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Туры к вулкану из Южно-Сахалинска

Найдено 3 тура в категории «Вулканы» в Южно-Сахалинске, цены от 92 268 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экскурсионный тур на Итуруп - остров спящих вулканов
Джиппинг
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на Итуруп - остров спящих вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«16:00 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы»
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
92 268 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
8 дней
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Он образовался из застывшей лавы вулкана Менделеева, расколовшейся на пяти- и шестигранные колонны»
15 июл в 10:00
5 авг в 10:00
333 500 ₽ за человека
Тайны вулканов. Круиз из Сахалина на Камчатку
Пешая
11 дней
-
15%
Тайны вулканов. Круиз из Сахалина на Камчатку
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Во время плавания посетите удивительные места: труднодоступные острова, вулканы и кальдеры»
28 июн в 10:00
от 770 000 ₽908 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    1 июля 2025
    Экскурсионный тур на Итуруп - остров спящих вулканов
    Все очень понравилось, надеемся на дальнейшее сотрудничество!
    Все очень понравилось, надеемся на дальнейшее сотрудничество!Все очень понравилось, надеемся на дальнейшее сотрудничество!Все очень понравилось, надеемся на дальнейшее сотрудничество!
  • О
    Ольга
    26 июня 2025
    Экскурсионный тур на Итуруп - остров спящих вулканов
    Очень понравилась поездка на о. Сахалин + о. Итуруп. Организация, экскурсии, локации, проживание — всё супер! Хотелось бы поблагодарить организаторов,
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    экскурсоводов за профессионализм, душевное отношение и внимание к деталям. Благодаря вам путешествие стало по-настоящему незабываемым! Обязательно буду рекомендовать вашу команду друзьям. Отдельный респект за атмосферу уюта и искреннюю любовь к своему делу!

  • К
    Константин
    24 июня 2025
    Экскурсионный тур на Итуруп - остров спящих вулканов
    Путешествие очень понравилось. Программа, локации, организация - всё супер.
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
    Приятно, что всё продумано, и в зависимости от погоды предлагаются экскурсии. Сопровождающие, гиды, водители доброжелательны, внимательны и пунктуальны.
  • Т
    Татьяна
    9 августа 2024
    Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
    Спасибо туристической компании "Большая Страна" за прекрасно организованный тур по маршруту "Сахалин - остров Белых скал". Все заявленное было выполнено
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    с лихвой. Спасибо Анастасии Луценко за четкую связь и своевременное информирование. Спасибо сотрудникам принимающей стороны за теплый прием и интересные маршруты, хорошее размещение в отелях. Особенная благодарность экскурсоводу по Сахалину Виталию, координатору и нашему водителю по Итурупу Игорю, придавшему неповторимый колорит всему путешествию, а также хозяйке гостиницы "Касатка" Светлане, улыбка которой как визитная карточка Курильска.

    Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;
  • О
    Ольга
    8 августа 2024
    Твоя осень на острове Спящих вулканов - Итуруп
    Большое спасибо "Большой Стране", за то, что она открывает нам нашу Большую Страну! Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции! Всё было отлично организовано и спланировано! Всем - спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Вулканы»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экскурсионный тур на Итуруп - остров спящих вулканов
  2. Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
  3. Тайны вулканов. Круиз из Сахалина на Камчатку
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Маяк Анива
  2. Белые скалы
  3. Мыс великан
  4. Бухта Тихая
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июле 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 тура от 92 268 до 770 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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