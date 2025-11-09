Этот тур – настоящий вызов прирождённому исследователю, жаждущему приключений, первозданных пейзажей и гастрономических открытий.
Вас ждут живописные пляжи, согревающие воды термальных источников, птичьи базары, гигантские кекуры и мистические природные скульптуры.
июл
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Свободное время ~2,5-3 часа.
Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.
Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.
Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.
Современный красивый город с историей.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Перелет на Итуруп. Бухта Касатка
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на о. Итуруп.
Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Прилет в Курильск.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Маршрут: Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан.
Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Ужин в кафе.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы
Завтрак в кафе.
Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.
Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора. Далее переход на Белые скалы.
Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.
Высадка, прогулка.
Обед на побережье.
Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что = порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.
Ужин в кафе.
По погоде маршрут может быть организован в другой день. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
Завтрак в кафе.
Отправление на маршрут, в пути 20 км.
Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.
В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион.
Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.
Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Ужин в кафе.
Плато Янкито. Отправление на Кунашир
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.
Трансфер в порт.
Оформление на судно.
14:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Кунашир.
Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.
Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на о. Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана
Завтрак и обед в кафе на теплоходе самостоятельно.
09:00 Прибытие на остров Шикотан.
Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска. Встреча в порту и организованная экскурсия по окрестностям.
Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.
17:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном!
Бескрайний Тихий… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.
Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
09:00 Прибытие в Южно-Курильск.
Встреча в морпорту, завтрак в кафе, трансфер в гостиницу.
Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках (по желанию).
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но, попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее купаться большое наслаждение.
Ужин в кафе.
Головнинский клиф. Полуостров Весловский. Отправление на Сахалин
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.
Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.
Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект.
В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.
Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.
Клиф «живой», постоянно осыпается, и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.
Проехать к клифу возможно только в большой отлив.
Обед на берегу океана.
18:00 Ужин в кафе.
19:00 Оформление на судно.
22:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на Сахалин.
Прибытие на Сахалин
Завтрак и обед на теплоходе.
20:00 Прибытие в порт Корсаков.
Трансфер в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).
После такой насыщенной программы свободный день необходим.
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней. А проводить день и сказать: «До свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.
Также рекомендуем посетить:
1. Сахалинский краеведческий музей.
2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
3. Магазины с корейскими и японскими товарами.
4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
Завершение программы
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека (стандарт)– 271 000 руб.
Доплата за одноместное размещение по туру (стандарт) – 36 700 руб.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием на Итурупе в гостинице Янкито – 324 000 руб.
Доплата за одноместное размещение в гостинице Янкито – 73 500 руб.
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
- за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
- за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи).
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас» 4
Отель «Мега Палас» находится на острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.
В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея. Рядом также можно посетить собор Воскресения Христова, парк им. Гагарина, экотропу «Северное кольцо». Расстояние до аэропорта Южно-Сахалинск — 9,2 км, до железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск — 2,2 км.
Каюта на теплоходе
В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода «Игорь Фархутдинов» (на Кунашир) и теплохода «Павел Леонов» (на Сахалин).
Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.
Гостиница «Флагман»
Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.
Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).
Гостиница/гостевой дом на Итурупе
В туре предусмотрено проживание в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп.
Гостиница «Янкито»
В 2024 году первых гостей принял четырёхэтажный отель «Янкито».
В отеле 54 номера разных категорий. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного отдыха. На территории комплекса есть зоны для прогулок, а также собственный пруд и лагуна, где можно отдохнуть.
Отель «Янкито» находится в 9 км от Курильска, в 10 км от аэропорта «Ясный» и в 5 км от морского порта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в Южно-Сахалинске (двухместное размещение)
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание, указанное в программе тура, в том числе трёхразовое питание на Кунашире и Итурупе
- Трансфер Южно-Сахалинск - аэропорт/порт Корсаков - Южно-Сахалинск
- Портовые сборы
- Постельное белье на теплоходе
- Проживание на Кунашире в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
- Проживание на Итурупе в гостинице/гостевом доме
- Аренда лодок и снаряжения
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Входные билеты на термальный комплекс «Источники вулкана Баранского»
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир, о. Итуруп и о. Шикотан
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты по маршруту тура - 19 000 руб
- Питание на теплоходе
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, фактического времени вылета/прилета самолета и прихода/отхода теплохода.
Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.