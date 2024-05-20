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Авторский тур
8 дней
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет отдых в термальных источниках, поездка на мыс Великан, экскурсия на маяк Анива, прогулка по лавовому плато Янкито, поездка к удивительным Белым скалам»
24 июня в 10:00
20 авг в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
1 сен в 10:00
от 129 218₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
2 сен в 10:00
от 86 248₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
«11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Погрузитесь в атмосферу дикой природы двух самых известных островов Курильской гряды – Сахалина и Итурупа, острова Белых скал»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 42 198₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
«10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
139 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«В этом путешествии вы посетите фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского, мыс Птичий, бухту Касатка, плато Янкито и Белые скалы»
7 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 158 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Испытать умиротворение в горячих водопадах, восхититься архитектурой белых скал, побродить по таинственным черным берегам и встретить новый день у океана, слившись с природой — все это возможно в путешествии на остров Итуруп»
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
93 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
«После завтрака грузимся в джипы и отправляемся в другую часть острова смотреть главную достопримечательность Итурупа — Белые скалы»
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«За десять дней мы увидим Охотское море и Тихий океан, поднимемся на маяк Анива, искупаемся в горячих источниках, погуляем по Белым скалам, попробуем местные деликатесы»
15 июля в 10:00
164 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ССветлана9 октября 2023Спасибо большое за организацию тура! Встречающая сторона очень ответственно относится к программе. Всё было чётко, насыщенно, интересно. Люди, которые нас
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Белые скалы»
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