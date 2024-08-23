Прогуляемся по заброшенным японским тоннелям, дойдем до кальдеры вулкана Головнина, расслабимся в термальном комплексе «Ванночки» и
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).
15:00 Информационная встреча в холле гостиницы: все о предстоящем путешествии.
16:00 Экскурсия по самым красивым и знаковым местам Южно-Сахалинска.
Трансфер в ресторан.
18:30 Приветственный ужин из морепродуктов в одном из популярных ресторанов города.
19:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Отправление на о. Кунашир. День в море
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор вещей и трансфер в город-порт Корсаков.
10:00 Прибытие, регистрация на рейс.
12:00 Отправление на остров Кунашир.
На о. Кунашир идем через о. Шикотан. Общее время в пути 30 часов.
Что можно успеть сделать за 30 часов до Шикотана:
- встретить красивый рассвет и закат в море;
- поближе познакомиться с группой;
- насладиться свежим морским воздухом;
- увидеть пейзажи береговой линии островов;
- поверить в удачу и встретить морских попутчиков – дельфинов.
Питание на судне самостоятельно.
Прибытие на о. Кунашир
Первые шикотанские виды.
Стоянка в порту Малокурильское 5 часов.
18:00 Прибытие на о. Кунашир.
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак и обед самостоятельно на судне.
Головнинский клиф и Кальдера вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее
Завтрак.
Отправление на джипах на Головнинский клиф.
Проезд по отливу.
Осмотр и прогулка по берегу.
Захватывающие фотографии отвесных берегов клифа и водопадов.
Отправление до начала треккингового маршрута к кальдере вулкана Головнина.
Там, где не справляются машины — идем пешком.
Треккинговый маршрут до кальдеры вулкана Головнина.
От высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда — обратно 14 км).
Спуск в кальдеру.
В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров — озеро Кипящее.
В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.
Осмотр озер Горячее и Кипящее.
Фотостоп.
Обед на маршруте — пикник.
Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
Завтрак.
Трансфер к месту начала маршрута.
Начало маршрута от стоянки автомобилей.
Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука.
Трекинговый маршрут, от места стоянки транспорта до фумарольных полей составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).
Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,5–2 метра.
Прибытие на фумарольное поле. Осмотр фумарол.
Фумаролы – это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы. В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами. Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!
По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн.
Обед – пикник на маршруте.
Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Мыс Столбчатый
Завтрак.
Джип-тур до побережья.
Трекинговый маршрут по берегу, протяженностью в 7 км.
Экскурсия по мысу Столбчатый. Отдельно подскажем самые лучшие ракурсы.
Мыс Столбчатый одна из визитных карточек о. Кунашир и всей Сахалинской области.
Мыс образовался в результате извержения вулкана Менделеева. Вся порода состоит из шестигранных и пятигранных правильных столбиков, которые поражают своей формой. В некоторых местах высота столбов достигает 50 метров.
Мыс Столбчатый занесен в реестр ЮНЕСКО, как памятник мирового значения.
Обед – пикник на берегу Охотского моря.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Переход на о. Шикотан
Завтрак.
Сбор вещей и трансфер в порт.
Регистрация на рейс.
13:00 Отправление на о. Шикотан.
Обед самостоятельно на судне.
17:00 Прибытие на о. Шикотан.
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Бухта Безымянная и мыс Край света
Завтрак.
Отправление на экскурсию в бухту Безымянную и мыс Край света.
Джип-тур до мыса Край Света по лесной дороге.
Пешая прогулка по мысу Край света.
Мыс Край Света – высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. Это самая отдаленная точка от столицы России, расстояние до Москвы по прямой чуть более 7 100 км.
Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды - только Америка. Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.
Фотостоп.
Переезд на мыс Краб, наружный осмотр маяка Шпанберга.
Обед – ланч-бокс.
Отправление в бухту Безымянную.
Бухта Безымянная – с тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова.
Фотостоп.
Прогулка по побережью Тихого океана.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Бухта Дельфин
Завтрак в гостинице.
Сбор и отправление в бухту Дельфин.
Бухта «Дельфин» расположена на юго-западе острова, которая вдается в берег на 2,4 мили.
Бухта получила название по имени судна «Дельфин», на котором в 1912 г. производились исследования северного побережья Охотского моря, Татарского пролива и бухты Нагаева.
Обед на природе: костровая уха.
Пешая прогулка по бухте.
С высоты плоских сопок открываются захватывающие виды.
Настоящий лесостепной ландшафт с открытыми бамбучниковыми просторами и куртинами хвойников и каменной березы.
Фотостоп.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Отправление на о. Сахалин. День в море
Завтрак в гостинице.
