Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне

Откройте для себя Лесную сторону Комарово, где творческие люди находили вдохновение. Узнайте их истории и почувствуйте атмосферу этого удивительного места
Аудиопрогулка по Лесной стороне Комарово предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых дачниках советского периода. Маршрут начинается у железнодорожных касс и завершается у церкви Комарово.

Используя мобильное приложение, вы сможете наслаждаться экскурсионными
читать дальше

историями, которые автоматически включаются в нужных местах. Не забудьте взять наушники и пауэрбэнк для комфортного прослушивания.

Это отличный способ провести время на свежем воздухе и узнать много нового об этом историческом месте

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобный формат аудиогида
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🌲 Прогулка на свежем воздухе
  • 🕒 Экскурсия длится всего 1,5 часа
  • 📱 Доступно в приложении WeGoTrip
Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне
Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне
Комарово. Аудиопрогулка по Лесной стороне
Ближайшие даты:
19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар24
мар25
мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Железнодорожные кассы
  • Церковь Комарово

Описание аудиогида

Добро пожаловать в Комарово! Эта экскурсия будет посвящена прогулке по Лесной стороне. Здесь мы вспомним советский период нашей истории, знаменитых дачников, живших здесь. Мы вместе попробуем отгадать загадку Комарово — почему именно это место так притягивало к себе творческих людей. Прогулка начнется у здания железнодорожных касс, закончится у здания церкви Комарово и продлится около 1,5 часов. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
  • Билеты в достопримечательности на пути
  • Еда и напитки приобретаются самостоятельно по желанию
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ulitsa Leytenantov, 12, Ленинградская, Sankt-Peter
Завершение: Leningradskaya Ulitsa, 5, Sankt-Peterburg, Russia, 197733
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Зеленогорска

Комарово: аудио прогулка по Морской стороне
Пешая
1 час
Аудиогид
Комарово: аудио прогулка по Морской стороне
Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по Морской стороне Комарово. Узнайте о знаменитых жителях и деревянных дачах начала 20 века
Начало: Ulitsa Leytenantov, 12, Ленинградская, SPb
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
890 ₽ за человека