Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп

Итуруп на языке айнов означает «большой лосось». Самый крупный остров в архипелаге Курильской островной гряды.

Величественные вулканы, 12 из которых действующие, — «авторы» созданного рельефа и настоящих достопримечательностей острова: застывшие реки
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лавовых потоков, многочисленные озера, в том числе горячие, вулканы с кратерами, заполненными водой, фумарольные поля, красивые скалы, водопады, грязевые котлы, термальные болота и источники! Наиболее популярные из них мы собрали в данном путешествии для знакомства с островом!

5
3 отзыва
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Термальные ванны
Термальные ванны
Расслабимся и насладимся водами термальных ванн
Плато Янкито
Плато Янкито
Увидим последствия извержения вулкана Богдан Хмельницкий
Белые скалы
Белые скалы
Отправимся вдоль Охотского побережья и полюбуемся белыми скалами острова Итуруп

Программа тура по дням

1 день

Выезд на о. Итуруп

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Начало регистрации на рейс.

Вылет из Южно-Сахалинска.

Прибытие в Курильск (о. Итуруп). Встреча.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Ужин самостоятельно.


Расписание рейсов Южно-Сахалинск — Курильск:

  • Среда: 12:15–13:30.
  • Пятница: 17:00–18:15.
  • Воскресенье: 16:40–17:55.

Расписание рейсов ориентировочно, точное время уточняется во время бронирования.

Выезд на о. ИтурупВыезд на о. Итуруп
2 день

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Джип-тур к Заливу Касатка

09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».

10:00 Выезд к подножью вулкана Баранский на автотранспорте (продолжительность 4 часа).

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, грязевыми котлами, минеральными ручьями и лечебными источниками.

Мы спустимся к бирюзовым озерам, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.

10:30 Смотровая площадка.

10:45 Экскурсия по полю грязевых котлов. Варим яйца и дегустируем с икрой.

11:50 Выезд к термальным источникам.

12:00 Прибытие к термальному комплексу. Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам. Фотосессия.

13:00 Отдых в термальных источниках вулкана Баранского (входной билет оплачивается дополнительно — 2000 руб.).

14:00 Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, овощей и сыра).

14:30 Выезд в сторону Тихого океана.

16:00 Залив Касатка. Первая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фотообъект у гостей острова.

16:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

17:30 Посадка на транспорт, возвращение в Курильск.

19:00 Возвращение в Курильск.

Ужин самостоятельно.

Внимание! В районе термального ручья необходимо соблюдать меры предосторожности — можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги.
Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.

Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Джип-тур к Заливу КасаткаДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Джип-тур к Заливу КасаткаДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Джип-тур к Заливу КасаткаДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Джип-тур к Заливу Касатка
3 день

Джип-тур к Лавовому плато Янкито. Джип-тур к Белым скалам. Вылет в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».

10:00 Отправление к подножью вулкана Богдан Хмельницкий, на лавовое плато Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

12:00 Смотровая площадка.

12:15 Посадка в транспорт. Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.

Длина скал составляет 28 км. Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.

Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

13:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Фотосессия.

14:00 Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, овощей и сыра).

Посадка на транспорт, трансфер в аэропорт.

Начало регистрации на рейс.

21:05 Вылет из Курильска.

22:20 Прибытие в Южно-Сахалинск.

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Расписание рейсов ориентировочно, точное время уточняется во время бронирования.

Джип-тур к Лавовому плато Янкито. Джип-тур к Белым скалам. Вылет в Южно-СахалинскДжип-тур к Лавовому плато Янкито. Джип-тур к Белым скалам. Вылет в Южно-СахалинскДжип-тур к Лавовому плато Янкито. Джип-тур к Белым скалам. Вылет в Южно-СахалинскДжип-тур к Лавовому плато Янкито. Джип-тур к Белым скалам. Вылет в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Касатка» на о. Итуруп (номера с частичными удобствами в номере, частичными на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати) или в гостинице «Итуруп».

Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания, руб:

Кол-во гостейПри двухместном размещенииПри одноместном размещенииРебенок до 12 лет
2 гостя59 0297 00056 029
3 гостя47 5787 00044 578
4 гостя42 1987 00039 198

Варианты проживания

Гостевой дом «Касатка»

2 ночи

Хостел открыт в 2022 году.

Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.

Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:

  • койко-место;
  • двухместные номера с раздельными кроватями;
  • возможность установки дополнительной кровати (за отдельную оплату);
  • прачечная;
  • гладильная доска, утюг;
  • две душевых комнаты;
  • холодильник в холле;
  • оборудованная зона отдыха.

Номера

Количество номеров: 4 номера с раздельными кроватями.

Возможность размещения:

  • койко-место;
  • двухместный номер;
  • дополнительная кровать в каждый номер (по желанию, за дополнительную плату).

Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.

Рестораны и кафе

  • кафе «Итуруп» — расстояние от хостела до кафе 300 метров;
  • кафе «Восточная кухня» — расстояние от хостела до кафе 300 метров;
  • кафе «Альянс» — расстояние от хостела до кафе 1,5 км.
Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»

Гостиница «Итуруп»

2 ночи

Гостиница «Итуруп» — это трехэтажное здание, с хорошим ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабиной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.

Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание на о. Итуруп
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 14 800 руб. /чел
  • Ужины на о. Итуруп
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

С собой необходимо иметь:

  • фотоаппарат;
  • теплую и непромокаемую одежду;
  • куртку;
  • походные ботинки;
  • чехлы на обувь на случай дождливой погоды;
  • трикотажную шапку;
  • перчатки;
  • резиновые тапочки;
  • купальный костюм;
  • головной убор.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на Курильских островах необходимы следующие документы:

Для граждан РФ:

  • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Для иностранных граждан:

  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 5 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое время на Сахалине?

Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.

Какие мобильные операторы есть на Сахалине?

МТС, Мегафон, Билайн, Теле2

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.

Важно! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.

Какой транспорт будет на маршруте?

Транспорт предоставляется в зависимости от размера группы. Осенью группы малочисленные: экскурсии по о. Сахалин - микроавтобус, джип; на о. Итуруп - джипы:

  • микроавтобус (до 5-6 мест) марки Mitsubishi Delica;
  • джип (до 4 мест) марки Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux.

Решение по рассадке принимает водитель: учитывается комплекция, возраст, физические ограничения здоровья всех участников поездки.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!

В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания и авиарейса между о. Сахалин и о. Итуруп, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.

Какое расписание рейсов Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск?
среда – пятница
Южно-Сахалинск — Курильск12:15–13:30Курильск — Южно-Сахалинск21:05–22:20
пятница – воскресенье
Южно-Сахалинск — Курильск17:00–18:15Курильск — Южно-Сахалинск21:05–22:20
воскресенье – вторник
Южно-Сахалинск — Курильск16:40–17:55Курильск — Южно-Сахалинск21:05–22:20

Расписание рейсов ориентировочно, точное время уточняется во время бронирования.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 мая 2024
Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
А
15 янв 2024
Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель
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тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
С
7 окт 2023
Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про
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сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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