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Авторский тур
8 дней
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Белые скалы – потрясающее творение стихии в природе»
24 июня в 10:00
20 авг в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Всего за неделю вы посетите мыс Великан, озеро Буссе, останец Лягушка, бухту Тихую и примите участие в морской рыбалке»
15 авг в 10:00
136 000₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова»
13 сен в 10:00
263 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«*Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова»
5 июля в 10:00
6 сен в 10:00
197 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Питание: завтрак в гостинице, полноценный горячий обед на природе»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу»
1 сен в 10:00
от 129 218₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора»
2 сен в 10:00
от 86 248₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 91 339₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году»
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
62 519₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Погрузитесь в атмосферу дикой природы двух самых известных островов Курильской гряды – Сахалина и Итурупа, острова Белых скал»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Драйв на Сахалине
«Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 99 088₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 95 719₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сахалин и сивучи
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 51 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора»
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 42 198₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 288₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
61 079₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
«Южно-Сахалинск — город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой»
10 авг в 10:00
139 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься»
7 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 158 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Испытать умиротворение в горячих водопадах, восхититься архитектурой белых скал, побродить по таинственным черным берегам и встретить новый день у океана, слившись с природой — все это возможно в путешествии на остров Итуруп»
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
93 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Озеро «Буссе» — кладовая природных даров»
15 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 166 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
«Это чудо природы появилось в результате деятельности вулкана Богдан Хмельницкий, который мы сможем увидеть»
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Путешествие будет не только познавательным, но и вкусным – вы отведаете местные деликатесы и насладитесь горячими обедами на природе»
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп. Тур на 14 дней
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
13 июня в 10:00
5 сен в 10:00
от 222 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
21 сен в 10:00
от 135 600₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут величественные вулканы, природные термальные источники возле вулкана Менделеева, прогулки по необычным побережьям, величественные каменные арки и гроты»
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вы погрузитесь в дикую природу, познакомьтесь с культурным наследием региона и насладитесь бесконечной красотой Тихого океана»
24 июля в 10:00
11 сен в 10:00
от 117 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом — голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух»
30 дек в 10:00
от 100 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Невероятные пейзажи, горный воздух и заряд позитивной энергии»
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
«По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный пейзаж на «Мертвое море» и город»
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
от 187 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина»
94 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В деревне мы познакомим вас с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось»
89 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вулканическая активность и мягкий климат сформировали здесь настоящее царство природных чудес, собрав вместе удивительные формы рельефа с богатым животным и растительным миром»
15 июля в 10:00
164 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«С утра завтракаем и отправляемся знакомиться с природой и историей острова по знаменитой экотропе на гору Лягушка высотой 950 метров»
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Мы в отдаленном месте Сахалина, куда не доезжают машины, лишь обрывистые берега с водопадами и лодки снующие мимо на маяк»
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Природа и пейзажи»
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