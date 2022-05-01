Мощь и величие Кенигсберга

На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова

Индивидуальная
На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова Кнайпхоф, прогуляемся по комплексу «Рыбная деревня» и замку-музею Нессельбек. По желанию гостей мы можем заглянуть в калининградский Музей Янтаря и пообедать в стилизованном под Средневековье ресторане с собственной пивоварней.
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга

Что вас ожидает 🤩

  • Музей-квартира Altes Haus
  • Остров Кнайпхоф
  • Рыбная деревня
  • Королевские ворота
  • Россгартенские, Закхаймские ворота
  • Форт № 5 «Фридрих Вильгельм Третий»
  • Парк и кирха Королевы Луизы
  • Озеро Обертайх
  • Амалиенау
  • Хуфен
  • Замок-музей Нессельбек
Индивидуальные экскурсии по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле, группой 1- 4х человек.
Посещение музея-квартиры Altes Haus, в доме, построенном в начале XX века, позволит Вам прочувствовать дух старого Кёнигсберга. Экскурсия на остров Кнайпхоф (нем. Kneiphof), где расположен величественный Кафедральный собор и усыпальница выдающегося философа Иммануила Канта. Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга исторический комплекс, Королевские ворота — одни из семи городских ворот Калининграда. Также сооружения, составляющие 2-ю линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века: Брандебургские, Фриндландские ворота. «Музей Янтаря» (по желанию). Форт № 5 «Фридрих Вильгельм третий» – часть фортификационного пояса «Ночная перина Кёнигсберга». Посещение замка – музея Нессельбек (пос. Орловка), обед (по желанию).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Индивидуальные экскурсии по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле
  • Группой 1- 4х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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