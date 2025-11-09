На протяжении всего тура вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который запечатлеет непередаваемые эмоции и яркие впечатления.
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск
9:00/12:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Независимо от времени прибытия рейса, трансфер организуется для всех гостей, прибывших в первый день тура.
14:00 Заселение в гостиницу Mega Palace hotel 4*.
15:00 Приветственный обед в ресторане корейской кухни «Азия», знакомство группы.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинску. Перелет в Курильск. Плато Янкито
07:00–10:00 Завтрак в гостинице.
Отправление на обзорную экскурсию по г. Южно-Сахалинску. Точное время выезда на экскурсию и трансфер в аэропорт будет указано за неделю до начала тура.
В случае раннего вылета на Итуруп экскурсия переносится на первый день тура.
Трансфер в аэропорт. Выселение из гостиницы в 12:00, точное время трансфера будет указано после публикации расписания авиарейсов.
Время вылета и прилёта с Итурупа может меняться много раз. Более точное время вылета известно, как правило за месяц до рейса.
Регистрация на рейс.
Вылет в Курильск.
Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Экскурсия на лавовое плато Янкито.
Ужин в кафе гостиницы Остров.
В случае позднего вылета на о. Итуруп программа может быть изменена, что не повлияет на количество объектов показа на о. Итуруп.
Экскурсия на Белые скалы на автомобиле
08:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
09:00 Отправление на экскурсию на Белые скалы.
В процессе экскурсии вы совершите путешествиепо берегу Охотского моря и проходит все белые скалы.
По маршруту посещается бухта Оля, Черные камни, Белые скалы.
В случае если позволяют погодные условия, вы посетите водопады в бухте Парусная, и проедете через ветровой перешеек к Тихому океану.
Горячий обед на берегу Охотского моря: жареная рыба или уха на горячее, закуски, овощи, копченая и (или) соленая рыба. В случае если погодные условия не будут позволять приготовить горячий обед, обед переносится в кафе.
Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод Жаркие воды (оплачивается дополнительно).
19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Время прохождение экскурсии зависит от погодных условий.
Экскурсия в бухту Касатка
08:30 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
09:30 Отправление на побережье Тихого океана в бухту Касатка.
Горячий обед на берегу Тихого океана: жареная рыба или уха на горячее, закуски, овощи, копченая и (или) соленая рыба. В случае если погодные условия не будут позволять приготовить горячий обед, обед переносится в кафе.
16:00 Возвращение в Курильск.
16:00–17:00 Посещение термальных источников Ванночки (оплачивается дополнительно).
18:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Вулкан Баранского. Купание в горячих источниках. Перелет на Сахалин
09:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
Отправление на вулкан Баранского.
Посещение подножия вулкана Баранского.
Купание на горячих источниках вулкана Баранского.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Если вылет на о. Сахалин будет после обеда, питание за свой счет, но экскурсионная программа продлевается до времени вылета.
Отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия на мыс Великан и мыс Птичий
09:00 Отправление на экскурсию.
12:00 Прибытие на мыс Птичий.
12:30 Обед от шеф-повара на берегу Охотского моря.
13:30 Экскурсия по мысу Птичий и Великан.
16:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия на маяк Анива
05:30 Отправление в поселок Новиково.
08:30 Прибытие в поселок Новиково. Инструктаж, посадка в лодки.
09:00 Отправление на мыс Анива на моторных лодках (вместимость лодки до 9 пассажиров, не включая капитана лодки).
В процессе прохождения маршрута по воде, в зависимости от погодных условий, мы сделаем несколько остановок по пути на маяк или обратно.
10:30 Прибытие на маяк (в случае отсутствия условий для высадки осмотр маяка производится на лодке).
11:30 Отправление к мысу Белый камень.
12:10 Высадка на мысе Белый камень.
Обед из морепродуктов на берегу моря: чай, кофе, икра, крабы, копченая рыба, креветки, овощи, конфеты.
13:10 Отправление в п. Новиково.
14:00 Прибытие в точку отправки. Сдача спасательного оборудования, посадка в автобус. Отправление в гостиницу.
17:00 Прибытие в гостиницу. Свободное время.
Отъезд
08:00 Завтрак в гостинице.
08:30 Отправление на рыбный рынок.
Трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Mega Palace hotel» 4* и гостинице «Остров».
Стоимость тура на 1 человека — 179 000 руб.
Одноместное размещение в гостинице возможно за доп. плату:
- «Mega Palace hotel» 4* — 16 000 руб.;
- «Остров» — 14 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель, расположенный на дальневосточном острове Сахалин, у подножия живописных Сусунайских гор, предлагает своим гостям различные услуги и удобства.
