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от 327 800 ₽ за человека

Описание тура

Увидите всё самое лучшее на Сахалине и посетите острова Курильской гряды: Кунашир и Итуруп! Вас ждут необыкновенные пейзажи, величественные вулканы и горячие источники, пляжи с чёрным и белым песком, уютные бухты и бескрайние просторы океана. И, конечно, дальневосточные деликатесы!

Важно: порядок экскурсий меняется в зависимости от дат заезда. Подробности уточняйте у менеджера.

Внимание! Места в группах заканчиваются очень быстро, поэтому актуальное количество мест уточняйте при бронировании.