Добро пожаловать в Комарово! Эта экскурсия будет посвящена прогулке по Лесной стороне. Здесь мы вспомним советский период нашей истории, знаменитых дачников, живших здесь. Мы вместе попробуем отгадать загадку Комарово — почему именно это место так притягивало к себе творческих людей. Прогулка начнется у здания железнодорожных касс, закончится у здания церкви Комарово и продлится около 1,5 часов. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).