Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова Кнайпхоф, прогуляемся по комплексу «Рыбная деревня» и замку-музею Нессельбек. По желанию гостей мы можем заглянуть в калининградский Музей Янтаря и пообедать в стилизованном под Средневековье ресторане с собственной пивоварней. 4.4 5 отзывов

Владислав Ваш гид в Зеленоградске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 5 отзывов 5 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Индивидуальные экскурсии по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле, группой 1- 4х человек. Посещение музея-квартиры Altes Haus, в доме, построенном в начале XX века, позволит Вам прочувствовать дух старого Кёнигсберга. Экскурсия на остров Кнайпхоф (нем. Kneiphof), где расположен величественный Кафедральный собор и усыпальница выдающегося философа Иммануила Канта. Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга исторический комплекс, Королевские ворота — одни из семи городских ворот Калининграда. Также сооружения, составляющие 2-ю линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века: Брандебургские, Фриндландские ворота. «Музей Янтаря» (по желанию). Форт № 5 «Фридрих Вильгельм третий» – часть фортификационного пояса «Ночная перина Кёнигсберга». Посещение замка – музея Нессельбек (пос. Орловка), обед (по желанию).

Ежедневно в 10:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей-квартира Altes Haus

Остров Кнайпхоф

Рыбная деревня

Королевские ворота

Россгартенские, Закхаймские ворота

Форт № 5 «Фридрих Вильгельм Третий»

Парк и кирха Королевы Луизы

Озеро Обертайх

Амалиенау

Хуфен

Замок-музей Нессельбек Что включено Транспорт

Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:30 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.