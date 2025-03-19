Аудиопрогулка по Лесной стороне Комарово предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых дачниках советского периода. Маршрут начинается у железнодорожных касс и завершается у церкви Комарово.
Используя мобильное приложение, вы сможете наслаждаться экскурсионными
Используя мобильное приложение, вы сможете наслаждаться экскурсионными
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный формат аудиогида
- 📚 Интересные исторические факты
- 🌲 Прогулка на свежем воздухе
- 🕒 Экскурсия длится всего 1,5 часа
- 📱 Доступно в приложении WeGoTrip
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Железнодорожные кассы
- Церковь Комарово
Описание аудиогида
Добро пожаловать в Комарово! Эта экскурсия будет посвящена прогулке по Лесной стороне. Здесь мы вспомним советский период нашей истории, знаменитых дачников, живших здесь. Мы вместе попробуем отгадать загадку Комарово — почему именно это место так притягивало к себе творческих людей. Прогулка начнется у здания железнодорожных касс, закончится у здания церкви Комарово и продлится около 1,5 часов. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Билеты в достопримечательности на пути
- Еда и напитки приобретаются самостоятельно по желанию
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ulitsa Leytenantov, 12, Ленинградская, Sankt-Peter
Завершение: Leningradskaya Ulitsa, 5, Sankt-Peterburg, Russia, 197733
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
890 ₽ за человека