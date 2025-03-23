Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области

Погулять по променадам и курортным улочкам, увидеть дюны Куршской косы и рассмотреть архитектуру
В Калининградской области приятно отдыхать у Балтийского моря круглый год. Мы остановимся в пешей доступности от побережья на главном курорте региона.

Прогуляемся по променадам и уютным улочкам кошачьего Зеленоградска и шелестящего
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листвой Светлогорска. Посетим один из лучших пляжей в России, который находится в Янтарном. Увидим безлюдные места Куршской косы, панорамы дюн и моря.

Рассмотрим старинные дома, водонапорные башни курортов, главные здания Калининграда и почувствуем европейскую атмосферу.

Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Ближайшие даты:
23
мар24
мар30
мар31
мар6
апр7
апр13
апр
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера).

Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет. Для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.

Проживание. В отеле 3-4* в Зеленоградске в 2-, 3-местных номерах с собственными ванными комнатами. Подселения нет. Если вы едете без компании, необходимо забронировать 1-местное размещение. Отель зависит от загруженности, выбираем среди проверенных вариантов.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.

Дети. От 3 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезём в отель в Зеленоградске. Далее вы отдохнёте после перелёта.

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2 день

Куршская коса и Зеленоградск

Рано утром отправимся на Куршскую косу, чтобы застать её максимально безлюдной. Здесь нас ждут песчаные барханы, «Танцующий лес» и впечатляющие виды Балтийского моря. Поднимемся на высоту Эфа по оборудованной экотропе и побываем в уединённых уголках косы.

Во второй половине дня погуляем по Зеленоградску — городу кошек и старинному курорту. Увидим домики для животных, автоматы с кормом и даже светофор с изображением кошек. Рассмотрим водонапорную башню начала 20 века, архитектуру домов на пешеходной улице. В завершение экскурсии пройдёмся по набережной и насладимся морским воздухом.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Значимые места Янтарного и Светлогорска

Сегодня посетим соседние курорты — Янтарный и Светлогорск.

Насладимся морским воздухом на пляже, прогуляемся по парку Морица Беккера и увидим Тюльпанное дерево. Рассмотрим отель-особняк «Шлосс» — бывший охотничий замок Фридриха I — и кирху. Побываем на Площади мастеров, где можно приобрести сувениры и изделия из янтаря. Желающие смогут посетить янтарное производство.

Далее побродим по улочкам Светлогорска, вдыхая хвойный аромат и слушая шелест листвы. Погуляем по центральному парку и променаду. Найдём солнечные часы и известную скульптуру немецкого мастера. Дойдём до водонапорной башни Раушена — бывшей грязелечебницы.

После обеда у вас будет свободное время.

Значимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и Светлогорска
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Можно остаться в Зеленоградске и самостоятельно прогуляться, посетить музеи, посидеть у моря. Желающим предложим дополнительные экскурсии.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Калининград

Сегодня отправимся на экскурсию по Калининграду (3,5 часа). Вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю Кёнигсберга и полюбуетесь архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Также рассмотрим Королевские ворота в псевдоготическом стиле и прогуляемся по «Рыбной деревне». Дойдём и до Кафедрального собора на острове Кнайпхоф. Здесь же похоронен философ Кант.

КалининградКалининградКалининградКалининградКалининград
6 день

Отъезд

После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт.

Отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)44 500 ₽
1-местный номер92 000 ₽
3-местный номер (за одного)43 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное сопровождение сертифицированным гидом
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до аэропорта Калининграда и обратно в ваш город
  • Питание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • 1-местное размещение - стоимость тура составит 92 000 ₽
  • 3-местное размещение - стоимость тура за человека составит 43 200 ₽
  • Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера)
  • Возможно проведение тура в другие даты. Если не нашли подходящие, уточните интересующие у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда, трансфер после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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