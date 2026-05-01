Колесо обозрения. Велопутешествие по Калининградской области

Приглашаем вас в спокойное и атмосферное велосипедное путешествие по Калининградской области.

Вас ждут прогулки вдоль границы с Польшей, старинные города, загадочный Мазурский канал и уютные улочки Черняховска и Зеленоградска. Особое впечатление
подарят маршруты по Балтийскому побережью и национальному парку «Куршская коса».

Каждый день наполнен живописными пейзажами, атмосферой европейской истории и свежим морским воздухом.

Комфортное размещение, продуманные маршруты и дружеская атмосфера делают этот тур идеальным сочетанием активного отдыха и ярких открытий.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Знакомство с гидами, свободное время

Размещение в номерах туристического комплекса с 14:00.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Свободное время: Вы можете отдохнуть после дороги в туристическом комплексе или отправиться исследовать город самостоятельно

18:00 Встреча по программе тура.

Знакомство с организаторами, подгонка велосипедов.

18:30 Приветственный ужин в туристическом комплексе.

2 день

Велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и экскурсия по Черняховску

07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.

08:30 Брифинг по маршруту.

09:00 Выезд на велосипедную прогулку с живописными пейзажами и старинной архитектурой.

Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц.

Общая протяженность 55 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Черняховску — самому европейскому городу России. Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях.

Возвращение в Калининград.

Ужин в кафе туркомплекса.

3 день

Велопрогулка вдоль Мазурского канала и экскурсия по Железнодорожному

07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.

08:30 Брифинг по маршруту.

09:00 Выезд на велосипедную прогулку по старинным прусским аллеям.

Вы узнаете историю строительства знаменитого водного пути, увидите величественные инженерные сооружения и пряничные городки с готической архитектурой.

Общая протяженность маршрута составляет 65 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Железнодорожному.

Ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по брусчатым улочкам атмосферного поселка, напоминающего кинодекорации фильма о рыцарях.

Возвращение в Калининград.

Ужин в кафе туркомплекса.

4 день

Велопрогулка вдоль Балтийского моря и экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску

07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.

08:30 Брифинг по маршруту.

09:00 Выезд на велосипедную прогулку вдоль живописных пляжей и сосновых лесов.

На пути вас ждут красивые пейзажи, чистый морской воздух, уникальная атмосфера курортов и возможность сделать множество классных фотографий.

Общая протяженность — 35 км, идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску — отличный способ познакомиться с атмосферой этого курортного города.

Легко передвигаясь по живописным улочкам, Вы узнаете об истории Кранца и его архитектурных жемчужинах начала XX века.

Возвращение в Калининград.

Ужин в кафе туркомплекса.

5 день

Велопрогулка в национальном парке «Куршская коса»

07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.

08:30 Брифинг по маршруту.

09:00 Выезд на велосипедную прогулку по живописным просторам, наслаждаясь свежим бризом и звуками заповедной природы национального парка.

Балтийское море, густые леса и уникальная флора и фауна создадут атмосферу абсолютной безмятежности и релаксации.

Общая протяженность — 40 км, идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Куршской косе: прогуляетесь по экотропам, вдыхая ароматы хвойного леса, и подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда откроются захватывающие панорамы.

Возвращение в Калининград.

Ужин в кафе туркомплекса.

6 день

Велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»

06:00 Завтрак в кафе туркомплекса.

06:30 Брифинг по маршруту.

07:00 Выезд на велосипедную прогулку в Роминтенскую пущу.

В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.

Весь день проведёте в заповедных лесах, наслаждаясь пением птиц, невероятной природой и захватывающими историями.

Общая протяженность 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км) – асфальт и грунт, 90% – без спусков и подъемов, 10 % – небольшие холмы

Обед-пикник на маршруте.

Возвращение в Калининград.

Финальный ужин в туристическом комплексе.

7 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак в кафе туркомплекса.

Выезд из номеров до 12:00.

В случае позднего отъезда из Калининграда Вы можете оставить багаж на ресепшен и отправиться за сувенирами или съездить на море.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость

2-местный номер с подселением с общей ванной комнатой.

В номере: две отдельные кровати или одна двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

79500

1-местный номер без подселения с общей ванной комнатой.

В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

91500

1-местный номер без подселения с собственной ванной комнатой.

В номере: одна двуспальная кровать или две отдельные кровати; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

105000

2-местный номер с собственной ванной комнатой. Доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.

В номере: одна двуспальная кровать или две отдельные кровати; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

87000

Время заезда в номера с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.

Варианты проживания

Туристический комплекс «Фрайдей центр»

6 ночей

Местоположение туристического комплекса с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.

Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой. Количество общих санузлов: 24 душевых и 24 санузла на 22 номера.

Мы предоставляем: полотенца для душа; полотенца для бассейна. Фены предоставляются на ресепшен.

Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.

Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.

Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в туркомплексе, 7 дней/6 ночей
  • Завтраки и ужины в кафе туркомплекса
  • Обеды-пикники на маршруте
  • Фирменная фляга и футболка
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Аренда велосипеда и снаряжения по программе
  • Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Питание, не включенное в программу тура: завтрак и обед в день заезда, обед и ужин в день выезда
  • Экскурсионное обслуживание в день заезда
  • Экскурсионное обслуживание в день выезда
  • Дополнительное проживание до или после тура (уточняйте при бронировании)
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • дождевик;
  • куртку или ветровку (в зависимости от сезона);
  • головной убор;
  • флисовую кофту;
  • комплект удобной повседневной обуви;
  • домашние тапочки;
  • сланцы для бассейна;
  • купальный костюм для бассейна;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем (в зависимости от сезона);
  • кроссовки на толстой подошве;
  • комплект удобной спортивной одежды;
  • велосипедные перчатки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем ездить в туре?

Лёгкие велосипеды Riverside 900, с гелевыми сиденьями и анатомическими ручками.

Какие дополнительные услуги есть в туристическом комплексе?

При проживании в туристическом комплексе есть возможность посещать бассейн, сауну и спортивный зал.

Стоимость зависит от времени посещения:

  • посещение бассейна (06:00-11:00) — бесплатно;
  • посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) — 1000 рублей с человека;
  • посещение спортзала (06:00-23:00) — бесплатно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

