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Три острова: Сахалин, Кунашир, Итуруп

Увидите всё самое лучшее на Сахалине и посетите острова Курильской гряды: Кунашир
Три острова: Сахалин, Кунашир, ИтурупФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Три острова: Сахалин, Кунашир, ИтурупФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Три острова: Сахалин, Кунашир, ИтурупФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Увидите всё самое лучшее на Сахалине и посетите острова Курильской гряды: Кунашир и Итуруп! Вас ждут необыкновенные пейзажи, величественные вулканы и горячие источники, пляжи с чёрным и белым песком, уютные бухты и бескрайние просторы океана. И, конечно, дальневосточные деликатесы!

Важно: порядок экскурсий меняется в зависимости от дат заезда. Подробности уточняйте у менеджера.

Внимание! Места в группах заканчиваются очень быстро, поэтому актуальное количество мест уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия

Вас встретят в аэропорту Южно-Сахалинска и отвезут в гостиницу. Затем - обед в японском ресторане, где подают блюда из свежайших морепродуктов.

После вкусного обеда вас ждёт экскурсия по городу, который богат удивительной японской архитектурой.

К вечеру вы вернётесь в гостиницу. В Южно-Сахалинске множество ресторанов с кухней на любой вкус, в которых можно вкусно поужинать (оплачивается самостоятельно).

Проживание: гостиница

Питание: обед

Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсияПрибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсияПрибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Отправление на Кунашир

Пора прощаться с Итурупом! Вас ждёт следующий остров — Кунашир — и отправитесь вы туда на теплоходе. На протяжении всего круиза вокруг будут только бескрайняя гладь воды, стаи дельфинов, которые обычно сопровождают судна, и парящие в облаках птицы. Это отличная возможность отдохнуть — физически и морально.

Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.

Проживание: теплоход

Питание: завтрак

Фото: Татьяна Якшина и Константин Дубинин

Отправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на Кунашир
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Вулкан Менделеева: треккинг по фумарольному полю

Утром вы прибудете в Южно-Курильск и заселитесь в гостиницу. Затем отправитесь к вулкану Менделеева. Вас подвезут на машине по возможности близко и с этого места начнётся треккинг — высоту будете набирать постепенно, прогуливаясь по бамбуковым зарослям. На фумарольном поле — двухчасовой привал, чтобы отдохнуть, перекусить, сполна насладиться удивительными пейзажами и внимательно рассмотреть фумаролы — трещинки и отверстия на лавовой корке, по которым поднимаются потоки горячего пара и газов.

При желании можно будет искупаться в термальных источниках.

А вечером возвращение в отель — там вас уже будет ждать ужин с местными деликатесами.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед-перекус, ужин

На авто: 40 км

Налегке: 6 км

Вулкан Менделеева: треккинг по фумарольному полюВулкан Менделеева: треккинг по фумарольному полюВулкан Менделеева: треккинг по фумарольному полю
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Вулкан Головнина и озёра - Горячее и Кипящее

Вы же не думали, что сахалинские чудеса закончились? Сегодня по плану — треккинг на вулкан Головнина. К отправной точке маршрута вас подвезут на машине, от неё — начнётся треккинг. Вы пройдёте по невероятно красивым полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца. Заросли вокруг тропы настолько густые, что у вас вряд ли получится сделать и несколько шагов.

Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! Трудно представить, правда? На дне впадины — четыре купола и два бурлящих озера с говорящими названиями — Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, то искупаться во втором — истинное удовольствие.

А ещё местные пейзажи идеальны для фотографов. На вершинах открываются завораживающие природные виды!

После насыщенного дня — возвращение в гостиницу, ужин и отдых.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед, ужин

На авто: 80 км

Налегке: 14 км

Вулкан Головнина и озёра - Горячее и КипящееВулкан Головнина и озёра - Горячее и КипящееВулкан Головнина и озёра - Горячее и Кипящее
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Мыс Столбчатый

Знакомство с чудесами продолжается! Сегодня — ещё один треккинг, на этот раз к мысу Столбчатому, образованному из застывшей и расколовшейся на колонны лавы вулкана Менделеева.

Вы пройдёте по тропе, на которой рядом с могучими елями растёт японская магнолия, и выйдете к невероятно красивому побережью. Здесь откроется невероятный пейзаж скал Белые монахи, а вы по осколкам застывшей лавы дойдёте к цели — собственно, мысу Столбчатому.

С одной стороны, по суше, он окружён зелёными лугами, а с трёх других — омывается невероятно чистыми водами Охотского моря, в которых можно искупаться, а потом — пообедать вкуснейшей ухой, приготовленной прямо на костре.

После треккинга — возвращение в гостиницу, ужин и подготовка к следующему дню.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед, ужин

На авто: 40 км

Налегке: 6 км

Мыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс Столбчатый
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Джип-тур: мыс Птичий и мыс Великан

Сегодня вам предстоит исследовать юго-восточную часть Сахалина (в пути — около 3 часов). Дорога временами будет непростой, но это того стоит: вы насладитесь потрясающими пейзажи, расстилающимися вокруг.

По прибытии отправитесь в несложный треккинг вдоль берега Охотского моря. На побережье от мыса Птичий до мыса Великан расположилось множество гротов, пещер, арок и столбов, стоящих прямо в море, на которых располагаются колонии птиц. Один из каменных останцев — самый крупный — похож на голову великана. Он и дал название мысу. Обед и отдых.

К вечеру вернётесь в гостиницу.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед-перекус

На авто: 200 км

Налегке: 4 км

Фото Константина Дубинина, Ольги Шишковой и Марии Карловой

Джип-тур: мыс Птичий и мыс ВеликанДжип-тур: мыс Птичий и мыс ВеликанДжип-тур: мыс Птичий и мыс Великан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Вулкан Баранского, горячие источники

В этот день будете знакомиться с вулканом Баранского (1132 м)! Последнее извержение было в 1951 году, однако исследователи отмечают его повышенную активность и сегодня. Но переживать не о чем — пока вулкан оживать не планирует:)

А ещё вы увидите геотермальную станцию и озера Голубые глазки, откуда начинается сернокислотная река Кипящая. Здесь, кстати, будет привал — вы сможете отдохнуть в бурлящей ванне под струями водопада.

Ванночки расположены между величественных вулканов и могущественной тайги, поэтому о беспокойстве и речи быть не может. Температура в них — 42С, а кое-где — доходит и до 70С.

После приятного релакса вас привезут в гостиницу, где будет подан ужин.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед, ужин

На авто: 40 км

Фото: Татьяна Якшина, Сергей Мезенцев

Вулкан Баранского, горячие источникиВулкан Баранского, горячие источникиВулкан Баранского, горячие источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Полуостров Чирип, Белые скалы

Сегодня по плану — морская прогулка на резиновых лодках у полуострова Чирип. Вы увидите живописные лавовые берега, а ещё лежбища сивучей и птичьи базары. Сможете высадиться на берег в самых интересных локациях.

Затем отправитесь в сторону Белых скал. Ландшафт здесь постоянно меняется и кажется, будто весь рельеф вокруг создан из гибкого материала пепельного цвета. Потрясающая картинка! А ещё вас будут окружать удивительно зелёные каньоны, гроты и плато.

Чуть позже вы дойдёте до дикого пляжа, которому, кажется, не свойственны полумеры — песок здесь либо кварцевый белый, либо титано-магнитовый чёрный. А на фоне — величественные вулканы Сахалина и кристально чистые воды Тихого океана. Глядя на такое, невозможно остаться равнодушным.

Обед будет на берегу океана.

Во второй половине дня можно зайти в термальный комплекс Жаркие воды.

