Описание тура
Увидите всё самое лучшее на Сахалине и посетите острова Курильской гряды: Кунашир и Итуруп! Вас ждут необыкновенные пейзажи, величественные вулканы и горячие источники, пляжи с чёрным и белым песком, уютные бухты и бескрайние просторы океана. И, конечно, дальневосточные деликатесы!
Важно: порядок экскурсий меняется в зависимости от дат заезда. Подробности уточняйте у менеджера.
Внимание! Места в группах заканчиваются очень быстро, поэтому актуальное количество мест уточняйте при бронировании.
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия
Вас встретят в аэропорту Южно-Сахалинска и отвезут в гостиницу. Затем - обед в японском ресторане, где подают блюда из свежайших морепродуктов.
После вкусного обеда вас ждёт экскурсия по городу, который богат удивительной японской архитектурой.
К вечеру вы вернётесь в гостиницу. В Южно-Сахалинске множество ресторанов с кухней на любой вкус, в которых можно вкусно поужинать (оплачивается самостоятельно).
Проживание: гостиница
Питание: обед
Отправление на Кунашир
Пора прощаться с Итурупом! Вас ждёт следующий остров — Кунашир — и отправитесь вы туда на теплоходе. На протяжении всего круиза вокруг будут только бескрайняя гладь воды, стаи дельфинов, которые обычно сопровождают судна, и парящие в облаках птицы. Это отличная возможность отдохнуть — физически и морально.
Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
Проживание: теплоход
Питание: завтрак
Фото: Татьяна Якшина и Константин Дубинин
Вулкан Менделеева: треккинг по фумарольному полю
Утром вы прибудете в Южно-Курильск и заселитесь в гостиницу. Затем отправитесь к вулкану Менделеева. Вас подвезут на машине по возможности близко и с этого места начнётся треккинг — высоту будете набирать постепенно, прогуливаясь по бамбуковым зарослям. На фумарольном поле — двухчасовой привал, чтобы отдохнуть, перекусить, сполна насладиться удивительными пейзажами и внимательно рассмотреть фумаролы — трещинки и отверстия на лавовой корке, по которым поднимаются потоки горячего пара и газов.
При желании можно будет искупаться в термальных источниках.
А вечером возвращение в отель — там вас уже будет ждать ужин с местными деликатесами.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
На авто: 40 км
Налегке: 6 км
Вулкан Головнина и озёра - Горячее и Кипящее
Вы же не думали, что сахалинские чудеса закончились? Сегодня по плану — треккинг на вулкан Головнина. К отправной точке маршрута вас подвезут на машине, от неё — начнётся треккинг. Вы пройдёте по невероятно красивым полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца. Заросли вокруг тропы настолько густые, что у вас вряд ли получится сделать и несколько шагов.
Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! Трудно представить, правда? На дне впадины — четыре купола и два бурлящих озера с говорящими названиями — Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, то искупаться во втором — истинное удовольствие.
А ещё местные пейзажи идеальны для фотографов. На вершинах открываются завораживающие природные виды!
После насыщенного дня — возвращение в гостиницу, ужин и отдых.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
На авто: 80 км
Налегке: 14 км
Мыс Столбчатый
Знакомство с чудесами продолжается! Сегодня — ещё один треккинг, на этот раз к мысу Столбчатому, образованному из застывшей и расколовшейся на колонны лавы вулкана Менделеева.
Вы пройдёте по тропе, на которой рядом с могучими елями растёт японская магнолия, и выйдете к невероятно красивому побережью. Здесь откроется невероятный пейзаж скал Белые монахи, а вы по осколкам застывшей лавы дойдёте к цели — собственно, мысу Столбчатому.
С одной стороны, по суше, он окружён зелёными лугами, а с трёх других — омывается невероятно чистыми водами Охотского моря, в которых можно искупаться, а потом — пообедать вкуснейшей ухой, приготовленной прямо на костре.
После треккинга — возвращение в гостиницу, ужин и подготовка к следующему дню.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
На авто: 40 км
Налегке: 6 км
Джип-тур: мыс Птичий и мыс Великан
Сегодня вам предстоит исследовать юго-восточную часть Сахалина (в пути — около 3 часов). Дорога временами будет непростой, но это того стоит: вы насладитесь потрясающими пейзажи, расстилающимися вокруг.
По прибытии отправитесь в несложный треккинг вдоль берега Охотского моря. На побережье от мыса Птичий до мыса Великан расположилось множество гротов, пещер, арок и столбов, стоящих прямо в море, на которых располагаются колонии птиц. Один из каменных останцев — самый крупный — похож на голову великана. Он и дал название мысу. Обед и отдых.
К вечеру вернётесь в гостиницу.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус
На авто: 200 км
Налегке: 4 км
Фото Константина Дубинина, Ольги Шишковой и Марии Карловой
Вулкан Баранского, горячие источники
В этот день будете знакомиться с вулканом Баранского (1132 м)! Последнее извержение было в 1951 году, однако исследователи отмечают его повышенную активность и сегодня. Но переживать не о чем — пока вулкан оживать не планирует:)
А ещё вы увидите геотермальную станцию и озера Голубые глазки, откуда начинается сернокислотная река Кипящая. Здесь, кстати, будет привал — вы сможете отдохнуть в бурлящей ванне под струями водопада.
