Вы побываете в единственном в России музее, который рассказывает историю курортного костюма.
Познакомитесь с богатыми на события хрониками Янтарного края и узнаете, каким был путь Кранца от королевского курорта до современного. Увидите образы для променадов и редкие аксессуары разных эпох. Узнаете, когда стало модно загорать и почему раньше на пляж носили вовсе не купальники.
Познакомитесь с богатыми на события хрониками Янтарного края и узнаете, каким был путь Кранца от королевского курорта до современного. Увидите образы для променадов и редкие аксессуары разных эпох. Узнаете, когда стало модно загорать и почему раньше на пляж носили вовсе не купальники.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В уютном здании бывшего кинотеатра вы увидите коллекцию костюмов и аксессуаров, которые были популярны среди модниц и модников 19–21 веков. Среди экспонатов — пляжные зонтики, ретрокосметика, шляпные булавки и эффектные платья актрис, балерин и прочих див.
Мы расскажем:
- Почему раньше на пляж носили платья с корсетами
- Кто ввёл моду на загар
- До скольки сантиметров утягивали талию
- Как назывались разные стили курортной моды
- Кто освободил дам от корсетов
Организационные детали
- На территории музея есть фотозона, сувенирный отдел и кофейня
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|750 ₽
|Дети до 13 лет
|650 ₽
|Пенсионеры
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Наша команда с огромным удовольствием проводит для гостей групповые экскурсии в разных музея. Мы поделимся секретами эксклюзивной коллекции подлинных исторических курортных костюмов и аксессуаров из фонда знаменитого историка моды. ПознакомимЗадать вопрос
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