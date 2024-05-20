Туры в каньон «Белые скалы» из Южно-Сахалинска

Найдено 24 тура в категории «Белые скалы» в Южно-Сахалинске, цены от 42 198 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет отдых в термальных источниках, поездка на мыс Великан, экскурсия на маяк Анива, прогулка по лавовому плато Янкито, поездка к удивительным Белым скалам»
24 июня в 10:00
20 авг в 10:00
139 900 за человека
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
1 сен в 10:00
от 129 218 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
2 сен в 10:00
от 86 248 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
«11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339 за человека
Сахалин и остров Белых скал
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Погрузитесь в атмосферу дикой природы двух самых известных островов Курильской гряды – Сахалина и Итурупа, острова Белых скал»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308 за человека
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 42 198 за человека
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
«10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288 за человека
Сахалин и Итуруп: большой поход
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
139 000 за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«В этом путешествии вы посетите фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского, мыс Птичий, бухту Касатка, плато Янкито и Белые скалы»
7 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 158 000 за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Испытать умиротворение в горячих водопадах, восхититься архитектурой белых скал, побродить по таинственным черным берегам и встретить новый день у океана, слившись с природой — все это возможно в путешествии на остров Итуруп»
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
93 000 за человека
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
«После завтрака грузимся в джипы и отправляемся в другую часть острова смотреть главную достопримечательность Итурупа — Белые скалы»
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«За десять дней мы увидим Охотское море и Тихий океан, поднимемся на маяк Анива, искупаемся в горячих источниках, погуляем по Белым скалам, попробуем местные деликатесы»
15 июля в 10:00
164 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Итуруп - остров белого песка. Авиатур
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • С
    Светлана
    9 октября 2023
    Сахалин и остров Белых скал
    Спасибо большое за организацию тура! Встречающая сторона очень ответственно относится к программе. Всё было чётко, насыщенно, интересно. Люди, которые нас
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    сопровождали, любят свой край и знают его. Всегда готовы дополнительно рассказать, подсказать и просто поделиться информацией. Умная сорвалась поездка на маяк по погодным условиям. Мы предложили заменить её. Несмотря на последний день нашего пребывания на Сахалине, мы насладились ещё одним очень интересным и знаковым местом! Теперь хочется продолжить путешествие на следующий год!

  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Белые скалы»

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  5. Сахалин и остров Белых скал
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Белые скалы" можно забронировать 24 тура от 42 198 до 164 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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