6 дней
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Погулять по променадам и курортным улочкам, увидеть дюны Куршской косы и рассмотреть архитектуру
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
17 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
44 500₽ за человека
3 дня 6 часов
К котикам Зеленоградска! Отдых на море и экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Выезд в 7-9 утра
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
от 25 000₽ за человека
4 дня
Сказочное путешествие в Новый год: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Побродить по Танцующему лесу, погулять по нарядным городкам и послушать органный концерт
Начало: Зеленоградск, 15:00
2 янв в 15:00
24 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Зеленоградска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь