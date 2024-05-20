Величественные вулканы, 12 из которых действующие, — «авторы» созданного рельефа и настоящих достопримечательностей острова: застывшие реки
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Выезд на о. Итуруп
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Начало регистрации на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в Курильск (о. Итуруп). Встреча.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Ужин самостоятельно.
Расписание рейсов Южно-Сахалинск — Курильск:
- Среда: 12:15–13:30.
- Пятница: 17:00–18:15.
- Воскресенье: 16:40–17:55.
Расписание рейсов ориентировочно, точное время уточняется во время бронирования.
Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Джип-тур к Заливу Касатка
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд к подножью вулкана Баранский на автотранспорте (продолжительность 4 часа).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, грязевыми котлами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы спустимся к бирюзовым озерам, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Смотровая площадка.
10:45 Экскурсия по полю грязевых котлов. Варим яйца и дегустируем с икрой.
11:50 Выезд к термальным источникам.
12:00 Прибытие к термальному комплексу. Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам. Фотосессия.
13:00 Отдых в термальных источниках вулкана Баранского (входной билет оплачивается дополнительно — 2000 руб.).
14:00 Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, овощей и сыра).
14:30 Выезд в сторону Тихого океана.
16:00 Залив Касатка. Первая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фотообъект у гостей острова.
16:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
17:30 Посадка на транспорт, возвращение в Курильск.
19:00 Возвращение в Курильск.
Ужин самостоятельно.
Внимание! В районе термального ручья необходимо соблюдать меры предосторожности — можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги.
Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.
Джип-тур к Лавовому плато Янкито. Джип-тур к Белым скалам. Вылет в Южно-Сахалинск
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Отправление к подножью вулкана Богдан Хмельницкий, на лавовое плато Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
12:00 Смотровая площадка.
12:15 Посадка в транспорт. Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Длина скал составляет 28 км. Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Фотосессия.
14:00 Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, овощей и сыра).
Посадка на транспорт, трансфер в аэропорт.
Начало регистрации на рейс.
21:05 Вылет из Курильска.
22:20 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Расписание рейсов ориентировочно, точное время уточняется во время бронирования.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Касатка» на о. Итуруп (номера с частичными удобствами в номере, частичными на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати) или в гостинице «Итуруп».
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания, руб:
|Кол-во гостей
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
|Ребенок до 12 лет
|2 гостя
|59 029
|7 000
|56 029
|3 гостя
|47 578
|7 000
|44 578
|4 гостя
|42 198
|7 000
|39 198
Варианты проживания
Гостевой дом «Касатка»
Хостел открыт в 2022 году.
Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.
Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:
- койко-место;
- двухместные номера с раздельными кроватями;
- возможность установки дополнительной кровати (за отдельную оплату);
- прачечная;
- гладильная доска, утюг;
- две душевых комнаты;
- холодильник в холле;
- оборудованная зона отдыха.
Номера
Количество номеров: 4 номера с раздельными кроватями.
Возможность размещения:
- койко-место;
- двухместный номер;
- дополнительная кровать в каждый номер (по желанию, за дополнительную плату).
Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.
Рестораны и кафе
- кафе «Итуруп» — расстояние от хостела до кафе 300 метров;
- кафе «Восточная кухня» — расстояние от хостела до кафе 300 метров;
- кафе «Альянс» — расстояние от хостела до кафе 1,5 км.
Гостиница «Итуруп»
Гостиница «Итуруп» — это трехэтажное здание, с хорошим ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабиной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 14 800 руб. /чел
- Ужины на о. Итуруп
- Питание, не указанное в программе тура
- Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
С собой необходимо иметь:
- фотоаппарат;
- теплую и непромокаемую одежду;
- куртку;
- походные ботинки;
- чехлы на обувь на случай дождливой погоды;
- трикотажную шапку;
- перчатки;
- резиновые тапочки;
- купальный костюм;
- головной убор.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на Курильских островах необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 5 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое время на Сахалине?
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
Какие мобильные операторы есть на Сахалине?
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.
Важно! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.
Какой транспорт будет на маршруте?
Транспорт предоставляется в зависимости от размера группы. Осенью группы малочисленные: экскурсии по о. Сахалин - микроавтобус, джип; на о. Итуруп - джипы:
- микроавтобус (до 5-6 мест) марки Mitsubishi Delica;
- джип (до 4 мест) марки Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux.
Решение по рассадке принимает водитель: учитывается комплекция, возраст, физические ограничения здоровья всех участников поездки.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания и авиарейса между о. Сахалин и о. Итуруп, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Какое расписание рейсов Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск?
|среда – пятница
|Южно-Сахалинск — Курильск
|12:15–13:30
|Курильск — Южно-Сахалинск
|21:05–22:20
|пятница – воскресенье
|Южно-Сахалинск — Курильск
|17:00–18:15
|Курильск — Южно-Сахалинск
|21:05–22:20
|воскресенье – вторник
|Южно-Сахалинск — Курильск
|16:40–17:55
|Курильск — Южно-Сахалинск
|21:05–22:20
Расписание рейсов ориентировочно, точное время уточняется во время бронирования.