Ванночки расположены между величественных вулканов и могущественной тайги, поэтому о беспокойстве и речи быть не может. Температура в них — 42С, а кое-где — доходит и до 70С.
После приятного релакса вас привезут в гостиницу, где будет подан ужин.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
На авто: 40 км
Фото: Татьяна Якшина, Сергей Мезенцев
Полуостров Чирип, Белые скалы
Сегодня по плану — морская прогулка на резиновых лодках у полуострова Чирип. Вы увидите живописные лавовые берега, а ещё лежбища сивучей и птичьи базары. Сможете высадиться на берег в самых интересных локациях.
Затем отправитесь в сторону Белых скал. Ландшафт здесь постоянно меняется и кажется, будто весь рельеф вокруг создан из гибкого материала пепельного цвета. Потрясающая картинка! А ещё вас будут окружать удивительно зелёные каньоны, гроты и плато.
Чуть позже вы дойдёте до дикого пляжа, которому, кажется, не свойственны полумеры — песок здесь либо кварцевый белый, либо титано-магнитовый чёрный. А на фоне — величественные вулканы Сахалина и кристально чистые воды Тихого океана. Глядя на такое, невозможно остаться равнодушным.
Обед будет на берегу океана.
Во второй половине дня можно зайти в термальный комплекс Жаркие воды.
После прогулки — возвращение в гостиницу, ужин и отдых перед следующим, не менее впечатляющим днём.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
Фото: Татьяна Якшина
Бухта Касатка
Утром вы уедете на южную сторону острова на берег Тихого океана и спокойного залива Касатка. Здесь вы познакомитесь с массивом Чёртова скала — на нём и сегодня сохранились остатки военных японских укреплений Xx века, а внутри скал — бесконечное количество ходов и туннелей, в том числе и восточный подземный госпиталь. Из-за своего прошлого залив Касатка поначалу не вызывает положительных ассоциаций — ведь он знаменит в первую очередь как место, с которого в 1941 году стартовали японские самолёты с целью разбомбить гавайскую гавань Перл-Харбор.
Но даже несмотря на печальную историю, Чёртова скала — потрясающе спокойное и медитативное место. Здесь не заметна линия горизонта — кристально чистые воды океана объединяются с безмерной гладью безмятежного неба.
После насыщенного дня — возвращение в гостиницу.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
Перелёт на Итуруп - Плато Янкито
Сегодня вы отправляетесь знакомиться с Курильскими островами. И первый из них — Итуруп. Улетите на остров на самолёте и в тот же день успеете увидеть первое удивительное место — плато Янкито. Берег Курильского залива здесь напоминает другую планету! Местные пляжи — самая настоящая застывшая вулканическая лава, и именно она стирает границу между реальным и космическим! Дополняют их окружающие пляж тёмные скалы, через твёрдую лавовую прослойку которых кое-где пробивается сочная зелёная трава.
Примечание: время вылета на Итуруп зависит от расписания авиарейсов и погодных условий.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, ужин
День в море
Этот день вы проведёте на корабле и в полной мере насладитесь морскими просторами и безмятежным отдыхом. К вечеру теплоход прибудет в город-порт Корсаков, откуда вы уедете в Южно-Сахалинск.
Проживание: гостиница
Выселение из гостиницы и отъезд домой
После завтрака вы соберётесь и отправитесь в аэропорт, чтобы вылететь домой.
Питание: завтрак
Важно! Маршрут и порядок посещения локаций меняется в зависимости от дат заезда. Подробности уточняйте у менеджера.
Отправление на Сахалин
Сегодня вы сядете на корабль и возьмёте курс на Сахалин. В пути будет транзитная остановка в порту острова Шикотан. Если позволят пограничные службы и капитан корабля, можно будет выйти на берег и немного погулять по острову.
Проживание: теплоход
Питание: завтрак
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
- Групповые переезды по программе
- Питание по программе
- Проживание в гостиницах по маршруту, 2-местное размещение
- Сопровождение группы по всему туру
- Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
- Описанная программа на Сахалине
- Услуги гида-экскурсовода на обзорной экскурсии по Южно-Сахалинску
- Погранпропуск на о. Кунашир и о. Итуруп
- Пропуск в заповедник Курильский
- Входные билеты в термальные комплексы Источники вулкана Баранского
Что не входит в цену
- Авиаперелёт Москва - Южно-Сахалинск - Москва
- Билеты на теплоход и внутренние перелёты по программе заезда
- Питание, не входящее в программу. В частности, питание на теплоходе
- Личные расходы (одноместное размещение или улучшение условий проживания, сувениры, доп. экскурсии и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Важно! Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.
Пожелания к путешественнику
- Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.