Мыс великан – туры в Южно-Сахалинске

Найдено 3 тура в категории «Мыс великан» в Южно-Сахалинске, цены от 85 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
5 дней
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Примерно раз в Месяц
18 сен в 20:00
19 сен в 09:00
85 000 за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Пешая
3 отзыва
11 дней
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июн в 10:00
23 июл в 10:00
от 144 000 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
Пешая
На автобусе
Джиппинг
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
164 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    25 августа 2024
    Путешествие на Сахалин и Кунашир
    От путешествия остались самые наилучшие воспоминания. Продуманный и прекрасно организованный тур! Удалось почувствовать дух этого удивительного и неповторимого уголка России!
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    Профессиональные и хорошо подготовленные гиды не давали скучать, показывали и рассказывали всё самоё интересное. Особая благодарность Андрею на Сахалине и Александру на Итурупе. Хочется вернуться на Курилы снова!

  • В
    Вера
    23 августа 2024
    Путешествие на Сахалин и Кунашир
    Путешествие на Сахалин и Курилы оставило самые наилучшие воспоминания. Организовано все было четко и профессионально. Программа очень интересная, насыщенная и
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    разнообразная. Немного подвела погода на Кунашире, поэтому, в связи с задержкой рейса на 3 дня, удалось посмотреть не все входившие в программу локации. В целом, остались яркие положительные впечатления, хочется вернуться на острова.

  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
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  • Г
    Гогулина
    28 сентября 2023
    Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»
    Замечательная поездка, Шикотан прекрасен даже в тумане (а мы попали как раз в череду туманов). Это совершенно волшебное место, где
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    ощущаешь себя наедине с природой и вдали от забот. Большое спасибо нашим гидам-проводникам, которые сделали все, чтобы мы за короткое время увидели как можно больше. Очень вкусно кормили в гостинице. Конечно, двух дней на Шикотане недостаточно, там ведь так много мест, где еще можно и стоит побывать (хотя я и понимаю, что продолжительность тура зависит от расписания теплохода). Если я соберусь на Шикотан снова, то точно заложу еще несколько дней. Если суммировать впечатления, то поездка удалась!

  • Е
    Елена
    16 мая 2023
    Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
    Организация тура на высоте
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  • Д
    Дарья
    20 сентября 2022
    Путешествие на Сахалин и Кунашир
    Отличная получилась поездка, очень хорошая организация, инструктора, программа.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мыс великан»

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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
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  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в сентябре 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Мыс великан" можно забронировать 3 тура от 85 000 до 164 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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