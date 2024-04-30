Город привлекает природными локациями, культурными и архитектурными объектами русско-европейского наследия. В пределах города можно увидеть старинную немецкую архитектуру в ее лучшем, отреставрированном виде, парки, памятники и знаковые для жителей места. Интересные экскурсии за пределами Зеленоградска связаны с посещением уникальных и необычных природных мест

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