Мои заказы

Путешествие на острова Сахалин, Итуруп и Кунашир

Невероятные Сахалин, Итуруп и Кунашир уже ждут вас в этом увлекательном путешествии! Откройте для себя удивительный мир дикой природы, вулканов, термальных источников и мистических берегов.

Этот тур – настоящий вызов прирождённому исследователю, жаждущему приключений, первозданных пейзажей и гастрономических открытий.

Вас ждут живописные пляжи, согревающие воды термальных источников, птичьи базары, гигантские кекуры и мистические природные скульптуры.
Путешествие на острова Сахалин, Итуруп и КунаширФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие на острова Сахалин, Итуруп и КунаширФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие на острова Сахалин, Итуруп и КунаширФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
июл

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Свободное время ~2,5-3 часа.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.

Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.

Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.

Современный красивый город с историей.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Перелет на Итуруп. Бухта Касатка

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет на о. Итуруп.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прилет в Курильск.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Маршрут: Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан.

Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Ужин в кафе.

Перелет на Итуруп. Бухта КасаткаПерелет на Итуруп. Бухта КасаткаПерелет на Итуруп. Бухта КасаткаПерелет на Итуруп. Бухта КасаткаПерелет на Итуруп. Бухта КасаткаПерелет на Итуруп. Бухта Касатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы

Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора. Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что = порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.

Ужин в кафе.

По погоде маршрут может быть организован в другой день. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалыМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Завтрак в кафе.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.

В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион.

Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Плато Янкито. Отправление на Кунашир

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.

Трансфер в порт.

Оформление на судно.

14:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Кунашир.

Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.

Плато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на КунаширПлато Янкито. Отправление на Кунашир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на о. Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана

Завтрак и обед в кафе на теплоходе самостоятельно.

09:00 Прибытие на остров Шикотан.

Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска. Встреча в порту и организованная экскурсия по окрестностям.

Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.

17:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Бескрайний Тихий… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на о. Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океанаСтоянка на о. Шикотан. Прибытие на о. Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океанаСтоянка на о. Шикотан. Прибытие на о. Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океанаСтоянка на о. Шикотан. Прибытие на о. Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

09:00 Прибытие в Южно-Курильск.

Встреча в морпорту, завтрак в кафе, трансфер в гостиницу.

Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках (по желанию).

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но, попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее купаться большое наслаждение.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Головнинский клиф. Полуостров Весловский. Отправление на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается, и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Проехать к клифу возможно только в большой отлив.

Обед на берегу океана.

18:00 Ужин в кафе.

19:00 Оформление на судно.

22:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на Сахалин.

Головнинский клиф. Полуостров Весловский. Отправление на СахалинГоловнинский клиф. Полуостров Весловский. Отправление на СахалинГоловнинский клиф. Полуостров Весловский. Отправление на СахалинГоловнинский клиф. Полуостров Весловский. Отправление на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

Прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе.

20:00 Прибытие в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
13 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).

После такой насыщенной программы свободный день необходим.

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней. А проводить день и сказать: «До свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.

Также рекомендуем посетить:

1. Сахалинский краеведческий музей.

2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

3. Магазины с корейскими и японскими товарами.

4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
14 день

Завершение программы

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека (стандарт)– 271 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру (стандарт) – 36 700 руб.

Стоимость тура на 1 человека с проживанием на Итурупе в гостинице Янкито – 324 000 руб.

Доплата за одноместное размещение в гостинице Янкито – 73 500 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи).

Варианты проживания

Гостиница «Мега Палас» 4

4 ночи

Отель «Мега Палас» находится на острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.

Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.

В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея. Рядом также можно посетить собор Воскресения Христова, парк им. Гагарина, экотропу «Северное кольцо». Расстояние до аэропорта Южно-Сахалинск — 9,2 км, до железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск — 2,2 км.

Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Каюта на теплоходе

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода «Игорь Фархутдинов» (на Кунашир) и теплохода «Павел Леонов» (на Сахалин).

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница/гостевой дом на Итурупе

3 ночи

В туре предусмотрено проживание в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп.

Гостиница «Янкито»

3 ночи

В 2024 году первых гостей принял четырёхэтажный отель «Янкито».

В отеле 54 номера разных категорий. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного отдыха. На территории комплекса есть зоны для прогулок, а также собственный пруд и лагуна, где можно отдохнуть.

Отель «Янкито» находится в 9 км от Курильска, в 10 км от аэропорта «Ясный» и в 5 км от морского порта.

Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске (двухместное размещение)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание, указанное в программе тура, в том числе трёхразовое питание на Кунашире и Итурупе
  • Трансфер Южно-Сахалинск - аэропорт/порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Проживание на Кунашире в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
  • Проживание на Итурупе в гостинице/гостевом доме
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Входные билеты на термальный комплекс «Источники вулкана Баранского»
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир, о. Итуруп и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты по маршруту тура - 19 000 руб
  • Питание на теплоходе
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, фактического времени вылета/прилета самолета и прихода/отхода теплохода.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Похожие туры из Южно-Сахалинска

Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Пешая
Джиппинг
18 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
31 июл в 10:00
339 900 ₽ за человека
Жемчужины Курильских островов: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Пешая
13 дней
3 отзыва
Жемчужины Курильских островов: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
26 июн в 10:00
4 сен в 10:00
от 250 028 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Пешая
Джиппинг
18 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 июн в 10:00
3 июл в 10:00
339 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Южно-Сахалинске
Все туры из Южно-Сахалинска