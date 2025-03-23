Прогуляемся по променадам и уютным улочкам кошачьего Зеленоградска и шелестящего
Описание тура
Организационные детали
Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера).
Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет. Для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.
Проживание. В отеле 3-4* в Зеленоградске в 2-, 3-местных номерах с собственными ванными комнатами. Подселения нет. Если вы едете без компании, необходимо забронировать 1-местное размещение. Отель зависит от загруженности, выбираем среди проверенных вариантов.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.
Дети. От 3 лет.
Программа тура по дням
Заезд
Встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезём в отель в Зеленоградске. Далее вы отдохнёте после перелёта.
Куршская коса и Зеленоградск
Рано утром отправимся на Куршскую косу, чтобы застать её максимально безлюдной. Здесь нас ждут песчаные барханы, «Танцующий лес» и впечатляющие виды Балтийского моря. Поднимемся на высоту Эфа по оборудованной экотропе и побываем в уединённых уголках косы.
Во второй половине дня погуляем по Зеленоградску — городу кошек и старинному курорту. Увидим домики для животных, автоматы с кормом и даже светофор с изображением кошек. Рассмотрим водонапорную башню начала 20 века, архитектуру домов на пешеходной улице. В завершение экскурсии пройдёмся по набережной и насладимся морским воздухом.
Значимые места Янтарного и Светлогорска
Сегодня посетим соседние курорты — Янтарный и Светлогорск.
Насладимся морским воздухом на пляже, прогуляемся по парку Морица Беккера и увидим Тюльпанное дерево. Рассмотрим отель-особняк «Шлосс» — бывший охотничий замок Фридриха I — и кирху. Побываем на Площади мастеров, где можно приобрести сувениры и изделия из янтаря. Желающие смогут посетить янтарное производство.
Далее побродим по улочкам Светлогорска, вдыхая хвойный аромат и слушая шелест листвы. Погуляем по центральному парку и променаду. Найдём солнечные часы и известную скульптуру немецкого мастера. Дойдём до водонапорной башни Раушена — бывшей грязелечебницы.
После обеда у вас будет свободное время.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Можно остаться в Зеленоградске и самостоятельно прогуляться, посетить музеи, посидеть у моря. Желающим предложим дополнительные экскурсии.
Калининград
Сегодня отправимся на экскурсию по Калининграду (3,5 часа). Вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю Кёнигсберга и полюбуетесь архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Также рассмотрим Королевские ворота в псевдоготическом стиле и прогуляемся по «Рыбной деревне». Дойдём и до Кафедрального собора на острове Кнайпхоф. Здесь же похоронен философ Кант.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|44 500 ₽
|1-местный номер
|92 000 ₽
|3-местный номер (за одного)
|43 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное сопровождение сертифицированным гидом
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до аэропорта Калининграда и обратно в ваш город
- Питание
- Входные билеты на объекты по программе
- 1-местное размещение - стоимость тура составит 92 000 ₽
- 3-местное размещение - стоимость тура за человека составит 43 200 ₽
- Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера)
- Возможно проведение тура в другие даты. Если не нашли подходящие, уточните интересующие у организатора