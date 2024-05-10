1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Безмятежный Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
139 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
Начало: Г. Южно-Сахалинск
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
от 135 600₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
24 июля в 10:00
11 сен в 10:00
от 117 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
11 авг в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
от 187 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья10 мая 2024Огромное спасибо за слаженность, тактичность, своевременную обратную связь, начиная от покупки тура, заканчивая самим путешествием, на связи 24 часа, всё четко и доступно.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ИИрина25 сентября 2023Путешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельно выражаю нашим гидам на о. Шикотан -Ивану и Вадиму).
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Пешеходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Пешеходные" можно забронировать 21 тур от 49 000 до 194 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 21 туры в Южно-Сахалинске на 2024 год по теме «Пешеходные», 48 ⭐ отзывов, цены от 49000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август