Трансфер в порт. Регистрация на рейс.
13:00 Отправление судна.
На о. Сахалин идем через о. Кунашир.
Стоянка в порту Южно-Курильск 4 часа.
Обед и ужин самостоятельно на судне.
Ночевка на судне.
Прибытие на о. Сахалин
Завтрак, обед и ужин самостоятельно на судне.
20:00 Прибытие судна в порт г. Корсаков.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Вылет на о. Итуруп. Экскурсия на вулкан Баранского
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Свободное время перед вылетом.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в г. Курильск (время будет известно после опубликования летнего расписания).
Экскурсия к подножию вулкана Баранского.
Вулкан Баранского – это действующий вулкан на острове Итуруп. Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками и другими термальными проявлениями.
У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле. Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская. Сейчас сюда ведет нормальная дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода. От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест – реки Кипящей.
Известные источники ручья Кипящая речка – Котел и Голубое озеро.
Прогулки по зарослям курильского бамбука.
Старая геотермальная ТЭС.
Кипящее озеро «Голубое око».
«Островной перекус» (сказать подробнее не можем – сюрприз).
Прогулка по реке Кипящей.
Вечерний релакс в термальных ваннах.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений. До вылета на о. Итуруп у гостей свободное время.
Бухта Касатка. Термальный комплекс «Ванночки»
Завтрак.
Джип-тур по побережью Тихого океана.
Бухта Касатка расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – Итуруп.
26 ноября 1941 года именно в гавани на тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне – залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор. Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.
На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска.
Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного проходя через неё. Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти насквозь через скалу.
По пути покажем самые красивые виды острова.
Выброшенный на берег буксир «Корунд».
Зеркальный пляж бухты Касатка.
Прогулки по побережью Тихого океана.
«Путешествие в прошлое» – прогулки по заброшенным японским тоннелям.
Горячий обед на берегу Тихого океана.
В зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе.
Каждый день – новые горячие источники!
На этот раз термальный комплекс «Ванночки» на берегу Охотского моря.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Белые скалы. Черные скалы и черный песок
Завтрак.
Джип-тур по берегу Охотского моря.
Бескрайние просторы бухты «Оля».
Джип-тур вдоль Белых скал по заливу Простор.
Белые скалы – потрясающее творение стихии в природе.
Растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря на острове Итуруп горы, состоящие из мягкой пемзы образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой. Особенное очарование этому месту придаёт изумрудная зелень, которая обрамила образовавшуюся композицию.
Пемза претерпела сильную эрозию под воздействием штормов Охотского моря, дождей и многочисленных малых рек и ручьев, которые в итоге сформировали причудливые и изумительные формы скал.
Песок прибрежной полосы смешанный: белый кварцевый и черный титано-магнетитовый. Наверное, от их соединения образуется его непривычный темно-серый цвет.
Прогулка по гранд каньону Белых скал.
Побережье, где весь песок – магнитный.
«Почувствуйте разницу между морем и океаном!» – поездка на внедорожниках по брусничным полям к самой узкой части острова.
«Эхо войны» – посещение заброшенных оборонительных сооружений.
Водопад в бухте Парусная.
Горячий обед на берегу Охотского моря.
В зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе.
Релакс в термальных источниках посреди леса «Жаркие воды».
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Экскурсия на лавовое плато Янкито
Завтрак. Выписка из гостиницы.
Джип-тур к лавовому плато Янкито.
Плато Янкито – это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана. Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту.
Прогулка по застывшей лаве. Фотостоп.
Отправление в аэропорт, регистрация на рейс.
Отправление в Южно-Сахалинск (время будет известно после опубликования летнего расписания).
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений.
Маяк Анива. Гастроужин на озере Буссе
07:00 Трансфер п. Новиково.
Перекус, инструктаж, посадка на лодки и отправление на маяк Анива.
Морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках.
10:30 Прибытие, осмотр маяка.
Маяк Анива — это уникальный исторический объект, который является самым сложным техническим сооружением на всем Сахалине и одним из интереснейших достижений мировой практики маячного строительства того времени.
Построенный в период японского правления на Сахалине и успешно осуществлявший свою задачу в советский период, в настоящее время маяк Анива является одной из главных визитных карточек Сахалинской области.
Подскажем лучшие ракурсы!
12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус. Фотостоп.
15:00 Возвращение в п. Новиково.
Трансфер на озеро Буссе.
15:30 Прибытие на озеро.
Ранний ужин с устрицами на берегу озера.
17:00 Возвращение в гостиницу.
18:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.
Экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.