После прогулки — возвращение в гостиницу, ужин и отдых перед следующим, не менее впечатляющим днём.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед, ужин

Фото: Татьяна Якшина

Полуостров Чирип, Белые скалыПолуостров Чирип, Белые скалыПолуостров Чирип, Белые скалы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Бухта Касатка

Утром вы уедете на южную сторону острова на берег Тихого океана и спокойного залива Касатка. Здесь вы познакомитесь с массивом Чёртова скала — на нём и сегодня сохранились остатки военных японских укреплений Xx века, а внутри скал — бесконечное количество ходов и туннелей, в том числе и восточный подземный госпиталь. Из-за своего прошлого залив Касатка поначалу не вызывает положительных ассоциаций — ведь он знаменит в первую очередь как место, с которого в 1941 году стартовали японские самолёты с целью разбомбить гавайскую гавань Перл-Харбор.

Но даже несмотря на печальную историю, Чёртова скала — потрясающе спокойное и медитативное место. Здесь не заметна линия горизонта — кристально чистые воды океана объединяются с безмерной гладью безмятежного неба.

После насыщенного дня — возвращение в гостиницу.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед, ужин

Бухта КасаткаБухта КасаткаБухта Касатка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Перелёт на Итуруп - Плато Янкито

Сегодня вы отправляетесь знакомиться с Курильскими островами. И первый из них — Итуруп. Улетите на остров на самолёте и в тот же день успеете увидеть первое удивительное место — плато Янкито. Берег Курильского залива здесь напоминает другую планету! Местные пляжи — самая настоящая застывшая вулканическая лава, и именно она стирает границу между реальным и космическим! Дополняют их окружающие пляж тёмные скалы, через твёрдую лавовую прослойку которых кое-где пробивается сочная зелёная трава.

Примечание: время вылета на Итуруп зависит от расписания авиарейсов и погодных условий.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, ужин

Перелёт на Итуруп - Плато ЯнкитоПерелёт на Итуруп - Плато ЯнкитоПерелёт на Итуруп - Плато Янкито
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

День в море

Этот день вы проведёте на корабле и в полной мере насладитесь морскими просторами и безмятежным отдыхом. К вечеру теплоход прибудет в город-порт Корсаков, откуда вы уедете в Южно-Сахалинск.

Проживание: гостиница

День в мореДень в мореДень в море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Выселение из гостиницы и отъезд домой

После завтрака вы соберётесь и отправитесь в аэропорт, чтобы вылететь домой.

Питание: завтрак


Важно! Маршрут и порядок посещения локаций меняется в зависимости от дат заезда. Подробности уточняйте у менеджера.

13 день

Отправление на Сахалин

Сегодня вы сядете на корабль и возьмёте курс на Сахалин. В пути будет транзитная остановка в порту острова Шикотан. Если позволят пограничные службы и капитан корабля, можно будет выйти на берег и немного погулять по острову.

Проживание: теплоход

Питание: завтрак

Отправление на СахалинОтправление на СахалинОтправление на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
  • Групповые переезды по программе
  • Питание по программе
  • Проживание в гостиницах по маршруту, 2-местное размещение
  • Сопровождение группы по всему туру
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Описанная программа на Сахалине
  • Услуги гида-экскурсовода на обзорной экскурсии по Южно-Сахалинску
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Итуруп
  • Пропуск в заповедник Курильский
  • Входные билеты в термальные комплексы Источники вулкана Баранского
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт Москва - Южно-Сахалинск - Москва
  • Билеты на теплоход и внутренние перелёты по программе заезда
  • Питание, не входящее в программу. В частности, питание на теплоходе
  • Личные расходы (одноместное размещение или улучшение условий проживания, сувениры, доп. экскурсии и т. д.)
О чём нужно знать до поездки

Важно! Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.

Пожелания к путешественнику
  1. Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
  2. Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
  3. Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
  4. Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
  5. Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
  6. В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
  7. На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
  8. Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
  9. Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
  10. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
  11. Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
  12. Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
  13. Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ведущий туроператор приключенческого туризма в России! Уже 17 лет мы создаем уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. У нас вы найдёте как лайт-туры с большим количеством прогулок
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по природным достопримечательностям, так и классические походы с рюкзаками и палатками, а также сплавы, восхождения, конные туры и многое другое. У нас собственная команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки туристов. Возможно, поэтому 70% наших путешественников возвращаются к нам снова. Гарантируем лучшую цену на туристическом рынке и задаем стандарты качества.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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