Рано утром отправимся на Куршскую косу, чтобы застать её максимально безлюдной. Здесь нас ждут песчаные барханы, «Танцующий лес» и впечатляющие виды Балтийского моря. Поднимемся на высоту Эфа по оборудованной экотропе и побываем в уединённых уголках косы.

Во второй половине дня погуляем по Зеленоградску — городу кошек и старинному курорту. Увидим домики для животных, автоматы с кормом и даже светофор с изображением кошек. Рассмотрим водонапорную башню начала 20 века, архитектуру домов на пешеходной улице. В завершение экскурсии пройдёмся по набережной и насладимся морским воздухом.