2 день

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Джип-тур к Заливу Касатка

09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».

10:00 Выезд к подножью вулкана Баранский на автотранспорте (продолжительность 4 часа).

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, грязевыми котлами, минеральными ручьями и лечебными источниками.

Мы спустимся к бирюзовым озерам, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.

10:30 Смотровая площадка.

10:45 Экскурсия по полю грязевых котлов. Варим яйца и дегустируем с икрой.

11:50 Выезд к термальным источникам.

12:00 Прибытие к термальному комплексу. Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам. Фотосессия.

13:00 Отдых в термальных источниках вулкана Баранского (входной билет оплачивается дополнительно — 2000 руб.).

14:00 Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, овощей и сыра).

14:30 Выезд в сторону Тихого океана.

16:00 Залив Касатка. Первая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фотообъект у гостей острова.

16:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

17:30 Посадка на транспорт, возвращение в Курильск.

19:00 Возвращение в Курильск.

Ужин самостоятельно.

Внимание! В районе термального ручья необходимо соблюдать меры предосторожности — можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги.

Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.

Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.