполнен хвоей, сырым мхом, багульником.

Дорога будет сложной, да и дорогой ее назвать сложно, это настоящее Сахалинское бездорожье, приведет нас к главной цели нашего путешествия — к мысу Великан.

Туманные бескрайние пляжи, покрытые густым ковром из морской капусты, каменные арки, словно великаны-исполины, вырываются из воды.

В прозрачных горных ручьях, что текут в море прямо по песку, на нерест идет лосось.

Шум моря и беспокойных чаек дополняют чувство бескрайности и ощущения свободы.

После невероятной прогулки на обед нас ждём запечённая на углях рыба, блинчики с икрой и салаты из Сахалинских дикоросов: жареный лопух, папоротник и морской виноград.

И, естественно, горячий чай с местными травами и ягодами.

В 15:00, после сытного обеда, мы отправляемся в обратный путь.

Ужин пройдёт самостоятельно в одном из многочисленных ресторанов города, выбор будет зависеть от ваших вкусов и предпочтений.

4 день

От Владимировки до Корсакова

Знаменитый Корсаковский пост был открыт в далёком 1853 году.

В 1890 году его посетил А. П. Чехов.

Здесь он провёл перепись населения и исследовал условия жизни на южном конце острова.

Как раз его исторический маршрут мы сегодня и повторим.

По пути будет несколько остановок в малых населенных пунктах: аутентичность этих мест передаст атмосферу русского таёжного села, чем Вы сможете насладиться в полной мере.

Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу Корсакову: мы посетим самые яркие и даже малоизвестные достопримечательности и смотровые площадки.

Обед пройдёт на берегу моря.

Вас ждёт настоящая насыщенная Сахалинская уха, наполненная букетом ароматов, и традиционные национальные закуски.

В 16:00 мы вместе с Вами вернемся в город, где посетим рынок натуральных свежих морепродуктов, а затем будет организован трансфер на вокзал Южно-Сахалинска.

В 19:00 поезд даст гудок, после чего он медленно тронется, прорезая ночную мглу, чтобы под романтичный укачивающий стук колес унести нас в первую островную столицу — город Александровск-Сахалинский.

5 день

Прибытие в Александровск-Сахалинский

Ранним свежим утром наш поезд прибывает на остановку Тымовское, которая станет отправной точкой в «незаслуженно забытый город» на берегу Татарского пролива.

В историческую столицу острова, «столицу каторги и ссылки» — Александровск-Сахалинский.

Сам Антон Павлович, хоть и в шутку, называл этот город «Сахалинским Парижем».

«Александровский пост, или, как его еще называют сокращённо, Александровск, представляет из себя небольшой благообразный городок сибирского типа, с населением всего лишь в три тысячи жителей. Он сохранил свою аутентичность старинного города: в нем нет ни одной каменной постройки! Абсолютно все сделано из дерева, главным образом из величественной лиственницы: и церковь, и дома, и даже тротуары. Здесь расположена резиденция начальника острова — центр Сахалинской цивилизации.» А. П. Чехов.

Когда-то именно сюда отправляли ссыльных на тяжелые работы.

В таком историческом месте когда-то были заключены П. Высоцкий и М. С. Лунин.

Это место сохранило в себе дух силы русского человека, воздух вокруг словно наполнен настроениями и уверенностью в правах и свободе человека.

По прибытии мы заселяемся в уютную гостиницу «Три брата», завтракаем в местном кафе, и уже в 10:00 отправляемся на обзорную пешеходную экскурсию.

Гид покажет и расскажет нам непростую историю города и нашей страны, наполненную значимыми событиями, которые мы помним и ценим до сих пор.

Затем мы посетим литературный отдел музея «Чехов и Сахалин», наполненный духом времени творчества писателя.

В 13:00 — небольшой перерыв для обеда в кафе и самостоятельной прогулки.

Затем — экскурсия в музей «Чехов и Сахалин».

Новая экспозиция музея в отреставрированном здании по ул. Чехова, была открыта в торжественной обстановке 23 сентября далекого 1990 года.