В зависимости от погодных условий может меняться время прибытия и отбытия с маяка.
Бухта Тихая
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление в п. Стародубское.
И. Ф. Крузенштерн — знаменитый русский мореплаватель — назвал бухту Тихой неспроста. Она находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко. Это поистине райское местечко.
Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок. У него широкое основание и плоская вершина. Подхода к островку нет. Однако он очень сильно выделяется и заметен даже издали, именно поэтому он получил столь красноречивое название — Заметный.
Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь естественную тишину.
По дороге в Бухту мы делаем остановку на побережье для сбора янтаря и посещаем знаменитые ворота Тории с п. Взморье, которые в период Карафуто претворяли дорогу в синтоистский храм.
Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.
Отправление в п. Взморье.
Прибытие в п. Взморье.
Остановка, осмотр ворот тории бывшего синтоистского храма.
Прибытие в бухту Тихую.
Экскурсия — знакомство с бухтой.
Горячий обед с морепродуктами.
Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 263 900 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 331 490 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Теплоход
По расписанию подходят Павел Леонов и Адмирал Невельской. Данные судна по своей конфигурации идентичны.
Размещение в каюте 3 категории теплохода. Четырехместное размещение, удобства в каюте.
Гостевой дом «Камелия»
Номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере.
Гостевой дом «Кунашир»
Номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере.
Гостиница «Звезда»
TWIN или DOUBLE, удобства в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- 3-разовое питание на Курильских островах (Шикотан, Кунашир и Итуруп), кроме периода пребывания на судне
- Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин
- Сопровождение проводником на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
- Проживание: Южно-Сахалинск - двухместное/одноместное размещение в гостинице Мега Палас 4 звезды (номер TWIN или DOUBLE) Южно-Курильск - двухместное/одноместное размещение в гостевом доме "Кунашир" (номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере) Малокурильское - двухместное/одноместное размещение в гостинице "Звезда" (TWIN или DOUBLE, удобства в номере) Курильск - двухместное/одноместное размещение в гостевом доме "Камелия" (номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере)
- Южно-Сахалинск - двухместное/одноместное размещение в гостинице Мега Палас 4 звезды (номер TWIN или DOUBLE)
- Южно-Курильск - двухместное/одноместное размещение в гостевом доме «Кунашир» (номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере)
- Малокурильское - двухместное/одноместное размещение в гостинице «Звезда» (TWIN или DOUBLE, удобства в номере)
- Курильск - двухместное/одноместное размещение в гостевом доме «Камелия» (номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере)
- Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
- Посещение термальных источников на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на теплоход по маршруту порт Корсаков - порт Малокурильское - порт Южно-Курильск - порт Корсаков в каюте 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) - стоимость уточняется
- Перелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - стоимость уточняется
- Питание, не входящее в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
- спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
- ветровка;
- сменная одежда и обувь;
- влаго-ветрозащитный костюм;
- фотоаппарат;
- средство от укусов комаров и клещей;
- перчатки;
- купальник;
- шлепанцы;
- по желанию треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.
Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.
Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.
Возможны ли изменения в программе?
Погода на островах очень переменчива, из-за туманов и непогоды некоторые локации могут быть недоступны. В связи с этим принимающая сторона оставляет за собой право замены локаций.
Туроператор не несет ответственности за действия внутри регионального перевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой перевозчиком.
Есть ли возрастные ограничения?
Ввиду того, что данный тур групповой, а также в связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересеченной местности участие детей младше 14 лет не рекомендуется.
В связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересеченной местности с осторожностью допускается участие туристов старше 65 лет. Для данных туристов страхование от несчастного случая рассчитывается индивидуально.
Могу я забронировать посещение терм на о. Итуруп накануне?
Обращаем внимание, для гарантированного посещения термальных источников на о. Итуруп бронирование производится заблаговременно. Забронированные места закрываются для других посетителей. В связи с этим за отказ от посещения термальных источников возврат оплаченных средств не возможен.
Что значит номера TWIN или DOUBLE?
TWIN – двухместный номер с двумя раздельными спальными местами.
DOUBLE – двухместный номер с одной двуспальной кроватью.
Почему указан один билет на теплоход, если будет несколько перемещений?
Для удобства и понимания общей стоимости сумму за несколько билетов объединили. Перемещения на теплоходе будет согласно программе. Возможны изменения из-за расписания теплохода.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
НО! Хочу добавить пожелание - описание должно быть более подробно в части уровня сложности. Поскольку нет установленной градации, имеет смысл показать (пусть переходом по ссылке) наиболее сложные места переходов, чтобы не было разочарований.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
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