Самые интересные достопримечательности Сахалинской области всего за 13 дней! На маршруте три восхождения на вулканы Кунашира и Итурупа, горячие источники,
Программа тура по дням
Встреча в Южно-Сахалинске
Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время. Заселение в гостиницу с 14:00. Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелёт из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!
В 20:00 собираемся в гостинице на брифинг.
- Ночь в отеле
- Связь и wi‑fi
- Питание в кафе
Морская экскурсия на маяк Анива
Рано утром отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главная достопримечательность Сахалина. Выезжаем в посёлок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.
Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и тёплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра. Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на обед в районе Мраморного мыса. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и косаток.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера. Ужин в кафе.
*В случае неблагоприятной погоды для выхода в море экскурсия может быть заменена на другую поездку.
- Ночь в отеле
- Едем 5 часов туда-обратно
- Морская прогулка
- Связь и wi‑fi в отеле
Бухта Тихая и хребет Жданко
Отправляемся в бухту Тихую к подножию хребта Жданко. Это ещё одна значимая достопримечательность Сахалина.
Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта. По дороге заезжаем в посёлок Взморье — крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма. После небольшой паузы отправляемся дальше.
И вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова — Тихой. Отсюда берет начало хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяжённость в 13 км
Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.
Полное прохождение хребта — технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения. Поэтому мы не будем подниматься на высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.
В бухте Тихой сделаем плотный перекус — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.
Возвращение в Южно-Сахалинск, ужин в кафе.
- Ночь в отеле
- 15 км
- Связь и вайфай в отеле
- 5-6 часов едем
Вылет на Итуруп, горячие источники вулкана Баранского
Завтрак в гостинице, свободное время.
Во второй половине дня вас ждет перелёт на Итуруп (точное расписание рейсов, как правило, известно за месяц до даты вылета). Полет займет полтора часа. С высоты птичьего полета открывается прекрасный вид на Японию, Шикотан, Кунашир и на вулкан Тятю.
Из аэропорта переезжаем на частную стоянку-кордон, обустраиваем лагерь. Здесь мы проведем 2 ночи.
Отправляемся на прогулку к горячим источникам, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.
Возвращаемся в лагерь, ужин.
- Ночёвка в палатке
- 5 км без рюкзаков
- После обеда нет связи и интернета
- Завтрак в гостинице, обед в кафе, ужин в лагере на Итурупе
Фумарольное поле и вулкан Баранского 1134 м
Сегодня отправляемся к вершине вулкана Баранского (1134 м). Нам предстоит набрать 800 м. Восхождение непростое: крутые осыпные склоны, отсутствие тропы, движение по руслу реки и зарослям — будьте к этому готовы.
Первые 2,5 км (набор 400 м) проходят по руслу реки. Растительность закончится, и мы окажемся прямо на фумарольном поле. Сможем увидеть своими глазами активность вулкана.
После небольшого отдыха начнется подъём по крутому осыпному склону, и далее по пологому плечу с небольшими зарослями кедровника. Наконец-то достигаем восточной вершины вулкана. Небольшой отдых, перекус, осмотр кратерных достопримечательностей.
Возвращение в лагерь тем же путем. Ужин, отдых в горячих ванночках на территории нашего лагеря.
- Ночь в палатке
- 8 км
- Можно поймать связь на вершине
Белые скалы - главное чудо Итурупа
После завтрака трансфер отвезет нас на Белые скалы — главная достопримечательность острова. Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана. Из‑за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид. В сочетании с чёрным песком выглядят особо впечатляюще.
Разбиваем лагерь в одном из пемзовых распадков. Не забываем громко шуметь, ведь здесь много медведей.
После обеда прогуляемся по окрестностям, заберемся на скалы, чтобы сделать шикарные фотографии и посмотреть закат.
Ужин, наслаждение завершающим вечером на Итурупе.
- Ночь в палатке на берегу
- 5 км
- Можно поймать связь на берегу
Черные скалы, плато Янкито, теплоход на Кунашир
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет — здесь на побережье он просто невероятный! Завтрак, сбор лагеря, трансфер.