В 1993 году краеведческий и историко-литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин» объединили в единый музей, который по сей день сохранил дух той самой эпохи великого писателя.

6 день

Александровск-Сахалинский

«Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит на мысе Жонкьер. Днем маяк, если посмотреть на него снизу,– скромный белый домик с мачтой и фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом» А. П. Чехов «Остров Сахалин».

Зарядившись плотным и вкусным завтраком в кафе, в 10:00 мы отправимся к великолепному побережью Татарского пролива.

Увидим знаменитые скалы Три брата.

Они уже давно стали не только символом первой столицы острова, но и одним из самых известных брендов Сахалинской области.

Знаменитые скалы изображены на гербе и флаге Александровска-Сахалинского.

А. П. Чехов, покидая Северный Сахалин, писал: «Я стоял один на корме и прощался с этим мрачным мирком, оберегаемым с моря Тремя Братьями, которые теперь едва обозначались в воздухе и были похожи впотьмах на трех черных монахов».

О происхождении названия скал Три брата существует несколько разных легенд с практически одним смыслом – скалы – это люди, обратившиеся в камни.

Мы с Вами прогуляемся на мыс Жонкьер к старому маяку, посетим туннель в мысе, который построили каторжане.

Гид расскажет об уникальных окаменелостях верхнемелового периода, которые встречаются в этих местах.

Мы посетим каторжную тропу, поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид дикой природы.

Следующей точкой станет уникальный поселок Дуэ, который расположен в расщелине.

В связи с этим он становится похожим на буквы игрек, как говорил Антон Павлович.

После экскурсии — возвращение в гостиницу, где Вас уже ждёт горячий вкусный обед в кафе.

Но на этом наш путь ещё не заканчивается: нас ждёт переезд в поселок Тымовское, где мы пересядем на поезд — назад к югу острова рыба.

7 день

Возвращение в Южно-Сахалинск

Ранним утром прибываем в Южно-Сахалинск и едем в гостиницу.

Наше увлекательное путешествие подходит к своему завершению.

Мы уверены, что вы смогли насладиться и пропитаться атмосферой острова, познакомиться с его невероятной историей и вдохновиться великолепными пейзажами и красками природы крайнего севера.

Уверены, вам было по-настоящему интересно и вы, как говорил писатель, «заболели Сахалином».

Трансфер в гостиницу.

Сегодня у Вас свободный день.

8 день

Окончание тура

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Мы организуем для Вас трансфер в аэропорт.

«А на последок выгляни в окошко…

Лайнера, идущего на взлет

И ты увидишь, где ночует Солнце

И откуда день в России настает».

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость зависит от размещения.

В Южно-Сахалинске:

ГОСТИНИЦА:ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ:
ЛОТОС68 0007 000
ГАГАРИН74 00013 600
МЕГА ПАЛАС90 00020 400
PARADISE RESORT93 00021 600

В Александровск-Сахалинском проживание в гостинице «Три брата».

В туре возможно подселение.

В поезде возможна доплата за более комфортное размещение в вагонах класса СВ под запрос.

Варианты проживания

Лотос

4 ночи

Гостиница расположена в центре города, недалеко от Администрации г. Южно-Сахалинска, Правительства Сахалинской области, Железнодорожного вокзала, офисов Сахалинской Энергии и Эксона. Своим местонахождением внутри квартала гостиница отделена от городского шума и суеты, и в то же время находится в самом центре делового города.

Преимущества гостиницы: удобное расположение, невысокий уровень цен, современные комфортные номера, уютная домашняя обстановка, внимательный персонал, большой перечень бесплатных услуг.

Каждый из номеров гостиницы «Лотос» оборудован отдельной ванной комнатой, системой кондиционирования, большой кроватью, спутниковым и кабельным телевидением, бесплатным доступом в интернет, желающим бесплатно предоставляется ноутбук.

