Пешие туры-прогулки в Южно-Сахалинске с экскурсоводом

Найдено 21 тур в категории «Пешеходные» в Южно-Сахалинске, цены от 49 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Безмятежный Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Безмятежный Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
55 000 за человека
Драйв на Сахалине
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драйв на Сахалине
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800 за человека
Сахалин и Итуруп: большой поход
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
139 000 за человека
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
Начало: Г. Южно-Сахалинск
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
62 500 за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 144 000 за человека
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000 за человека
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
85 000 за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
от 135 600 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000 за человека
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
24 июля в 10:00
11 сен в 10:00
от 117 000 за человека
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000 за человека
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000 за человека
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 июля в 10:00
11 авг в 10:00
49 000 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
от 187 600 за человека
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000 за человека
Сахалин на максимум. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000 за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000 за человека
Сахалин. Гастротрекинг
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Безмятежный Шикотан
    Огромное спасибо за слаженность, тактичность, своевременную обратную связь, начиная от покупки тура, заканчивая самим путешествием, на связи 24 часа, всё четко и доступно.
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Драйв на Сахалине
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Драйв на Сахалине
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Безмятежный Шикотан
    Путешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельно выражаю нашим гидам на о. Шикотан -Ивану и Вадиму).
    Путешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельно

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
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