На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова
На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова Кнайпхоф, прогуляемся по комплексу «Рыбная деревня» и замку-музею Нессельбек. По желанию гостей мы можем заглянуть в калининградский Музей Янтаря и пообедать в стилизованном под Средневековье ресторане с собственной пивоварней.
Что вас ожидает 🤩
- Музей-квартира Altes Haus
- Остров Кнайпхоф
- Рыбная деревня
- Королевские ворота
- Россгартенские, Закхаймские ворота
- Форт № 5 «Фридрих Вильгельм Третий»
- Парк и кирха Королевы Луизы
- Озеро Обертайх
- Амалиенау
- Хуфен
- Замок-музей Нессельбек
Владислав — ваш гид в Зеленоградске
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Индивидуальные экскурсии по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле, группой 1- 4х человек.
Посещение музея-квартиры Altes Haus, в доме, построенном в начале XX века, позволит Вам прочувствовать дух старого Кёнигсберга. Экскурсия на остров Кнайпхоф (нем. Kneiphof), где расположен величественный Кафедральный собор и усыпальница выдающегося философа Иммануила Канта. Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга исторический комплекс, Королевские ворота — одни из семи городских ворот Калининграда. Также сооружения, составляющие 2-ю линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века: Брандебургские, Фриндландские ворота. «Музей Янтаря» (по желанию). Форт № 5 «Фридрих Вильгельм третий» – часть фортификационного пояса «Ночная перина Кёнигсберга». Посещение замка – музея Нессельбек (пос. Орловка), обед (по желанию).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Индивидуальные экскурсии по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле
- Группой 1- 4х человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00
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