ЛотосЛотосЛотос

«Гагарин» 3*

4 ночи

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

«Гагарин» 3*«Гагарин» 3*«Гагарин» 3*«Гагарин» 3*«Гагарин» 3*«Гагарин» 3*«Гагарин» 3*«Гагарин» 3*

«Мега Палас» 4*

4 ночи

Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bam Boo. Гости могут посетить караоке-бар Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на автомобиле за 20 минут.

«Мега Палас» 4*«Мега Палас» 4*«Мега Палас» 4*«Мега Палас» 4*«Мега Палас» 4*«Мега Палас» 4*«Мега Палас» 4*

«PARADISE Resort» 4*

4 ночи

Курортный отель PARADISE расположен в Южно-Сахалинске, в 750 м от площади Победы - площади Победы. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. Лыжные трассы начинаются прямо у этого 4-звездочного курортного отеля. К услугам гостей номера с кондиционером и собственной ванной комнатой. Стойка регистрации работает круглосуточно. Производится доставка еды и напитков в номер.

Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. В номерах есть шкаф и чайник.

Для гостей курортного отеля PARADISE сервируется завтрак «шведский стол».

В окрестностях популярен лыжный спорт, а также прокат лыжного снаряжения и автомобилей.

Ближайший аэропорт Южно-Сахалинска находится в 4 км от курортного отеля PARADISE.

«PARADISE Resort» 4*«PARADISE Resort» 4*

Купе

2 ночи

Три брата

1 ночь

Гостиница "Три брата" расположена в центре города Александровск-Сахалинский. К услугам гостей просторные и уютные номера эконом-класса. В номерах есть все необходимое: ванна, туалет, чайник, холодильник, удобная кровать, телевизор. На территории гостиницы предоставляется бесплатная парковка.

Три братаТри братаТри брата

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице в Южно-Сахалинске
  • Проживание в гостинице "Три Брата" (А-Сахалинский)
  • Транспортное сопровождение по программе
  • Услуги профессиональных гидов - экскурсоводов по программе
  • Питание по программе
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Билеты на фуникулер (СТК «Горный Воздух»)
  • Билеты на поезд (Ю-Сахалинск – А-Сахалинский – Ю-Сахалинск)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • Питание, не указанное по программе
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли трансфер в стоимость тура?

Тур сборный, групповой. Туристов встречают в аэропорту в день начала тура и провожают в аэропорт в последний день тура.

Если туристы прибывают (улетают) на день раньше (позже), то они самостоятельно добираются из (в) аэропорт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
20 сен 2022
Огромное спасибо за организацию тура, отдых был незабываемым, с трепетом и восторгом будем вспоминать Сахалин и Итуруп. Надеюсь вернуться туда ещё раз!!!! 😊💗👋
Г
14 сен 2022
Организаторы стараются. Отель "Лотос" - отлично. Тихий, чистый. Питание - отлично. На Итурупе всё супер. Логистика немного напрягла. Туристы живут в разных отелях - это конечно плюс для туристов, но на то, чтобы их забрать на экскурсию, а потом развезти по отелям уходит очень много времени. Очень утомительно кататься и всех собирать. Но видно по-другому не получается. Не всё водители хорошо знают маршрут. На мыс Птичий катали лишний час из-за того, что водитель заплутал в лесу, а радио связи почему-то не оказалось. В итоге мы на море пробыли на час меньше и не всё успели посмотреть. Оценки не снижаю, но была сильно расстоена.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Ю
8 сен 2022
Сложность тура не соответствует заявленному среднему, как минимум он продвинутый - Не требует специальных навыков, но туристы должны быть в хорошей физической форме: экспедиции, продолжительные сплавы и тд.

Но если не повезёт с погодными условиями, то может возрасти и до Сложного.

Как оказалось, из описания тура некоторые могут понять, что это будет простенькая ненапряжная прогулка по вулкану, в городской одежде.

Это не так. Первая половина пути ещё довольно простая, через бамбучник и мёртвое поле с небольшим уклоном. А вот дальше начинается крутой подъём через лес, потом через кедровый стланик, где можно встретить медведей. Глубина шлака там довольно приличная и тебя постоянно стягивает вниз, но зато это плюс на обратном пути, когда участок, который ты поднимался за 2 часа, можно спуститься за минут 7.

