Экскурсионный тур на Итуруп - остров спящих вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«16:00 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы»
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
92 268 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Он образовался из застывшей лавы вулкана Менделеева, расколовшейся на пяти- и шестигранные колонны»
15 июл в 10:00
5 авг в 10:00
333 500 ₽ за человека
-
15%
Тайны вулканов. Круиз из Сахалина на Камчатку
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Во время плавания посетите удивительные места: труднодоступные острова, вулканы и кальдеры»
28 июн в 10:00
от 770 000 ₽
908 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна1 июля 2025Все очень понравилось, надеемся на дальнейшее сотрудничество!
- ООльга26 июня 2025Очень понравилась поездка на о. Сахалин + о. Итуруп. Организация, экскурсии, локации, проживание — всё супер! Хотелось бы поблагодарить организаторов,
- ККонстантин24 июня 2025Путешествие очень понравилось. Программа, локации, организация - всё супер.
- ТТатьяна16 августа 2024Твоя осень на острове Спящих вулканов - ИтурупПриятно, что всё продумано, и в зависимости от погоды предлагаются экскурсии. Сопровождающие, гиды, водители доброжелательны, внимательны и пунктуальны.
- ТТатьяна9 августа 2024Твоя осень на острове Спящих вулканов - ИтурупСпасибо туристической компании "Большая Страна" за прекрасно организованный тур по маршруту "Сахалин - остров Белых скал". Все заявленное было выполнено
- ООльга8 августа 2024Твоя осень на острове Спящих вулканов - ИтурупБольшое спасибо "Большой Стране", за то, что она открывает нам нашу Большую Страну! Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции! Всё было отлично организовано и спланировано! Всем - спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Вулканы»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июле 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 тура от 92 268 до 770 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Вулканы», 3 ⭐ отзыва, цены от 92268₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь