13 день

Бухта Касатка. Термальный комплекс «Ванночки»

Завтрак.

Джип-тур по побережью Тихого океана.

Бухта Касатка расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – Итуруп.

26 ноября 1941 года именно в гавани на тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне – залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор. Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.

На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска.

Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного проходя через неё. Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти насквозь через скалу.

По пути покажем самые красивые виды острова.

Выброшенный на берег буксир «Корунд».

Зеркальный пляж бухты Касатка.

Прогулки по побережью Тихого океана.

«Путешествие в прошлое» – прогулки по заброшенным японским тоннелям.

Горячий обед на берегу Тихого океана.

В зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе.

Каждый день – новые горячие источники!

На этот раз термальный комплекс «Ванночки» на берегу Охотского моря.

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.