Первая половина пути заняла у нас 2 часа, вторая - 4 часа. Спустились за 2 часа.
Группа была из 4 человек, до вершины дошли 2.

Будьте готовы, что план тура может поменяться несколько раз. И рассчитывайте, что возможно придётся доплатить за дополнительные экскурсии.
По приезде на Сахалин нам сообщили, что вместо теплохода, на Кунашир и обратно мы отправимся на самолёте, билеты нам купили. По этой причине у нас появился дополнительный день на Сахалине и один дополнительный день на Кунашире, гостиницу на Кунашире на этот день нам забронировали, но уже другую, не в той, которая была по программе. За свой счёт мы доплатили ночь в гостинице в Сахалине и доплатили за экскурсию, чтобы не пропал один день. Так как был дождь, то на Аниву не попали, там был шторм, пришлось брать озеро Буссе. Из-за погоды нам пришлось собирать устрицы у самого берега.
В аэропорт на Сахалине нас отвезли трансфером от гостиницы. Выдали спальники, правда сказали, что обычно мы не выдаём их и непонятно кто нам сказал, что их выдадут. Но как и я, так и ещё 2 человека в группе перед покупкой тура спрашивали у поддержки выдадут ли спальники или нужны свои. Всем нам сказали, что выдадут.
Также сказали, что спать будем не в палатках, а в домике на кардоне, так как наша группа не очень большая.
На Кунашир прилетели мы поздно, рейс по непонятной причине был задержан, хотя погода была отличная. Нас встретили, довезли до гостиницы, где мы узнали, что на те 3 дня восхождения стоит шторм. Поэтому план действий снова изменили. Вместо джипов, нас утром забрасывают на лодке к подножию вулкана, на 7 км ближе, чем если бы заброс был на машинах.
Выход был назначен на 5:20 утра, нам нужно было самим сходить после самолёта до круглосуточного магазина и купить сух. паёк и воду для подъёма, который был заявлен по программе. Ну и в целом, например, в том году на Камчатке организаторы каждый день выдавали воду, а во время восхождений на вулканы - сух. паёк.
На следующий день мы должны были подняться, спуститься, поужинать, переночевать в палатках и на следующий день также на лодке уйти в посёлок.
Вышли мы как и собирались в 5:20, но ждали в лодке до рассвета, иначе нас бы не выпустили по темноте идти.
К подножию вулкана мы добрались примерно к 9, начале десятого. Поставили палатки и пошли на вулкан. Спустились до того как стемнеет, поужинали и легли спать.
На следующий день в 9 за нами должна была прийти лодка, но к часу дня никто за нами не пришёл. Погода уже испортилась, дождь то начинался, то прекращался. К счастью, он был просто мелкий, а не ливень, но дров там толком нет, а то, что есть, плохо горит, поэтому мы просто жгли мусор, чтобы согреться и высохнуть. Мы запустили дрон с телефоном, чтобы отправить сообщение, потому что на высоте была связь, но сообщение не отправилось и гиды, оставили нам рацию, ушли на вулкан, звонить в посёлок, чтобы узнать что случилось. Вернулись они все мокрые, оказалось в посёлке был шторм и лодка утром чуть не перевернулась, поэтому было принято решение попробовать пойти за нами завтра. Тем временем еда у нас почти закончилась. Но нам ничего не осталось как ждать следующего дня и ночевать в мокрых палатках.
На следующее утро мы попросили еды у группы, которая была недалеко от нас. Отправили сообщение на дроне с уже другим телефоном. Выяснили, что за нами уже едут и не нужно под дождём идти пешком до Саратовского кардона. Дождались лодку и отправились в посёлок. Ребята на лодке пришли с пирогами и чаем/кофе. Так как шёл дождь и были большие волны, мы промокли сами и все вещи в рюкзаках. Так что совет - берите гермомешки, плотные мусорные мешки и скотч, чтобы свои вещи не промочить, так как там ничего не сохнет из-за 100% влажности. Все вещи желательно иметь в 2 комплектах, чтобы была возможность переодеться в сухое. Не забудьте про дождевик.
Оставшийся полный день и ещё полдня до самолёта, мы доплатили за дополнительные экскурсии и за поездку на другие горячие источники, не тот, который заявлен по программе. То есть мы ещё увидели мыс столбчатый и вулкан Менделеева с его фумаролами. Рейс как обычно задержали, но в этот раз по причине того, что из-за погоды самолёты не летали 3 дня. Около 9 мы были на Сахалине, нас встретили и развезли по гостиницам.

