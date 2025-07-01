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с лихвой. Спасибо Анастасии Луценко за четкую связь и своевременное информирование. Спасибо сотрудникам принимающей стороны за теплый прием и интересные маршруты, хорошее размещение в отелях. Особенная благодарность экскурсоводу по Сахалину Виталию, координатору и нашему водителю по Итурупу Игорю, придавшему неповторимый колорит всему путешествию, а также хозяйке гостиницы "Касатка" Светлане, улыбка которой как визитная карточка Курильска.