Вас ждут прогулки вдоль границы с Польшей, старинные города, загадочный Мазурский канал и уютные улочки Черняховска и Зеленоградска. Особое впечатление
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Знакомство с гидами, свободное время
Размещение в номерах туристического комплекса с 14:00.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Свободное время: Вы можете отдохнуть после дороги в туристическом комплексе или отправиться исследовать город самостоятельно
18:00 Встреча по программе тура.
Знакомство с организаторами, подгонка велосипедов.
18:30 Приветственный ужин в туристическом комплексе.
Велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и экскурсия по Черняховску
07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.
08:30 Брифинг по маршруту.
09:00 Выезд на велосипедную прогулку с живописными пейзажами и старинной архитектурой.
Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц.
Общая протяженность 55 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Черняховску — самому европейскому городу России. Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях.
Возвращение в Калининград.
Ужин в кафе туркомплекса.
Велопрогулка вдоль Мазурского канала и экскурсия по Железнодорожному
07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.
08:30 Брифинг по маршруту.
09:00 Выезд на велосипедную прогулку по старинным прусским аллеям.
Вы узнаете историю строительства знаменитого водного пути, увидите величественные инженерные сооружения и пряничные городки с готической архитектурой.
Общая протяженность маршрута составляет 65 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Железнодорожному.
Ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по брусчатым улочкам атмосферного поселка, напоминающего кинодекорации фильма о рыцарях.
Возвращение в Калининград.
Ужин в кафе туркомплекса.
Велопрогулка вдоль Балтийского моря и экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.
08:30 Брифинг по маршруту.
09:00 Выезд на велосипедную прогулку вдоль живописных пляжей и сосновых лесов.
На пути вас ждут красивые пейзажи, чистый морской воздух, уникальная атмосфера курортов и возможность сделать множество классных фотографий.
Общая протяженность — 35 км, идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску — отличный способ познакомиться с атмосферой этого курортного города.
Легко передвигаясь по живописным улочкам, Вы узнаете об истории Кранца и его архитектурных жемчужинах начала XX века.
Возвращение в Калининград.
Ужин в кафе туркомплекса.
Велопрогулка в национальном парке «Куршская коса»
07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.
08:30 Брифинг по маршруту.
09:00 Выезд на велосипедную прогулку по живописным просторам, наслаждаясь свежим бризом и звуками заповедной природы национального парка.
Балтийское море, густые леса и уникальная флора и фауна создадут атмосферу абсолютной безмятежности и релаксации.
Общая протяженность — 40 км, идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Куршской косе: прогуляетесь по экотропам, вдыхая ароматы хвойного леса, и подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда откроются захватывающие панорамы.
Возвращение в Калининград.
Ужин в кафе туркомплекса.
Велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»
06:00 Завтрак в кафе туркомплекса.
06:30 Брифинг по маршруту.
07:00 Выезд на велосипедную прогулку в Роминтенскую пущу.
В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.
Весь день проведёте в заповедных лесах, наслаждаясь пением птиц, невероятной природой и захватывающими историями.
Общая протяженность 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км) – асфальт и грунт, 90% – без спусков и подъемов, 10 % – небольшие холмы
Обед-пикник на маршруте.
Возвращение в Калининград.
Финальный ужин в туристическом комплексе.
Свободный день. Отъезд
Завтрак в кафе туркомплекса.
Выезд из номеров до 12:00.
В случае позднего отъезда из Калининграда Вы можете оставить багаж на ресепшен и отправиться за сувенирами или съездить на море.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
2-местный номер с подселением с общей ванной комнатой.
В номере: две отдельные кровати или одна двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
|79500
1-местный номер без подселения с общей ванной комнатой.
В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
|91500
1-местный номер без подселения с собственной ванной комнатой.
В номере: одна двуспальная кровать или две отдельные кровати; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
|105000
2-местный номер с собственной ванной комнатой. Доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.
В номере: одна двуспальная кровать или две отдельные кровати; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
|87000
Время заезда в номера с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Местоположение туристического комплекса с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.
Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой. Количество общих санузлов: 24 душевых и 24 санузла на 22 номера.
Мы предоставляем: полотенца для душа; полотенца для бассейна. Фены предоставляются на ресепшен.
Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.
Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.
Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в туркомплексе, 7 дней/6 ночей
- Завтраки и ужины в кафе туркомплекса
- Обеды-пикники на маршруте
- Фирменная фляга и футболка
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Аренда велосипеда и снаряжения по программе
- Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Питание, не включенное в программу тура: завтрак и обед в день заезда, обед и ужин в день выезда
- Экскурсионное обслуживание в день заезда
- Экскурсионное обслуживание в день выезда
- Дополнительное проживание до или после тура (уточняйте при бронировании)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- дождевик;
- куртку или ветровку (в зависимости от сезона);
- головной убор;
- флисовую кофту;
- комплект удобной повседневной обуви;
- домашние тапочки;
- сланцы для бассейна;
- купальный костюм для бассейна;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем (в зависимости от сезона);
- кроссовки на толстой подошве;
- комплект удобной спортивной одежды;
- велосипедные перчатки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем ездить в туре?
Лёгкие велосипеды Riverside 900, с гелевыми сиденьями и анатомическими ручками.
Какие дополнительные услуги есть в туристическом комплексе?
При проживании в туристическом комплексе есть возможность посещать бассейн, сауну и спортивный зал.
Стоимость зависит от времени посещения:
- посещение бассейна (06:00-11:00) — бесплатно;
- посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) — 1000 рублей с человека;
- посещение спортзала (06:00-23:00) — бесплатно.