Многоэтажный отель «Мега Палас» предлагает современные номера и апартаменты, обставленные мебелью в старинном стиле. Номера оснащены кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
В спа-центре есть возможность посетить фитнес-центр, гидромассажную ванну и сауну, которые помогут расслабиться после насыщенного дня. А вечером вы можете насладиться караоке-баром или посетить ночной клуб с диджеями, где царит атмосфера музыки и веселья.
Каждое утро накрывается завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» есть возможность насладиться блюдами русской, европейской и японской кухни, а в ресторане «Гриль на небе» — отведать сербские блюда. Кроме того, работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo.
Чтобы расслабиться после насыщенного дня, можно посетить караоке-бар Duke.
Аэропорт Южно-Сахалинска находится в 30 минутах езды от отеля, а до центрального железнодорожного вокзала можно добраться на автомобиле за 20 минут. За 15 минут вы сможете добраться до центра Южно-Сахалинска.
Гостиница «Остров»
Отель «Остров» ждёт своих гостей в Курильске.
К вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.
В каждом из номеров есть всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и получили максимум положительных эмоций от проживания и окружающей природы.
Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
В шаговой доступности магазины, кафе, живописные места для приятных прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (7 завтраков, 5 обедов, 3 ужина)
- Экскурсионное обслуживание
- Двухместное размещение в гостинице Mega Palace hotel 4
- Двухместное размещение в гостинице «Остров» в Курильске
- Сопровождение профессионального фотографа на протяжении всего тура
- Посещение термальных источников на вулкане Баранского (рассчитано по стоимости 2000 руб. /чел. по ценам 2024 года, в случае повышения стоимости, фактическая разница оплачивается дополнительно)
- Трансферы по программе: на Сахалине - туристический автобус с запасом мест 1,5 на 1 чел. на Итурупе - внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 а/м
- На Сахалине - туристический автобус с запасом мест 1,5 на 1 чел
- На Итурупе - внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 а/м
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (цена 2024 года, в случае повышения стоимости билета, разница оплачивается дополнительно) - 15 900 руб. /чел
- Алкогольные напитки
- Питание, не указанное в программе тура
- Одноместное размещение в гостинице «Остров» - 14 000 руб
- Одноместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel» - 16 000 руб
- Посещение термальных источников "Жаркие Воды" и "Ванночки" в соответствии с прейскурантом на день оплаты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Путешествуя по Сахалину и Курильским островам, вам необходимо понимать главное – погода очень неустойчивая. В течение дня может светить яркое солнце и лить проливной дождь.
Вместе с погодой нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп. Для того чтобы путешествие доставило вам максимум удовольствия, мы подготовили для вас рекомендации по обуви, одежде и аксессуарам, которые понадобятся вам на маршруте.
По нашему мнению, обувь – это самое главное, с чего стоит начать подготовку гардероба в путешествие. Для путешествия по Сахалину и Курильским островам мы советуем вам обратить внимание на следующие виды обуви:
1. Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Также она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время экскурсий городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.
2. Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Если вы путешествуете по Сахалину и Итурупу, кроссовок вам будет достаточно для преодоления любого маршрута из наших сборных туров. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу небольших речек.
3. Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице.
Одежда.
1. Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.
2. Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах на Сахалине и Итурупе в жаркую погоду. Также в них можно передвигаться по городу и в гостинице.
3. Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в нежаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае, её всегда можно снять и положить в рюкзак, если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.
4. Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой независимо от того, когда и где вы путешествуете. Очень хорошо, если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.
5. Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождением маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.
Обратите внимание на то, что головной убор обязательно должен присутствовать в вашем гардеробе во время путешествия.
1. Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии, который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.
2. Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.
3. Спортивная шапка. Шапку мы рекомендуем брать в путешествие в сентябре и октябре. В эти месяца может быть ветрено, и во время морских экскурсий на маяк Анива, а также на треккинговых маршрутах без неё не обойтись.
Аксессуары.
1. Солнцезащитные очки. Это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно, если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.
2. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно, во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получить ожог.
3. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон с репеллентами. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.
4. Легкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой во все путешествия на островах. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.
5. Каждый должен иметь при себе средства личной гигиены, а также персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.
6. Фотоаппарат и пауэр банк. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как происходит оплата термальных источников?
Посещение термальных источников Жаркие Воды и Ванночки оплачивается дополнительно в соответствии с прейскурантом на день оплаты.
В связи со сложностью бронирования горячих источников, оплата производится в первый день тура гиду. В соответствии с правилами термальных источников, при отмене бронирования взимается штраф в размере 100% стоимости.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.