В целом впечатления остались очень положительные, организаторы сделали всё, чтобы мы всё-таки увидели вулкан при хорошей погоде. Лично меня сложность наоборот порадовала. Виды очень красивые, Тятя прекрасен, океан тоже. Несмотря на погоду Кунашир просто прекрасен, его стоит увидеть.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Юлия!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Действительно, погода на Сахалине не предсказуема, поэтому иногда приходится менять программу. Спасибо за такой подробный отзыв, он будет очень полезен будущим туристам. По Вашим замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Южно-Сахалинска

🚙Джип-туры🧳Многодневные турыМыс великан🗽Популярные местаНа острова

Похожие туры в Южно-Сахалинске

Тур на Мыс Бурунный
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Тур на Мыс Бурунный
Мыс Бурунный находится в северной части острова и представляет собой одно
Ваше место пребывания
18 000 за всё до 4 чел.
Тур на Мыс Слепиковского
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Тур на Мыс Слепиковского
Мыс Слепиковского расположен на юго-западном побережье острова Сахалин
Ваше место пребывания
16 000 за всё до 4 чел.
Тур на мыс Великан
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Тур на мыс Великан
Мыс Великан - одна из наиболее популярных достопримечательностей Сахалина, памятник природы регионального значения
Ваше место пребывания
20 000 за всё до 4 чел.
Мыс Острый и Быковские пороги
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Мыс Острый и Быковские пороги
Быковские пороги - это целая лестница из небольших каскадов
Ваше место пребывания
16 000 за всё до 4 чел.
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
15 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
Нет отзывов
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
В пути туристы откроют для себя невероятные просторы и виды
Улица Вокзальная, 54, Южно-Сахалинск
2 окт
8 окт
9 окт
15 окт
13 000 за 1 человека
Бухта тиха + клоковский водопад
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сеня
Сеня
Нет отзывов
Бухта тиха + клоковский водопад
Есть на Сахалине место, уединенный уголок природы
Место вашего прибывания
от 11 500 за всё до 3 чел.
Бухта Тихая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Бухта Тихая
Вас ждет путешествие на юго-восточное побережье Сахалина
Ваше место пребывания
16 000 за всё до 4 чел.
Бухта Тихая и Клоковский водопад
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Вас ждет удивительное путешествие на юго-восточное побережье Сахалина
Ваше место пребывания
22 000 за всё до 4 чел.
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
Двигаясь по главной улице Южно-Сахалинска, мы пересечём весь город
Коммунистический пр-т, д. № 86 «б»
Завтра
23 сен
26 сен
27 сен
3 000 за всё до 8 чел.
Гора Быкова и бухта Тихая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Гора Быкова и бухта Тихая
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия
Ваше место пребывания
16 000 за всё до 4 чел.
Мыс великан
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сеня
Сеня
Нет отзывов
Мыс великан
Галечный пляж, холодное лазурное море, голубое небо, чайки и конечно же скалы
Невельская 36
19 000 за всё до 4 чел.
Секреты городского парка
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Секреты городского парка
Как Лондон немыслим без Гайд-парка, как невозможно представить Нью-Йорк
ул. Комсомольская 146
Завтра
23 сен
26 сен
27 сен
2 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Южно-Сахалинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Южно-Сахалинске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