По пути сделаем остановку и посмотрим Чёрные скалы, а затем отправимся к ещё одной достопримечательности острова — плато Янкито. Огромные лавовые образования причудливой формы застыли чёрными лапами вдоль океанского побережья. Это чудо появилось в результате деятельности вулкана Богдан Хмельницкий, который мы увидим.
После небольшой прогулки по плато возвращаемся к машинам и отправляемся в порт. Прощаемся с Итурупом, в 13:00 отправление теплохода.
- Ночь на теплоходе
- Есть связь и интернет в порту
- Завтрак походный, далее питание на теплоходе
Прибытие на Кунашир. Мыс Столбчатый и горячие источники
В 9:00 теплоход приходит на Кунашир. Сначала мы отвезем все наши вещи на кордон, где проведем 3 ночи, а затем сразу отправимся на экотропу «Столбовская» к знаменитому мысу Столбчатый — это визитная карточка Кунашира.
Мыс сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5- и 6-гранных колонн разных размеров. Место впечатляет! Гуляем по мысу, фотографируемся.
На тропе Столбовская есть дикие горячие источники, где все желающие смогут искупаться, пока готовится обед.
Возвращаемся обратно на кордон, разбиваем лагерь, ужинаем.
- Ночь на кордоне в палатках
- 12 км без рюкзаков
Фумаролы вулкана Менделеева и восхождение на вершину 887 м
Трансфер отвезет нас на 17-ый километр. Нас ждут непростые три часа пути по зарослям бамбучника. И вот мы наконец оказываемся на сульфатном поле, наблюдаем мощные выделения газа и громкий шум. Здесь находятся одни из самых гигантских фумарол в мире.
Самые подготовленные в сопровождении инструктора поднимутся к высшей точки вулкана Менделеева (887 метров), откуда открывается невероятные виды на весь остров. На вершине вулкана перекусим и вернемся обратно на трассу, где нас будет ждать трансфер.
Переезжаем на кордон, готовим ужин.
- 10 км
- Ночёвка на кордоне в палатке
Кальдера вулкана Головнина
Трансфер привезет нас к подножию вулкана и началу тропы, дальше отправляемся пешком в кальдеру.
По пути отмечаемся на кордоне, знакомимся с правилами нахождения на территории кальдеры и отправляемся осматривать вулкан.
Поднимемся на кромку кратера, сходим к Кипящему озеру, искупаемся в тёплых ручьях и озере Горячем. Очевидно, почему эти озера получили такое название — деятельность вулкана всё ещё продолжается.
Вулкан Головнина невысокий, всего 541 м, но знаменит своей кальдерой, диаметром почти 5 км! На дне кальдеры 4 небольших вулканических купола, 2 взрывных кратера, озера, горячие ключи и грязевые котлы. Вулкан извергался последний раз в 1998 году. Проведем целый день на вулкане.
- 15 км без рюкзаков
- Ночёвка на кордоне в палатке
Прогулка в Южно-Курильске. Вылет на Сахалин
Если по расписанию вылет будет не раньше 15:00, трансфер отвезет нас в главный центр Кунашира — пгт Южно-Курильск. Посёлок небольшой, население около 8000 жителей. Здесь можно будет прогуляться по улочкам или посетить краеведческий музей, который негласно признан лучшим музеем Сахалинской области.
При наличии времени по побережью можно дойти до Чертова пальца — огромный скальный останец.
Трансфер заберет нас из Южно-Курильска за 2,5 часа до вылета. Прощаемся с Кунаширом и возвращаемся на Сахалин. Заселение в гостиницу, отдых.
- Ночь в гостинице
- Завтрак походный, обед и ужин в кафе
- Есть связь и интернет
Запасной день. Свободная программа
Запасной день на случай непогоды и невылета с Кунашира. Если прилетим по плану, можно поехать гулять в город-порт Корсаков или купаться на пляж Анива.
Если к концу нашего тура вы уже полны впечатлениями, этот день можно использовать для отдыха, спа и похода по рынкам и сувенирным магазинам.
Вечером собираемся на завершающий ужин в одном из ресторанов Южно-Сахалинска.
