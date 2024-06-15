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Вы побываете в единственном в России музее, который рассказывает историю курортного костюма.



Познакомитесь с богатыми на события хрониками Янтарного края и узнаете, каким был путь Кранца от королевского курорта до современного. Увидите образы для променадов и редкие аксессуары разных эпох. Узнаете, когда стало модно загорать и почему раньше на пляж носили вовсе не купальники.