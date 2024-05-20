Познавательные туры на природе в Южно-Сахалинске

Найдено 75 туров в категории «Природа и пейзажи» в Южно-Сахалинске, цены от 21 258 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – потрясающее творение стихии в природе»
24 июня в 10:00
20 авг в 10:00
139 900 за человека
Гастрономический тур по Сахалину
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Всего за неделю вы посетите мыс Великан, озеро Буссе, останец Лягушка, бухту Тихую и примите участие в морской рыбалке»
15 авг в 10:00
136 000 за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова»
13 сен в 10:00
263 900 за человека
Знакомство с Сахалином
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«*Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000 за человека
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова»
5 июля в 10:00
6 сен в 10:00
197 500 за человека
Сахалин - перезагрузка
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Питание: завтрак в гостинице, полноценный горячий обед на природе»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000 за человека
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу»
1 сен в 10:00
от 129 218 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора»
2 сен в 10:00
от 86 248 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339 за человека
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году»
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
62 519 за человека
Сахалин и остров Белых скал
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Погрузитесь в атмосферу дикой природы двух самых известных островов Курильской гряды – Сахалина и Итурупа, острова Белых скал»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308 за человека
Драйв на Сахалине
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драйв на Сахалине
«Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800 за человека
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 99 088 за человека
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 95 719 за человека
Сахалин и сивучи
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сахалин и сивучи
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 51 100 за человека
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора»
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 42 198 за человека
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288 за человека
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
61 079 за человека
Сахалин и Итуруп: большой поход
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
«Южно-Сахалинск — город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой»
10 авг в 10:00
139 000 за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься»
7 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 158 000 за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Испытать умиротворение в горячих водопадах, восхититься архитектурой белых скал, побродить по таинственным черным берегам и встретить новый день у океана, слившись с природой — все это возможно в путешествии на остров Итуруп»
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
93 000 за человека
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Озеро «Буссе» — кладовая природных даров»
15 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 166 000 за человека
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
«Это чудо природы появилось в результате деятельности вулкана Богдан Хмельницкий, который мы сможем увидеть»
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Путешествие будет не только познавательным, но и вкусным – вы отведаете местные деликатесы и насладитесь горячими обедами на природе»
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000 за человека
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп. Тур на 14 дней
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп. Тур на 14 дней
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
13 июня в 10:00
5 сен в 10:00
от 222 800 за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
21 сен в 10:00
от 135 600 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут величественные вулканы, природные термальные источники возле вулкана Менделеева, прогулки по необычным побережьям, величественные каменные арки и гроты»
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000 за человека
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вы погрузитесь в дикую природу, познакомьтесь с культурным наследием региона и насладитесь бесконечной красотой Тихого океана»
24 июля в 10:00
11 сен в 10:00
от 117 000 за человека
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000 за человека
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000 за человека
Новый год на Сахалине
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом — голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух»
30 дек в 10:00
от 100 500 за человека
Яркая сахалинская зима
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Невероятные пейзажи, горный воздух и заряд позитивной энергии»
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258 за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
«По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный пейзаж на «Мертвое море» и город»
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
от 187 600 за человека
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина»
94 800 за человека
Лучшая зима на Сахалине
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В деревне мы познакомим вас с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось»
89 900 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вулканическая активность и мягкий климат сформировали здесь настоящее царство природных чудес, собрав вместе удивительные формы рельефа с богатым животным и растительным миром»
15 июля в 10:00
164 000 за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«С утра завтракаем и отправляемся знакомиться с природой и историей острова по знаменитой экотропе на гору Лягушка высотой 950 метров»
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000 за человека
Сахалин. Гастротрекинг
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Мы в отдаленном месте Сахалина, куда не доезжают машины, лишь обрывистые берега с водопадами и лодки снующие мимо на маяк»
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

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  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
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    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Природа и пейзажи»

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