- Ночь в отеле
- Завтрак в отеле, обед и ужин в кафе
- Есть связь, мобильный интернет и wi‑fi в гостинице
Вылет домой
Прощаемся с Сахалином. По желанию можно задержаться ещё на несколько дней на острове и съездить на экскурсию на мыс Великан, мыс Евстафия или на озеро Буссе. Мы готовы помочь забронировать их для вас у проверенных партнёров.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
В туре предусмотрено проживание:
- на Сахалине в гостинице (двухместные номера с удобствами);
- на Кунашире в палатках на кордоне заповедника (туалет уличный, другие удобства отсутствуют);
- на Итурупе в палатках в диких местах на необустроенных стоянках и на берегу моря (удобства отсутствуют);
- на теплоходе в четырёхместных каютах с удобствами.
Варианты проживания
Гостиница на Сахалине
Проживание в двухместных номерах с удобствами.
Палатка
Проживание в палатках на кордоне заповедника на Кунашире (туалет уличный, другие удобства отсутствуют) и на Итурупе в диких местах на необустроенных стоянках и на берегу моря (удобства отсутствуют).
Каюта теплохода
Ночёвка на теплоходе в четырёхместных каютах с удобствами.
Ответы на вопросы
Что включено
- 5 ночей в гостинице Южно-Сахалинска
- Трёхразовое улучшенное походное питание на Курильских островах
- Завтраки в гостинице Южно-Сахалинска
- Внутренние перелёты Южно-Сахалинск - Курильск и Южно-Курильск - Южно-Сахалинск
- Билеты на теплоход Курильск - Южно-Курильск
- Аренда постельного белья на теплоходе
- Портовые сборы на Кунашире и Итурупе
- Трансферы по программе на Сахалине, Кунашире и Итурупе
- Морская экскурсия на маяк Анива с горячим обедом
- Пропуски в заповедник "Курильский" и заказник "Островной"
- Кемпинговые сборы за проживание на территории кордона на Кунашире и Итурупе
- Горячие источники под вулканом Баранского
- Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
- Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы, газ и пр.)
- Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
- Услуги аттестованных инструкторов-проводников
- Походная аптечка расширенной комплектации
- Регистрация группы в МЧС
- Аренда спутникового телефона для экстренной связи
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сахалина и обратно (от 28 000 рублей)
- Питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе (от 7000 рублей)
- Такси/автобус из/в аэропорт до/после маршрута
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
- Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта. Личное снаряжение должно весить не больше 15-18 кг, мы не будем ходить под рюкзаком, но вам все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до места проживания.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5* С).
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховик тонкий.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- шорты;
- термос;
- фотоаппарат;
- спички;
- нитки и иголка;
- телефон;
- студенческий билет (если есть);
- платье;
- палатка;
- пауэрбанк.
Как организовано питание в походе?
Во время активной части предусмотрено трехразовое походное улучшенное питание, готовим на газовых горелках и костре.
Основную часть приготовления пищи берут на себя инструкторы, участники помогают в приготовлении, дежурства будут распределены в первый день.
На Сахалине завтраки в гостинице включены в стоимость, все остальные приемы пищи в кафе или ресторанах.
На теплоходе есть столовая, можно питаться там или взять продукты с собой. В доступе всегда горячий кипяток, холодильника хранить скоропортящееся нет в доступе.
Могут ли дети принять участие?
Возможно участие детей от 10 лет, необходима хорошая физическая подготовка и готовность к суровым погодным условиям, а также желателен походный опыт.
Есть ли связь на маршруте?
На Сахалине в гостинице есть интернет. На Кунашире есть нестабильная связь на кордоне, также она будет появляться местами на маршруте. На Итурупе связь появляется временами.
Какие дополнительные траты на маршруте?
- авиабилеты до Сахалина и обратно (28000 рублей);
- питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе (от 7000 рублей);
- прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д.;
- все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями.
Можно ли ехать с чемоданом?
Мы рекомендуем приезжать с рюкзаком или спортивной сумкой. Спать в палатке с чемоданом крайне неудобно, плюс машины не всегда могут проехать непосредственно к месту стоянки, тогда вам придется тащить чемодан по песку, грязи или грунтовой дороге.