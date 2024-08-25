5 дней
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Примерно раз в Месяц
18 сен в 20:00
19 сен в 09:00
85 000₽ за человека
11 дней
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июн в 10:00
23 июл в 10:00
от 144 000₽ за человека
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
164 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей25 августа 2024От путешествия остались самые наилучшие воспоминания. Продуманный и прекрасно организованный тур! Удалось почувствовать дух этого удивительного и неповторимого уголка России!
- ВВера23 августа 2024Путешествие на Сахалин и Курилы оставило самые наилучшие воспоминания. Организовано все было четко и профессионально. Программа очень интересная, насыщенная и
- ЖЖивова9 октября 2023Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана2 октября 2023Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
- ГГогулина28 сентября 2023Тур на Сахалин «По следам Антона Павловича Чехова»Замечательная поездка, Шикотан прекрасен даже в тумане (а мы попали как раз в череду туманов). Это совершенно волшебное место, где
- ЕЕлена16 мая 2023Таинственные острова. Сахалин и ИтурупОрганизация тура на высоте
- ДДарья20 сентября 2022Отличная получилась поездка, очень хорошая организация, инструктора, программа.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мыс великан»
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